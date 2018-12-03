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День неизвестного солдата в России

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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВечный огонь у могилы Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. Архивное фотоВечный огонь у могилы Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Памятная дата была установлена Федеральным законом "О внесении изменений в статью 1-1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России", подписанным президентом РФ 4 ноября 2014 года, в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.

Инициатива установления этой даты принадлежит участникам движений, занимающихся поисками останков погибших воинов и увековечением их памяти, — такую идею они выдвинули в ходе встречи с руководителем администрации президента РФ Сергеем Ивановым, состоявшейся в сентябре 2014 года. Иванов поддержал это предложение.

Основанием для установления памятной даты именно в этот день стало то, что 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестного Солдата был перенесен из братской могилы, находящейся на 41 километре Ленинградского шоссе под Москвой, и торжественно захоронен в Александровском саду у стен московского Кремля.

У солдата, захороненного у Кремлевской стены, сохранилась форма. Это помогло определить, что он был рядовым. Документа, по которому можно было бы установить личность воина, не было.

На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного солдата". В центре мемориала находится надгробная площадка из красного гранита с бронзовой пятиконечной звездой, в середине которой горит Вечный огонь славы, зажженный от пламени, пылающего на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. На надгробье надпись: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен".

На территории бывшего Советского Союза, в том числе и на Дальнем Востоке, а также в Восточной Европе находятся десятки могил погибших неизвестных героев. Мемориал у Кремлевской стены стал символичным местом поклонения для всех тех, кто не знает, как погибли его родные и близкие, и где они погребены.

День неизвестного солдата — это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. Всего в войнах и вооруженных конфликтах XX и XXI веков пропали без вести около двух миллионов советских и российских граждан.

Министерство обороны РФ на постоянной основе проводит мероприятия по поиску и установлению военнослужащих, числящихся пропавшими без вести. Эта работа ведется в ходе поисковых экспедиций, кропотливого изучения архивных документов и обеспечения открытого доступа к архивным документам, в том числе и на электронных ресурсах. В результате проведенных мероприятий были установлены судьбы около 800 тысяч военнослужащих, числившихся пропавшими без вести.

Каждый год десятки тысяч людей благодаря помощи созданного при участии Минобороны России электронного ресурса "Обобщенный банк данных (ОБД) "Мемориал" находят информацию о родных и близких, связь с которыми оборвалась в годы Великой Отечественной войны.

Работа по поиску и увековечению памяти погибших при защите Отечества в ходе поисковых экспедиций и исследования архивных документов будет продолжена министерством обороны РФ и дальше.

3 декабря 2014 года, когда в России впервые отмечался День неизвестного солдата, представители Минобороны, ветеранов Вооруженных сил и "Поискового движения России" возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата и Вечному огню на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

В этот день во всех частях и соединениях Вооруженных сил РФ прошли памятные мероприятия.

В День неизвестного солдата по всей стране проходят памятные мероприятия и вахты памяти при участии как ветеранских организаций, так и инициативной молодежи.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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