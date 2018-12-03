Экипаж миссии МКС-58/59

Кононенко Олег Дмитриевич

Летчик-космонавт РФ, Герой Российской Федерации Олег Дмитриевич Кононенко родился 21 июня 1964 года в городе Чарджоу (современное название Туркменабад), Туркменской ССР (ныне Туркмения).

В 1988 году окончил Харьковский ордена Ленина авиационный институт имени Н.Е. Жуковского (ныне Харьковский авиационный университет) по специальности "Двигатели летательных аппаратов" с присвоением квалификации "инженер-механик".

С 1988 года работал в Центральном специализированном конструкторском бюро Государственного научно-производственного ракетно-космического центра "ЦСКБ-Прогресс" (ныне АО "РКЦ "Прогресс", Самара) Российского космического агентства, где прошел путь от инженера до ведущего инженера-конструктора. Занимался проектированием электрических систем космических кораблей.

В марте 1996 года был зачислен кандидатом в космонавты-испытатели от ГНП РКЦ "ЦСКБ-Прогресс".

С июня 1996 по март 1998 года прошел общекосмическую подготовку в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. 20 марта 1998 года решением Межведомственной квалификационной комиссии Олегу Кононенко была присвоена квалификация "космонавт-испытатель".

С января 1999 года является космонавтом-испытателем Ракетно-космической корпорации "Энергия".

С октября 1998 по декабрь 2001 года Олег Кононенко проходил подготовку в составе группы космонавтов по программе полетов на Международную космическую станцию (МКС).

С декабря 2001 по апрель 2002 года готовился в дублирующем экипаже транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз ТМ-34" в составе экспедиции посещения (ЭП-3) на МКС.

С апреля 2002 по февраль 2004 года проходил подготовку к космическому полету в качестве бортинженера основной экспедиции МКС-9, затем в составе основного экипажа МКС-11. В связи с изменением в программе полета МКС экипажи были переформированы.

С марта 2004 по март 2006 года готовился в составе группы космонавтов по программе полетов на МКС.

С марта 2006 по март 2008 года проходил подготовку к космическому полету в составе экипажа основной экспедиции МКС-17 в качестве бортинженера ТПК "Союз ТМА-12" и бортинженера МКС.

С 8 апреля по 24 октября 2008 года совершил первый космический полет в качестве бортинженера ТПК "Союз ТМА-12" и бортинженера МКС-17. Во время него выполнил два выхода в открытый космос общей длительностью 12 часов 16 минут. Продолжительность полета составила 198 суток.

С декабря 2009 по октябрь 2010 года Олег Кононенко проходил подготовку в составе дублирующего экипажа МКС-25/26 в качестве бортинженера ТПК "Союз ТМА-01М" и бортинженера МКС.

С октября 2010 по июнь 2011 года проходил подготовку к космическому полету в составе дублирующего экипажа МКС-28/29 в качестве командира ТПК "Союз ТМА-02М" и бортинженера МКС.

С января 2011 года — инструктор-космонавт-испытатель 2-го класса отряда космонавтов Роскосмоса.

С июня по декабрь 2011 года Олег Кононенко готовился к космическому полету в составе основного экипажа МКС-30/31 в качестве командира ТПК "Союз ТМА-03М", бортинженера МКС-30 и командира МКС-31.

С 21 декабря 2011 по 1 июля 2012 года совершил второй космический полет в составе экипажа 30/31 длительной экспедиции на МКС в качестве командира ТПК "Союз ТМА-03М", бортинженера МКС-30 и командира МКС-31. В ходе полета выполнил выход в открытый космос длительностью шесть часов 15 минут. Продолжительность полета составила 192 суток.

С декабря 2012 года — инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса — начальник группы инструкторов-космонавтов-испытателей отряда космонавтов Роскосмоса.

С октября 2013 года — инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса — заместитель командира отряда космонавтов Роскосмоса по научно-исследовательской и испытательной работе.

С января 2013 по ноябрь 2014 года Олег Кононенко проходил подготовку в составе дублирующего экипажа МКС-42/43 в качестве командира ТПК "Союз ТМА-15М" и бортинженера МКС.

С ноября 2014 по июль 2015 года готовился в составе основного экипажа МКС-44/45 в качестве командира ТПК "Союз ТМА-17М" и бортинженера МКС-44/45.

С 23 июля по 11 декабря 2015 года совершил третий космический полет в качестве командира ТПК "Союз ТМА-17М" и бортинженера МКС-44/45. Продолжительность полета составила 141 сутки.

С ноября 2016 года — командир отряда космонавтов Роскосмоса.

С января 2017 года проходил подготовку в дублирующем экипаже МКС-56/57 в качестве командира ТПК "Союз МС" и бортинженера МКС.

30 ноября 2017 года решением Межведомственной комиссии (МВК) утвержден в качестве командира дублирующего экипажа корабля "Союз МС-09" (миссия МКС-56/57) и командира основного экипажа корабля "Союз МС-11" (миссия МКС-58/59).

17 сентября 2018 года на заседании Межведомственной комиссии в ЦПК им. Ю.А. Гагарина Олег Кононенко был допущен к заключительному этапу предстартовой подготовки на космодроме "Байконур" в качестве командира дублирующего экипажа корабля ТПК "Союз МС-10" (миссия МКС-57/58). 26 октября 2018 года на заседании Главной медицинской комиссии был признан годным по состоянию здоровья к космическому полету в качестве командира основного экипажа 58/59 длительной экспедиции на МКС.

Олегу Кононенко присвоено почетное звание летчик-космонавт РФ (2009).

Он является Героем Российской Федерации (2009), награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III (2017) и IV степеней (2014), медалью "За заслуги в освоении космоса" (2011).

Олег Кононенко женат, у него есть сын и дочь.

Сен-Жак Давид

Астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA, США), Канадского космического агентства (CSA) Давид Сен-Жак (David Saint-Jacque) родился 6 января 1970 года в Квебек-Сити (Канада).

В 1993 году окончил Политехнический институт Монреаля, получив степень бакалавра технических наук в области физики. В 1998 году получил степень кандидата наук в области астрофизики в Кембриджском университете (Великобритания), в 2005 году ‑ диплом врача в университете Лаваля (Квебек-Сити, Канада). В 2007 году окончил ординатуру в области семейной медицины в университете Макгилла (Монреаль, Канада), где специализировался на методах оказания первичной медицинской помощи в районах, отдаленных от медицинских учреждений.

В начале своей трудовой деятельности Давид Сен-Жак работал биомедицинским инженером и разрабатывал радиологическое оборудование для ангиографии (рентгеноскопическое исследование сосудов) в больнице Ларибойсье (Париж, Франция).

Во время работы над дипломом в Кембриджском университете занимался теоретическими исследованиями и астрономическими наблюдениями, а также проектированием, изготовлением и вводом в эксплуатацию приборов для Кембриджского оптического телескопа и телескопа имени Уильяма Гершеля, расположенного на Канарских островах.

В 1999-2001 годах во время обучения в постдокторантуре исследования, проводимые Сен-Жаком, включали в себя разработку и использование инфракрасного интерферометра в Японии и адаптивной оптической системы для японского телескопа Субару, расположенного на Гавайях.

Затем он перешел на работу в астрофизическую группу университета Монреаля.

По линии международного сотрудничества проводил инженерные исследования и работы во Франции и Венгрии, а также занимался медицинской подготовкой в Ливане и Гватемале.

До участия в канадской космической программе Давид Сен-Жак работал врачом и являлся одним из начальников по медицинскому обеспечению Инуулитсивикского Центра здоровья в Пувирнитуке (Канада) — деревне эскимосов на берегу Гудзонова залива. В Университете Макгилла в Нунавике (Канада) был внештатным преподавателем в области семейной медицины, а также читал лекции по клинической медицине на медицинском отделении этого университета и курировал обучающихся там студентов.

В мае 2009 года Давид Сен-Жак прошел отбор в Канадское космическое агентство и прибыл в Хьюстон (США), чтобы готовиться в группе из 14 человек в составе 20-го набора NASA.

В 2011 году он окончил курс общекосмической подготовки и получил квалификацию астронавта. Подготовка включала в себя занятия по научным и техническим дисциплинам, интенсивные инструктажи по системам Международной космической станции, внекорабельной деятельности (ВКД, работа в открытом космосе), робототехнике, полеты на тренировочном самолете Т-38, изучение русского языка, подготовку по зимнему выживанию, а также выживанию на воде и в пустынной местности.

После окончания подготовки получил назначение в Отделение робототехники (Robotics Branch) Отдела астронавтов (Astronaut Office) Космического центра им. Джонсона (Johnson Space Centre) в Хьюстоне, где принимал участие в операциях с европейским манипулятором (European Robotic Arm) на МКС.

Давид Сен-Жак также участвовал в различных геологических, гляциологических (исследование льдов и снежных покровов), спелеологических и прочих научных экспедициях, таких как подводная NEEMO 15 и подземная экспедиция в пещерах CAVES 13.

В 2012 году он прошел курс обучения по российскому сегменту МКС в качестве пользователя и получил сертификат об успешном окончании программы обучения по системам ТПК "Союз", что давало право продолжать подготовку к космическому полету в качестве бортинженера-2 корабля "Союз".

Давид Сен-Жак работал как астронавт поддержки 35/36 экспедиции на МКС, затем — оператором голосовой связи с экипажем МКС-38, заместителем оператора голосовой связи во время полетов дооснащения Cygnus-1 и Cygnus —2, ведущим оператором связи во время полетов Cygnus-3, Cygnus-4 и SpaceX-6.

Затем был инструктором по голосовой связи и обеспечивал поддержку операций кораблей посещения в отделе интеграции МКС при офисе астронавтов NASA.

В январе 2016 года в Центре европейских астронавтов (European Astronaut Centre) в Кельне (ФРГ) Давид Сен-Жак прошел практическую подготовку к работе с оборудованием европейского модуля МКС Колумбус (Columbus).

В мае 2016 года Канадское космическое агентство (Canadian Space Agency) объявило, что он включен в экипаж 58/59 экспедиции на МКС.

С сентября 2016 года проходил подготовку в составе дублирующего экипажа миссии МКС-56/57 в качестве бортинженера ТПК "Союз МС" и бортинженера МКС в Звездном городке в Подмосковье.

30 ноября 2017 года решением Межведомственной комиссии (МВК) был утвержден в качестве бортинженера-1 дублирующего экипажа корабля "Союз МС-09" (миссия МКС-56/57) и основного экипажа корабля "Союз МС-11" (миссия МКС-58/59).

В сентябре 2018 года Давид Сен-Жак был допущен к заключительному этапу предстартовой подготовки на космодроме "Байконур" в качестве бортинженера дублирующего экипажа миссии МКС-57/58.

Давид Сен-Жак женат, у него двое детей.

Макклейн Энн

Астронавт NASA (США) Энн Шарлотт Макклейн (Anne Charlotte McClain) родилась 7 июня 1977 года в городе Спокане (штат Вашингтон, США).

В 2002 году получила степень бакалавра наук в области теоретической механики и авиационной техники в Военной академии США в Вест-Пойнте. В 2004 году, являясь получателем стипендии Маршалла, стала магистром наук по аэрокосмической технике в Университете города Бата (Великобритания). В 2005 году получила степень магистра наук в области международных отношений в Бристольском университете (Великобритания).

С 2002 года на службе в армии США.

Во время учебы в университете города Бата занималась исследованием неустойчивой аэродинамики и визуализацией потоков треугольного крыла малого удлинения, обладающего свободой движения по крену. Впоследствии ее исследование было опубликовано Американским институтом аэронавтики и астронавтики (AIAA). Во время обучения в Бристольском университете Энн Макклейн занималась исследованием расходов на безопасность в развивающихся странах. По окончании обучения прошла летную подготовку и получила квалификацию пилота разведывательного/ударного вертолета ОН-58D "Кайова Уорриор" (Kiowa Warrior).

Свою летную службу Энн Макклейн начала в составе 2-го батальона 6-го аэромобильного разведывательного полка на базе Сухопутных войск США Уилер на Гавайях сначала в качестве командира взвода управления воздушным движением, затем — командира взвода армейской авиации по промежуточному техническому обслуживанию, и впоследствии — командира отряда.

С июля 2006 года в течение 15 месяцев участвовала в боевых действиях в Ираке (операция "Свобода Ираку"), где совершила 216 боевых вылетов и провела свыше 800 часов в воздухе в качестве командира корабля и командира авиационного подразделения. Осенью 2007 года вернулась в расположение полка на Гавайях, где продолжила службу в качестве начальника разведывательной службы.

В 2009 году проходила обучение на специальных курсах подготовки, после чего была назначена офицером батальонных операций и летчиком-инструктором вертолета ОН-58D "Кайова Уорриор" в Форт-Ракер (штат Алабама, США).

В мае 2010 года Макклейн была назначена на должность командира роты авиаполка, где отвечала за начальную подготовку при поступлении на службу в армию, подготовку летчиков-инструкторов, а также подготовку летчиков-испытателей по техническому обслуживанию вертолетов OH-58D "Кайова Уорриор".

В 2011 году прошла подготовку в Командно-штабном колледже Сухопутных войск США, а в 2012 году — квалификационные курсы обучения пилотированию многомоторного самолета С-12 с неизменяемой геометрией крыла.

В июне 2013 года Энн Макклейн окончила Школу летчиков-испытателей Военно-морских сил США, и в это же время прошла отбор в NASA.

С августа 2013 по июль 2015 года прошла курс базовой общекосмической подготовки и была сертифицирована для выполнения космического полета.

С июня по декабрь 2017 года проходила подготовку в составе дублирующего экипажа миссии МКС-58/59 в качестве бортинженера-2 ТПК "Союз МС" и бортинженера МКС.

19 января 2018 года было объявлено о назначении Энн Макклейн в основной экипаж корабля "Союз МС-11" (миссия МКС-58/59) и в дублирующий экипаж ТПК "Союз МС-09" (МКС-56/57).

С января 2018 года проходила подготовку в составе дублирующего экипажа МКС-56/57 в качестве бортинженера-2 ТПК "Союз МС" и бортинженера МКС.

Энн Макклейн — подполковник, старший специалист армейской авиации, имеет в своем активе более двух тысяч часов налета на двадцати различных типах вертолетов и самолетов. Является пилотом с присвоенной классностью вертолета OH-58D "Кайова Уорриор" и инструктором по его пилотированию, а также пилотом с присвоенной классностью самолетов С-12 "Гурон", UH-60 "Блэкхок" и UH-72 "Лакота".

Макклейн награждена медалью "Бронзовая звезда", медалью Военно-воздушных сил (ВВС) за доблесть, двумя медалями ВВС, двумя благодарственными медалями за службу в Сухопутных войсках (СВ), двумя медалями "За отличную службу в СВ", медалью за участие в военной кампании в Ираке с двумя звездочками, медалью "За глобальную войну с террором" и другими наградами.

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