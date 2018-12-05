День волонтера в России

День добровольца (волонтера) в России отмечается 5 декабря. Дата была установлена указом президента РФ от 27 ноября 2017 года.

Документ принят в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года, в которой эта дата объявлена Международным днем добровольца во имя экономического и социального развития.

Волонтерское движение в России имеет давнюю историю. Общественная благотворительность зародилась еще в домонгольский период, и наиболее важную роль в ее развитии сыграла церковь. В годы становления Московской Руси благотворительность не была повсеместной, а проявлялась в деятельности отдельных лиц.

В XVIII веке впервые появились многочисленные благотворительные заведения, которые заложили фундамент российской системы социальной опеки.

В России первое официальное упоминание о волонтерской деятельности относится к 1894 году. Именно в этом году по предложению профессора Владимира Гирье (члена Московской городской Думы) были учреждены городские попечительства о бедных, которые собирали добровольные пожертвования и в которых работали волонтеры.

До середины 80-х годов XX века добровольцами называли людей, которые в военные годы, не дожидаясь мобилизационной повестки, шли защищать свою страну, как это было в Первую мировую войну и в Великую отечественную войну.

В советское время массы людей ехали на целину, на строительство БАМа и других великих строек. "Добровольчество" в СССР было связано с крупными всесоюзными мероприятиями и активно поддерживалось существовавшей идеологией того времени.

Современное понятие волонтерства в России начало формироваться в 1990-е годы, одновременно с зарождением различных некоммерческих, общественных и благотворительных организаций.

Согласно действующей редакции федерального закона РФ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" (1995), добровольцами (волонтерами) являются физические лица, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность в целях социальной поддержки и защиты граждан; оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам; содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов; содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе; содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни; содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), участия в организации и (или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг физическими лицами или в иных общественно полезных целях.

По данным Росстата, в последние годы наблюдается устойчивый рост числа граждан и организаций, участвующих в волонтерской деятельности.

Сейчас в России средняя численность добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) составила 2 миллиона 377 тысяч человек, тогда как в 2011 году их насчитывалось чуть более 1,1 миллиона человек. В статистике Роспатриотцентра фигурирует цифра около 5,3 миллионов добровольцев. Подсчет производился в 2017 году, тогда учитывались все участники волонтерских акций и мероприятий.

Тем не менее, несмотря на разность итоговых показателей, социологи сходятся в едином мнении, что волонтерство в России стремительно развивается. Среди наиболее популярных сфер добровольчества — помощь тяжелобольным детям и взрослым, детям-сиротам, людям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помощь пожилым людям, пенсионерам и организация досуга детей.

Знаковыми этапами, которые способствовали развитию волонтерского движения в России стали прошедшие в нашей стране в 2014 году Олимпиада и Паралимпиада в Сочи, в 2017 году Кубок Конфедераций и Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в 2018 году чемпионат мира по футболу.

Для работы на Олимпийских играх в Сочи были отобраны порядка 25 тысяч волонтеров, на Паралимпиаде работали более восьми тысяч волонтеров; в Кубке Конфедераций приняли участие более пяти тысяч добровольцев, пять тысяч волонтеров помогали гостям Всемирного фестиваля молодежи и студентов, более 15 тысяч волонтеров было задействовано на чемпионате мира по футболу в России.

В России 2018 год был объявлен Годом добровольца (волонтера).

Его цель — увеличить количество вовлеченных в активную гражданскую жизнь, задать новый темп развития волонтерского движения и популяризировать добровольчество как норму для прогрессивного государства.

Благодаря поддержке на высоком государственном уровне добровольчество из редкого явления превратилось в динамичный социальный тренд, который охватывает всю страну, а волонтеры превращаются в важный инструмент решения значимых социальных задач.

Согласно опросам ВЦИОМ, 68% россиян готовы принимать участие в волонтерстве, при этом активными волонтерами, то есть теми, кто регулярно и осознанно занимается волонтерством, являются 7-8% населения России.

В рамках празднования Дня волонтера в 2018 году в Москве 2-5 декабря проходит Международный форум добровольцев.

5 декабря в Ледовом Дворце в Парке Легенд состоится праздничный концерт, где будут объявлены лауреаты Всероссийского конкурса "Доброволец России 2018". Участие в церемонии примут известные актеры, музыканты, журналисты и общественные деятели.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников