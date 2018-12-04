Межгосударственные отношения России и Венесуэлы

Венесуэла стала первой латиноамериканской страной, независимость которой была признана Россией 17 февраля 1857 года.

Дипломатические отношения между СССР и Венесуэлой установлены 14 марта 1945 года. По решению советского правительства 13 июня 1952 года они были прерваны в связи с отсутствием в Венесуэле условий для нормальной деятельности советских представителей. 16 апреля 1970 года дипотношения восстановили на уровне посольств.

Правительство Венесуэлы признало Российскую Федерацию в качестве правопреемника бывшего СССР в декабре 1991 года.

В мае 1996 года был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой.

Между странами активно развивается политический диалог, предпринимаются совместные усилия, направленные на расширение и диверсификацию всего спектра двусторонних связей, развитие стратегического партнерства.

Первая встреча президента России Владимира Путина и президента Венесуэлы Уго Чавеса состоялась в сентябре 2000 года в Нью-Йорке (США) "на полях" 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В последующие годы Уго Чавес неоднократно посещал Россию (с официальными визитами — в мае 2001 года, ноябре 2004 года, октябре 2010 года, с рабочими — в октябре 2001 года, июле 2006 года, июне 2007 года, июле и сентябре 2008 года и сентябре 2009 года).

Важными вехами российско-венесуэльских отношений стали первый в истории визит президента Российской Федерации в Венесуэлу (26-27 ноября 2008 года) и поездка в Каракас председателя правительства Российской Федерации (2 апреля 2010 года), способствовавшие приданию нового импульса стратегическому партнерству стран в политической, торгово-экономической, энергетической, финансовой, научной, военно-технической и других сферах. По итогам визитов были подписаны более 40 соглашений о сотрудничестве, в том числе в области культуры, высшего образования, спорта, а также о взаимном признании и эквивалентности дипломов.

1-2 июля 2013 года состоялся рабочий визит в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он принял участие в работе второго саммита глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа, состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств подтвердили настрой на сохранение конструктивной преемственности в двусторонних отношениях.

В январе 2015 года состоялась встреча Владимира Путина с Николасом Мадуро в ходе краткого визита последнего в Россию в рамках турне по нефтепроизводящим странам.

9 мая 2015 года президент Венесуэлы принял участие в праздновании в Москве 70-летия победы в Великой Отечественной войне.

В тот же год лидеры двух стран встречались в сентябре "на полях" торжественных мероприятий в Пекине (Китай) по случаю окончания Второй мировой войны и в ноябре в рамках саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Тегеране (Иран).

В октябре 2016 года в Стамбуле (Турция) прошла встреча президентов России и Венесуэлы в рамках Мирового энергетического конгресса.

4 октября 2017 года в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, политического и торгово-экономического взаимодействия.

Николас Мадуро также принял участие в работе форума "Российская энергетическая неделя".

9 июля 2018 года состоялась краткая беседа премьер-министра России Дмитрия Медведева и президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Анкаре (Турция), перед началом торжественной церемонии вступления Реджепа Тайипа Эрдогана в должность президента Турции.

Весомой составляющей политического диалога остаются насыщенные контакты между руководителями внешнеполитических ведомств двух стран.

В 2011 году состоялся официальный визит в Венесуэлу министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В мае 2015 года прошел официальный визит в Россию министра иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес. В феврале 2017 года Делси Родригес вновь посетила Россию с рабочим визитом.

27 февраля 2018 года в Женеве состоялась краткая беседа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасой.

26 сентября "на полях" 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась беседа министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

На системной основе проводятся межмидовские консультации по актуальным международным проблемам и вопросам двусторонних отношений.

Поддерживаются межпарламентские и межведомственные контакты.

В октябре 2018 года Венесуэлу посетила российская делегация во главе с заместителем министра финансов Сергеем Сторчаком. Состоялась встреча с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Поступательно развиваются наши связи с Венесуэлой в торгово-экономической и инвестиционной сферах. На рынке Венесуэлы активно работают ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Газпромбанк", ПАО "Интер РАО", Госкорпорация "Ростех". Основой инвестиционного взаимодействия являются совместные проекты в энергетике, прежде всего разработка нефтяных и газовых месторождений.

Россия и Венесуэла обсуждают возможность сборки автомобилей на венесуэльской территории, производство вакцин, проекты инвестиций в район Arco Minero, известный своими золотыми запасами, производство оборудования для выпуска продовольственных товаров на сельскохозяйственном комплексе в штате Ансоатеги.

Россия и Венесуэла совместно с другими странами предпринимают меры по стабилизации ситуации на мировом рынке нефти, плотно координируют свои действия в этой области с ОПЕК и крупнейшими независимыми нефтепроизводителями.

По данным ФТС РФ, в 2017 году товарооборот России с Венесуэлой составил 68,4 миллиона долларов, в том числе российский экспорт — 67,6 миллиона долларов и импорт — 754,9 тысячи долларов.

По итогам января-сентября 2018 года объем внешней торговли двух стран составил 79,4 миллиона долларов, в том числе российский экспорт — 78,7 миллиона долларов, импорт — 720,01 тысячи долларов.

Основу российского экспорта составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства и др.

Импорт представлен в основном продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем.

Основным механизмом развития торгово-экономического взаимодействия России и Венесуэлы является Межправительственная Российско-Венесуэльская комиссия высокого уровня (КВУ), созданная 23 декабря 2002 года. В апреле 2018 года в Каракасе прошло очередное заседание комиссии.

Военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы развивается на основе межправительственного соглашения, подписанного в мае 2001 года в ходе визита в Москву президента Венесуэлы Уго Чавеса.

В 2005 году в Каракасе были подписаны первые контракты в области ВТС. В мае был заключен контракт на поставку российских автоматов Калашникова (АК-103), которые в 2006 году поступили на вооружение венесуэльской армии. Также были поставлены вертолеты марки Ми, зенитно-ракетные комплексы "Тор-М1", истребители марки Су, другое вооружение и военная техника.

В 2006 году стороны заключили контракт на строительство центра по обслуживанию и ремонту российских вертолетов (открыт в 2013 году), а также завода по производству автоматов Калашникова и боеприпасов к ним. Ожидается, что предприятие вступит в строй до конца 2019 года.

В апреле 2018 года министр обороны Венесуэлы генерал-аншеф Владимир Падрино Лопес принял участие в работе седьмой Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2018). Состоялись также переговоры с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.

В июле военнослужащие Венесуэлы приняли участие в международных армейских играх "АрМИ-2018".

Важное место занимает взаимодействие в области образования и культурно-гуманитарной сфере. Растет число студенческих обменов, контактов между учеными, деятелями искусств России и Венесуэлы, что способствует повышению уровня взаимопонимания и симпатии между народами двух стран.

В ноябре 2018 года российские представители приняли участие в 14-й Венесуэльской международной книжной ярмарке в Каракасе.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников