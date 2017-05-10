Кинопремьеры недели: "Меч короля Артура" Гая Ричи и драма "Большой"

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В кинопрокат России на этой неделе выходят фильм Гая Ричи "Меч короля Артура", драма про нелегкую жизнь балерин "Большой" Валерия Тодоровского и триллер "Прочь".

Меч короля Артура

Гай Ричи после удачи с Шерлоком Холмсом осовременивает еще одну классическую британскую историю — на этот раз про Короля Артура, про которого все английские дети знают с пеленок.

Артур был еще совсем ребенком, когда дядя Вортиргерн убил его отца и захватил трон. Даже не подозревая о своем высоком происхождении, Артур вырастает в городских трущобах и в общем неплохо там осваивается, пока однажды не вынимает меч из камня и понимает, что рожден для большего, нравится ему это или нет.

В фильме снялась восходящая звезда Чарли Ханнем, Джуд Лоу, Эрик Бана, в небольшой роли главаря шайки разбойников появился футболист Дэвид Бэкхем. Картина получилась динамичной и красочной, в фирменном стиле Ричи, однако многие кинокритики отмечают, что древняя сказка, снятая на современный лад, потеряла большую часть своего обаяния.

"Меч короля Артура" не самый плохой фильм Гая Ричи и не самый хороший, но точно самый разочаровывающий", — подчеркнул рецензент Билдж Эбири.

Большой

По сюжету нового фильма режиссера Валерия Тодоровского ю

© Кадр из фильма "Большой" Кадр из фильма "Большой" © Кадр из фильма "Большой" Кадр из фильма "Большой"

ную и талантливую танцовщицу Юлю Ольшанскую из маленького шахтерского городка замечает бывший артист балета Потоцкий. Он прочит девочке будущее великой балерины, дост

ойной главной сцены страны, но прежде ей предстоят долгие часы изнурительных тренировок в балетной школе, где оп

еку над ней берет своенравная Галина Белецкая.

Роли в фильме исполнили Маргарита Симонова, Анна Исаева, Алиса Фрейндлих, Александр Домогаров, Валентина Теличкина. По словам режиссера, он хотел за два часа показать развитие героев, сделать их неоднозначными.

"Героини проживают три возраста, это история дружбы, взросления, обретения профессии. Я хотел, чтобы это были неоднозначные герои, чтобы они проживали неоднозначную жизнь", — пояснил Тодоровский. Он рассказал, что хочет снять по мотивам ленты телевизионный сериал.

Судя по оценкам критиков, режиссеру не удалось отойти от сериальной структуры и при съемках самого фильма.

"Кажется, авторы (Тодоровский и сценаристка Анастасия Пальчикова) настолько подробно погрузились в описываемый ими мир, что так до конца не смогли определиться, какую историю хотели рассказать. В "Большом" их три, все разные, но в трехактную структуру не складываются, так как хронология в фильме причудливо, без видимой логики, перепутана", — подчеркнул кинокритик Антон Долин.

Прочь

В триллере актера Джордана Пила, который впервые выступает в качестве режиссера, рассказывается про страшные последствия нетерпимости, в данном случае расовой. Молодой черный фотограф из Нью-Йорка предпринимает сам по себе смелый шаг — знакомство с родителями своей белой девушки, однако даже не подозревает, какими ужасами для него это все обернется и отнюдь не в комедийном ключе, как, например, в уже ставшей классической комедии "Знакомство с родителями".

Роли в фильме исполнили Дэниэл Калуя, Эллисон Уильямс, известная по фильму "Девочки", Кэтрин Кинер и Брэдли Уитфорд. Фильм получил 8,3 балла из 10 на сайте Rotten tomatoes.

"Прочь" — смешной, страшный и заставляющий задуматься, в фильме прекрасно сочетается хлесткая социальная сатира и захватывающий наполовину комедийный, наполовину холодящий кровь сюжет", — отмечается на сайте.