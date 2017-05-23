Гаррель: я был готов к отрицательной реакции зрителей на "Молодого Годара"

КАНН, 23 мая – РИА Новости. Французский актер Луи Гаррель рассказал в интервью РИА Новости, что был готов к отрицательной реакции публики на фильм "Молодой Годар", в котором он исполнил главную роль.

"Молодой Годар" оскароносного режиссера Мишеля Хазанавичуса участвует в основном конкурсе юбилейного Каннского фестиваля наряду с другими восемнадцатью картинами, включая "Нелюбовь" Андрея Звягинцева. Картина рассказывает о живой легенде французского и мирового кино, человеке, который произвел революцию киноязыка, Жан-Люке Годаре. Хазанавичус в своей обычной манере изображает режиссера с юмором и иронией. Картина сосредотачивается на непростом периоде жизни Годара, когда он женится на молодой актрисе, отказывается от всего, во что верил, и увлекается молодежным революционным движением. Картина получила смешанные отзывы от международных критиков и крайне негативные от французских.

"Да, французы возмущены. До начала съемок я сказал Мишелю, что даже если фильм получится хорошим, мы получим много критики. Это часть игры, потому что у Годара одна американская биография, одна французская, две книги написаны его бывшей женой, и он все еще снимает фильмы. Это сумасшествие! Он привлекает так много внимания. Как, например, если бы я был христианином, а Мишель попросил бы меня сыграть Иисуса, а мы находились в Ватикане. Канн – это Ватикан для кинематографа", — сказал Гаррель.

При этом, по его мнению, "фильм получился хорошим, он и развлекательный и интеллектуальный одновременно".

"Годар в нем может показаться неприятным, но все-таки он настоящий герой. Он покинул зону комфорта, чтобы создать себя заново. Люди, которые не соглашаются с этим, слепы, потому что они просто не могут принять это до конца. Мне кажется, если ты хорошо знаешь Годара, его творчество, тебя этот фильм не оскорбит, потому что у тебя своя особая связь с его гением. Не надо бояться, что Мишель докажет тебе, хорошим был Годар или нет, потому что это не смысл фильма. Его смысл состоит в том, что он был гением, одним из пяти режиссеров, которые изменили язык кино", — подчеркнул актер.

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