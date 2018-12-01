Межгосударственные отношения России и Германии

Дипломатические отношения между СССР и Федеративной Республикой Германии были установлены 13 сентября 1955 года.

26 декабря 1991 года ФРГ первой из ведущих стран признала Российскую Федерацию в качестве государства-продолжателя бывшего СССР.

Правовой фундамент отношений образуют Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве от 9 ноября 1990 года и Совместное заявление Президента Российской Федерации и Федерального канцлера ФРГ от 21 ноября 1991 года. Принципиальное значение имеет также Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года.

Российско-германские отношения являются важным фактором европейской и глобальной политики, оказывающим влияние на решение многих мировых проблем.

Первый официальный визит в ФРГ президента РФ Владимира Путина состоялся в июне 2000 года.

В свою очередь, первый визит германского канцлера Герхарда Шредера с супругой в Россию состоялся 7 января 2001 года и носил неформальный характер.

Начиная с 2001 года российско-германский диалог приобрел характер постоянных консультаций на высшем уровне с включением в него всех актуальных вопросов современности.

После избрания на пост Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель в ноябре 2005 года интенсивность контактов между двумя странами на высшем уровне не снизилась. Встречи лидеров двух стран проходили несколько раз в году, при этом обсуждались не только отношения России и Германии, но и происходящие в мире процессы, шел обмен мнениями по вопросам международных отношений.

Укрепление политического сотрудничества с Германией было продолжено после выборов 2008 года, на которых новым президентом РФ был избран Дмитрий Медведев. В июне 2008 года Германия стала первым из европейских государств, которое Дмитрий Медведев посетил в качестве президента России.

В ноябре 2009 года президент России принял участие в торжествах в Берлине в связи с 20-летием падения Берлинской стены, 9 мая 2010 года канцлер ФРГ присутствовала на праздновании 65-летия Победы в Москве.

11-15 октября 2010 года состоялся государственный визит в Россию федерального президента ФРГ Кристиана Вульфа.

7-8 апреля 2013 года состоялся рабочий визит в ФРГ президента РФ Владимира Путина. Глава Российского государства совместно с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель принял участие в торжественной церемонии открытия Ганноверской промышленной ярмарки.

C 1998 года проводились, как правило, ежегодно, Межгосударственные консультации (МГК) на высшем уровне с участием членов правительств обеих стран. Последний по счету 14-й раунд МГК состоялся 16 ноября 2012 года в Москве. В 2003 году по решению президента России и канцлера ФРГ была создана двусторонняя Рабочая группа высокого уровня по вопросам политики безопасности (РГВУ).

В контексте украинских событий официальным Берлином был взят курс на снижение либо замораживание динамики развития двустороннего взаимодействия практически по всем направлениям. Германская сторона инициировала отмену очередного раунда МГК, РГВУ, заблокировала работу целого ряда других форматов. Немцы были в первых рядах сторонников введения по линии ЕС секторальных санкций в отношении России в качестве "наказания" за "аннексию" Крыма и "дестабилизацию" ситуации на юго-востоке Украины. Тем не менее, политический диалог с Берлином остается активным.

10 мая 2015 года Ангела Меркель посетила Москву для участия в торжественных мероприятиях в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

4 сентября 2016 года президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели встречу "на полях" саммита "Группы двадцати" в Китае. Также канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин встречались 20 октября 2016 года в Берлине на саммите лидеров "нормандской четверки" и на переговорах по ситуации в Сирии.

2 мая 2017 года канцлер Германии Ангела Меркель посетила Сочи. Лидеры России и Германии обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также ключевые международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке, реализацию Минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса.

8 июля 2017 года, во второй день работы саммита "Группы двадцати" в Гамбурге (Германия), президент России Владимир Путин встретился за рабочим завтраком с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсуждалась ситуация на Украине и пути ее урегулирования.

25 октября 2017 года в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, на которых обсуждались перспективы развития отношений двух стран.

18 мая 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель посетила Сочи. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались вопросы развития российско-германских отношений и актуальная международная проблематика.

18 августа 2018 года президент РФ Владимир Путин посетил Берлин, где на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудил урегулирование ситуации в Сирии, на Украине, санкции США и реализацию крупных международных коммерческих проектов, включая "Северный поток-2".

27 октября 2018 года в Стамбуле Владимир Путин принял участие во встрече лидеров России, Турции, Германии и Франции. После этого была проведена двусторонняя встреча президента с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Регулярный характер носят контакты на уровне министров иностранных дел.

Тесные и дружеские отношения сложились у главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, занимавшим этот пост в 2005-2017 годах.

16 февраля 2017 года "на полях" неформальных консультаций глав МИД G20 в Бонне состоялась первая личная встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с новым министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль посещал Россию с рабочими визитами 9 марта и 28-29 июня 2017 года.

2 июня 2017 года Зигмар Габриэль принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, а также был также принят президентом России Владимиром Путиным.

12-13 июля 2017 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Берлин. Вместе с вице-канцлером, федеральным министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем он принял участие в торжественной церемонии закрытия российско-германского "перекрестного" Года молодежных обменов 2016-2017 годов.

Очередная встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран прошла 17 февраля 2018 года в Мюнхене "на полях" Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.

10 мая 2018 года Москву с рабочим визитом посетил Федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Это был первый визит в Россию Хайко Мааса после его назначения на должность главы германского внешнеполитического ведомства в марте 2018 года.

24 июля 2018 года в Берлине состоялась встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг сирийского урегулирования.

14 сентября 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Берлин и провел переговоры с главой германского внешнеполитического ведомства Хайко Маасом. В ходе переговоров были обсуждены актуальные совместные проекты в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и историко-мемориальной сферах, а также была отмечена интенсивность российско-германского политического диалога.

Россия и Германия являются участниками "нормандского процесса" и, наряду с Францией и Украиной, соавторами Минского документа.

Страны регулярно взаимодействуют по вопросам урегулирования вооруженного конфликта и борьбы с терроризмом в Сирии и продвижения мирного процесса в Ливии, по ситуации на Ближнем Востоке, проблематике межкорейского диалога и иранской ядерной программе.

Несмотря на наличие санкционных ограничителей, Германия по-прежнему остается важным торгово-экономическим партнером России. Доля Германии во внешнеторговом обороте России — 8,7% (второе место после Китая — 14,9%).

В 2017 году объем российско-германской торговли вырос на 22,8% по сравнению с 2016 годом и составил 50 миллиардов долларов. При этом российский экспорт в Германию увеличился на 21,1% до 26 миллиардов долларов, а импорт — на 24,5% до 24 миллиардов долларов.

В период с января по сентябрь 2018 года объем взаимной торговли России и Германии составил более 44 миллиардов долларов, в том числе российский экспорт — 25,08 миллиардов долларов и импорт — 19,05 миллиардов долларов.

Более 80% российского экспорта приходится на минеральные продукты. Импорт в основном представлен машинами, оборудованием и транспортными средствами, продукцией химической промышленности, металлами и изделиями из них и др.

Укрепляется инвестиционное сотрудничество. Общий объем российских инвестиций в экономику ФРГ составляет свыше восьми миллиардов долларов, а германских капиталовложений в Россию — свыше 18 миллиардов долларов. Это почти 5% от всех иностранных прямых инвестиций в российскую экономику.

В России работают около пяти тысяч немецких компаний с суммарным оборотом более 50 миллиардов долларов и числом занятых около 270 тысяч человек. В свою очередь, в Германии ведут бизнес около полутора тысяч предприятий с российским капиталом.

В 2000 году по инициативе президента России и канцлера ФРГ была учреждена Рабочая группа высокого уровня по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов (СРГ). Работа СРГ возобновилась 24 июня 2016 года в Берлине после перерыва, обусловленного позицией ФРГ в контексте украинского кризиса. 36-е заседание состоялось в Берлине 28 сентября 2017 года, очередное 37-е — 27 июня 2018 года в Москве.

В период 2015-2016 годов СРГ работала в формате так называемой "Бизнес-платформы" (Деловой совет предпринимателей). Первое заседание прошло 22 октября 2015 года, второе — 24 июня 2016 года.

В структуре российско-германских межобщественных связей особое место занимает Форум общественности "Петербургский диалог".

Востребованной площадкой неформальных дискуссий представителей общественности являются "Потсдамские встречи".

Плодотворно развивается сотрудничество в историко-исследовательской сфере. Активно работает Комиссия по изучению новейшей истории российско-германских отношений. Очередное 21-е заседание Комиссии прошло 5 июля 2018 года в Мюнхене.

В последние годы были осуществлены масштабные двусторонние проекты в культурно-гуманитарной сфере. Среди них — "перекрестные" Годы России и Германии под девизом "Вместе строим будущее" 2012-2013 годов, "перекрестные" Годы русского и немецкого языков и литературы 2014-2015 годов, "перекрестный" Год российско-германских молодежных обменов (его закрытие состоялось в Берлине 13-16 июля 2017 года). В 2017-2018 годах реализуется крупный совместный проект — российско-германский "перекрестный" Год регионально-муниципальных партнерств.

Ведется подготовка к организации в 2018-2020 годах российско-германского "перекрестного" Года научно-образовательных партнерств.

Традиционно тесными остаются двусторонние культурно-гуманитарные связи. В 2019 году в ФРГ планируется проведение масштабной концертной программы "Русские сезоны".

На территории Германии расположено 3310 советских воинских захоронений, на которых покоятся 760 тысяч российских/советских граждан.

Германская сторона осуществляет содержание советских воинских захоронений в соответствии с межправительственным Соглашением об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников