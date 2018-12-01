ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Справки

Межгосударственные отношения России и Саудовской Аравии

0190
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

СССР был первой страной, признавшей независимое саудовское государство — Королевство Хиджаза, Неджа и присоединенных областей, с 1932 года именуемое Королевство Саудовская Аравия (КСА), и установившей с ним 19 февраля 1926 года дипломатические отношения. В 1938 году в связи со сложным внутри- и внешнеполитическим положением Советского Союза, а также сменой внешнеполитических ориентиров Саудовской Аравии в сторону Запада советская дипмиссия в Джидде была закрыта, дипломатические отношения де-факто прерваны.

В 1990 году была достигнута договоренность о нормализации дипотношений и восстановлении деятельности диппредставительств. Российское посольство в столице Эр-Рияде функционирует с мая 1991 года, генконсульство в Джидде — с апреля 1991 года. Посольство Саудовской Аравии открыто в Москве в декабре 1991 года.

30 декабря 1991 года Саудовская Аравия заявила о признании Российской Федерации в качестве правопреемницы СССР.

Российско-саудовские отношения поступательно развиваются в дружественном и конструктивном ключе, являются важным фактором безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

11-12 февраля 2007 года президент России Владимир Путин посетил Эр-Рияд с официальным визитом. Это был первый в истории приезд главы Российского государства на Аравийский полуостров, ставший мощным импульсом дальнейшего развития и углубления российско-саудовских отношений.

16 ноября 2015 года президент России Владимир Путин встречался с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом на полях саммита "Группы двадцати" в Анталье (Турция).

4-8 октября 2017 года состоялся государственный визит короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию. 5 октября состоялись переговоры лидеров двух стран, по итогам которых был подписан пакет документов, в частности, Соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, Дорожная карта торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, программы сотрудничества в области культуры, по вопросам сельскохозяйственного сотрудничества, а также программа реализации сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях и др.

В 2017 году президент России и король Саудовской Аравии созванивались четыре раза — 4 апреля, 13 июня, 21 ноября и 21 декабря, в 2018 году два раза — 14 февраля и 25 октября.

24 января 2015 года для выражения соболезнований в связи с кончиной короля Абдаллы Бен Абдель Азиза Аль Сауда Эр-Рияд посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Наследный принц Саудовской Арвии Мухаммед бен Сальман четырежды побывал в России — в июне и октябре 2015 года, мае 2017 года, июне 2018 года.

4 сентября 2016 года Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман провели встречу "на полях" саммита "Группы двадцати" в Ханчжоу (Китай).

Плотный контакт поддерживается по линии внешнеполитических ведомств двух государств. Последний рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Саудовскую Аравию состоялся 9-10 сентября 2017 года. В Джидде он был принят королем Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, провел переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейром.

Очередная встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейром состоялась 1 декабря 2017 года во время третьей международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог" в Риме (Италия).

29 августа 2018 года состоялись переговоры Сергея Лаврова с Аделем Аль-Джубейром, находившимся в Москве с рабочим визитом, была проведена обстоятельная "сверка часов" по ключевым темам двусторонней, ближневосточной и международной повестки дня.

Осуществляются контакты по парламентской линии.

15-17 апреля 2017 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко находилась с визитом в Саудовской Аравии, где провела встречи с руководством страны, председателем и членами Консультативного совета Королевства.

6 марта 2018 года в Москве прошла встреча председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и вице-спикера верхней палаты российского парламента Ильяса Умаханова с заместителем председателя Консультативного совета Яхъей Абдуллой Ас-Самааном.

Председатель Консультативного совета Саудовской Аравии Абдалла Аш-Шейх принял участие в 137-й Ассамблее Межпарламентского союза (14-18 октября 2017 года, Санкт-Петербург) и Международном форуме по развитию парламентаризма (4-5 июня 2018 года, Москва).

Имеется большой потенциал в развитии торгово-инвестиционных связей России и Саудовской Аравии.

Внешнеторговый оборот между двумя странами неуклонно увеличивается. По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2017 году он составил 915,2 миллиона долларов, что на 86% больше по сравнению с 2016 годом (423,5 миллиона долларов). При этом произошло значительное увеличение экспорта России в Саудовскую Аравию (на 119,6%), который в 2017 году составил 770,7 миллиона долларов, а импорт — 144,5 миллиона долларов.

В январе-сентябре 2018 года товарооборот России с Саудовской Аравией составил 771,6 миллиона долларов, при этом экспорт — 552,9 миллиона долларов, импорт — 218,6 миллиона долларов.

В структуре экспорта основная доля поставок приходится на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них. В структуре импорта преобладает продукция химической промышленности.

С 2002 года в рамках Российско-Арабского делового совета функционирует Российско-Саудовский деловой совет. В октябре 2002 года была создана Совместная межправительственная Российско-Саудовская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). 2 ноября 2017 года состоялось ее пятое заседание. В рамках комиссии функционируют рабочие группы, которые разрабатывают перспективные проекты в инвестиционной, промышленной, сельскохозяйственной и в других областях.

Ряд проектов почти на два миллиарда долларов реализуется между Российским фондом прямых инвестиций и Публичным инвестиционным фондом Саудовской Аравии.

Активно сотрудничают углеводородные компании России и Саудовской Аравии. Установлены связи между "Сауди Арамко", ПАО "НОВАТЭК", ПАО "Газпром", ПАО "Газпромнефть" и ПАО "Сибур", активно прорабатываются перспективные контакты по линии ПАО "НК "Роснефть".

В 2018 году Управление Саудовской Аравии по инвестициям разрешило российской компании "Мираторг" открыть представительство, что позволит значительно расширить поставки халяльной продукции не только в Саудовскую Аравию, но и в другие страны мусульманского мира.

В октябре 2017 года Россия и Саудовская Аравия подписали программу в области сотрудничества в сфере мирного атома. Согласно документу, Россия и Саудовская Аравия намерены сотрудничать в области реакторов малой и средней мощности, которые могут использоваться как для выработки энергии, так и для опреснения морской воды. В декабре 2017 года Росатом подписал с саудовским Научным центром атомной и возобновляемой энергии дорожную карту о сотрудничестве в сфере мирного атома. В планах сторон — совместная работа в сфере подготовки персонала для национальной ядерной программы Саудовской Аравии и развития ее ядерной инфраструктуры. Россия и Саудовская Аравия также оценивают перспективы сооружения на территории Королевства центра ядерной науки и технологий на базе исследовательского реактора российского дизайна.

В феврале 2018 года РФ и Саудовская Аравия подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике и совместное заявление в энергоклиматической сфере.

Королевство проводит тендер на строительство первой атомной станции из двух блоков, контракт на строительство которой будет подписан к концу 2018 года. Участие в тендере принимает и российская компания Росатом.

15 мая 2018 года Rosatom MENA (региональный центр госкорпорации "Росатом" в регионе Ближний Восток и Северная Африка) и саудовская Sumou Holding Company, одна из крупнейших компаний в мире, специализирующихся на реализации проектов в области энергетики и строительства, подписали меморандум о взаимопонимании.

Развивается военно-техническое сотрудничество. В 2017 году была достигнута договоренность о поставках российских зенитных ракетных систем С-400. В октябре 2017 года были подписаны меморандум между АО "Рособоронэкспорт" и Саудовской военно-промышленной компанией о покупке и локализации производства продукции военного назначения и контракт на общие условия организации в Королевстве Саудовская Аравия лицензионного производства автоматов Калашникова АК103 и патронов различного назначения.

Между Российской Федерацией и Саудовской Аравией развиваются культурно-гуманитарные связи, в том числе по линии мусульманских организаций.

С 2002 года функционирует российская хадж-миссия (представляет Совет по хаджу при Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве России), оказывающая содействие российским паломникам.

В октябре 2017 года и июне 2018 года в Москве были организованы Дни саудовской культуры. 16-17 июня 2018 года в саудовском Дахране прошли гастроли Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

В рамках программы по развитию туризма Саудовская Аравия с апреля 2018 года выдает туристические визы сроком на 30 дней, в том числе для женщин старше 25 лет, которые путешествуют без мужчин. Ранее желающие въехать в Саудовскую Аравию могли получить только рабочие и семейные визы, а также для мусульманских паломников, совершающих хадж к святым местам в Мекке и Медине.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
Комментировать
Справки
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена