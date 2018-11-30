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Биография Александра Торшина

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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкАлександр Торшин. Архивное фотоАлександр Торшин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Александр Порфирьевич Торшин родился 27 ноября 1953 года в поселке Митога Усть-Большерецкого района Камчатской области (ныне Камчатский край).

В 1978 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт. Кандидат юридических наук, доцент.

В 1973-1975 годах проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР.

Трудовую деятельность начал секретарем, старшим делопроизводителем канцелярии Прокуратуры РСФСР, затем работал в структурах Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР и Министерства топливной промышленности РСФСР.

В 1981-1983 годах был ассистентом кафедры теории государства и права Всесоюзного юридического заочного института.

В 1983-1987 годах занимал должности ученого секретаря, старшего научного сотрудника в Академии наук СССР.

В 1987-1990 годах работал старшим преподавателем, доцентом кафедры Академии общественных наук при ЦК КПСС.

С 1990 по 1991 год — старший референт, консультант отдела ЦК КПСС по работе с общественно-политическими организациями.

В 1991 году являлся экспертом аппарата президента СССР, а с 1991 по 1993 год руководил отделом общественно-политического взаимодействия, являлся членом Коллегии службы государственного советника РСФСР по взаимодействию с общественными объединениями, советником руководителя администрации президента РФ.

В 1993-1995 годах занимал должности заместителя заведующего отделом, заведующего отделом, начальника отдела департамента по взаимодействию с Федеральным Собранием и общественными организациями аппарата правительства РФ.

В 1995-1998 годах работал секретарем, затем статс-секретарем Центрального банка РФ.

С 1998 по 1999 год занимал должность заместителя руководителя аппарата правительства РФ.

С 1999 по 2001 год был статс-секретарем — заместителем генерального директора государственной корпорации "Агентство по реструктуризации кредитных организаций".

В 2001-2015 годах являлся членом Совета Федерации, в 2002 году был избран заместителем председателя, затем первым заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

21 января 2015 года Александр Торшин был назначен статс-секретарем — заместителем председателя Центрального банка РФ.

30 ноября 2018 года стало известно, что Торшин покидает свой пост в связи с выходом на пенсию.

Действительный государственный советник Российской Федерации первого класса (1999).

Заслуженный юрист Российской Федерации (2003).

Награжден орденом Почета (2008), орденом Дружбы (2013).

Декларированный доход Александра Торшина за 2017 год составил около 18,9 миллионов рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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