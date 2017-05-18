Ситковецкий рассказал, с чего началось его знакомство со Стравинским

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Известный скрипач и дирижер Дмитрий Ситковецкий, который в "Год Стравинского" представит в Москве мировую премьеру спектакля "Черт, солдат и скрипка" рассказал в интервью РИА Новости, что именно "История солдата" стала его первым знакомством с музыкой Игоря Стравинского.

Ситковецкий признался, что учась в Московской консерватории, он еще не играл произведений Стравинского и видел только один раз "Историю солдата" в концертном исполнении.

"Впервые я серьезно "столкнулся" со Стравинским в Джульярдской школе. Мы с ребятами стали играть сюиту из "Истории солдата" для семи инструментов, много репетировали, а потом нас, учеников Джульярда, отправили на гастроли, и мы ездили вокруг Нью-Йорка по разным местам и давали "Историю"… Так что это произведение и стало моим первым знакомством, а точнее — полным погружением в Стравинского: 20 раз я был с ним на сцене", — рассказал Ситковецкий.

По словам музыканта, позже он играл много произведений композитора — концертный дуэт, итальянскую сюиту; когда стал дирижировать, Стравинский занял солидное место в его репертуаре, а "Историей солдата" он занимается с 2010 года.

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