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Биография Александра Балуева

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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАртист Александр Балуев. Архивное фотоАртист Александр Балуев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Российский актер театра и кино Александр Николаевич Балуев родился 6 декабря 1958 года в Москве.

После неудачной попытки поступить в Щукинское училище год работал помощником осветителя на "Мосфильме".

В 1980 году Александр Балуев окончил Школу-студию МХАТ, курс Павла Массальского и Михаила Тарханова.

После окончания учебы стал актером театра Советской Армии (ныне — Центральный академический театр Российской Армии). Играл в спектаклях "Часы без стрелок" по повести Бориса Рахманина (1981), "Стрела Робин Гуда" Софьи Прокофьевой и Ирины Токмаковой (1981), "Дама с камелиями" Александра Дюма (1984), "Рядовые" Алексея Дударева (1985), "Деревья умирают стоя" Алехандро Касона (1986) и других.

В 1986 году Александр Балуев перешел в Московский театр имени Ермоловой, где играл главные роли в спектаклях "Второй год свободы" по пьесе Александра Буравского (1988), "Снег, недалеко от тюрьмы" по пьесе Николая Климонтовича (1988), "Калигула" Альбера Камю (1991).

С участием актера были поставлены спектакли "Прощай, Иуда…" по пьесе Ирениуша Иредыньского (1988), "Приглашение на казнь" по роману Владимира Набокова (1989), "Бронкс. Нью-Йорк" по пьесе Клиффорда Одетса "Проснись и пой" (1989) и другие.

В конце 1980-х годов Александр Балуев покинул этот театр и начал работу в антрепризах.

В 1996 году играл в антрепризном спектакле "Люди и мыши" по повести Джона Стейнбека.

Александр Балуев играл в Театре Романа Виктюка в спектакле "Осенние скрипки" Ильи Сургучева (1997), в Новосибирском драматическом театре "Красный факел" в "Маскараде" Михаила Лермонтова (2010) и др.

В 2015 году в театре "Ленком" Марком Захаровым был поставлен с участием актера спектакль "Вальпургиева ночь" по мотивам произведений Венедикта Ерофеева.

Как режиссер Александр Балуев поставил антрепризные спектакли "Территория страсти" Шадерло де Лакло (2014) и "ВДВ — Всем Добрый Вечер" Марка Камолетти (2015), где сам сыграл главные роли.

В настоящее время на сцене театра "Ленком" занят в постановках спектаклей "Попрыгунья" по мотивам произведений Антона Чехова и комедии Аристофана "Птицы" (2013) и "Признание" по пьесе Максима Фролова (2016), где Александр Балуев выступил также в качестве режиссера.

Параллельно с работой в театре Александр Балуев активно снимался в кино и телесериалах. В его фильмографии более ста ролей, в том числе роли в картинах: "Жена керосинщика" (1988), "Любовь с привилегиями" (1989), "Мусульманин" (1995), "Му-Му" (1998), "Затворник" (1999), "Каменская-1" (1999), "В августе 44-го" (2001), "Нина. Расплата за любовь" (2001), "Антикиллер" (2002), "Спецназ" (2002), "Благословите женщину" (2003), "Московская Сага" (2004), "Гибель Империи" (2005), "Охота на изюбря" (2005), "Турецкий Гамбит" (2005), "Изгнание" (2007), "Преступление и наказание" (2007), "Кандагар" (2009), "Жуков" (2011), "Шаповалов" (2012), "Две женщины" (2014), "София" (2016), "Демон революции" (2017).

Александр Балуев был удостоен призов и наград, среди которых приз Фестиваля молодых кинематографистов киностудии "Мосфильм" ("Жена керосинщика", 1990), премия "Ника" ("Мусульманин", 1995), премия "Кинотавр" ("Мусульманин", 1995), премия ФСБ ("Гибель империи", 2006) и другие.

Был женат, есть дочь.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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