Межгосударственные отношения России и Франции

Дипломатические отношения между СССР и Францией были установлены 28 октября 1924 года. 7 февраля 1992 года был подписан Договор между Россией и Францией, подтвердивший стремление обеих сторон развивать "отношения согласия, основанные на доверии, солидарности и сотрудничестве".

Франция — один из ведущих партнеров России в Европе и мире. Между странами налажено разноплановое сотрудничество в сферах политики, экономики, культуры и гуманитарных обменов. Участие Парижа в инициированных Евросоюзом антироссийских рестриктивных мерах оказало негативное влияние на динамику двусторонних связей, однако не изменило их традиционно дружественный и конструктивный характер. Высокой интенсивностью отличается российско-французский политический диалог.

29 мая 2017 года президент России Владимир Путин по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона посетил Париж с рабочим визитом.

В Версальском дворце лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Сирии и на Украине. Владимир Путин и Эммануэль Макрон также осмотрели выставку "Петр Великий. Царь во Франции. 1717". Встреча Путина и Макрона заложила новый вектор развития российско-французских связей, лидеры подтвердили заинтересованность развивать отношения.

8 июля 2017 года главы государств повторно встретились "на полях" саммита "Группы двадцати" в Гамбурге (Германия), где подтвердили стремление двигаться по пути восстановления полноформатного сотрудничества.

24 мая 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Россию. Президент России Владимир Путин принял его в Константиновском дворце (Санкт-Петербург). Лидеры России и Франции провели двусторонние переговоры, сначала в узком составе, потом с участием членов делегаций; подробно обсудили актуальные вопросы российско-французских отношений, а также международной повестки дня. Президент Франции совместил этот визит с участием в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в качестве почетного гостя. 25 мая лидеры двух стран встретились с представителями российского и французского бизнеса, затем выступили на пленарном заседании ПМЭФ.

Эммануэль Макрон приезжал в Россию поддержать сборную Франции по футболу на чемпионате мира, которая 10 июля 2018 года играла в полуфинале в Санкт-Петербурге, а 15 июля 2018 года победила в финале в Москве. В ходе последней поездки французский лидер был принят Владимиром Путиным.

11 ноября президент России принял участие в торжественных мероприятиях в Париже, посвященных столетней годовщине окончания Первой мировой войны.

Регулярные контакты поддерживаются на уровне министров иностранных дел. 20 июня 2017 года в Москве состоялась первая встреча Сергея Лаврова с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Диалог продолжился в рамках последующих переговоров, прошедших 6 июля и 8 сентября 2017 года в Париже и в Москве соответственно. 27 февраля 2018 года в ходе рабочего визита Жан-Ива Ле Дриана в Москву министры обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, а также ключевые вопросы российско-французских отношений. Очередная встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран прошла 27 сентября в Нью-Йорке "на полях" 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 27 ноября в Париже Лавров провел переговоры с Жан-Ивом Ле Дрианом, в ходе которых была выражена обоюдная заинтересованность в поддержании наметившейся позитивной динамики торгово-экономических и инвестиционных связей, сотрудничества в межпарламентской и культурно-гуманитарной сферах. Затем главы внешнеполитических ведомств приняли участие в заседании координационного совета российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог".

24 июля 2018 года в Париже состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — первого заместителя министра обороны РФ Валерия Герасимова с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Россия и Франция тесно сотрудничают в рамках урегулирования украинского кризиса в том, что касается необходимости строгого выполнения Минских договоренностей (согласованных лидерами России, Франции, Германии и Украины). Состоялось три саммита в "нормандском формате" — в Минске и в Париже в 2015 году, в Берлине в 2016 году.

Состоялось несколько встреч в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел.

Обе страны занимаются урегулированием ситуации в Сирии. 27 октября 2018 года в Стамбуле (Турция) состоялся саммит по сирийскому урегулированию, в котором впервые приняли участие в таком формате руководители России, Турции, Германии, Франции. На нем со стороны четырех стран были даны гарантии территориальной целостности Сирии, а также четко были обозначены проблемы Идлиба и Восточного Евфрата и намерение совместной борьбы с терроризмом.

Франция — один из приоритетных торгово-экономических партнеров России. Двусторонний товарооборот по итогам 2017 года составил 15,5 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 16,5%. При этом российский экспорт увеличился на 22% и составил 5,8 миллиарда долларов, импорт увеличился на 13,4% до 9,6 миллиарда долларов.

По итогам января-сентября 2018 года внешнеторговый оборот России и Франции составил 12,7 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт 5,3 миллиарда долларов и импорт — 7,4 миллиарда долларов.

Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, также в структуре экспорта металлы и изделия из них, машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.

Импорт представлен продукцией химической промышленности, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, металлами и изделия из них.

Франция традиционно относится к числу ведущих европейских стран-инвесторов, работающих на российском рынке. Согласно оценкам экономистов, в 2016 году Франция вышла на первое место по годовому объему прямых инвестиций в России. Объем накопленных в России прямых французских инвестиций на конец 2017 года составил 15,26 миллиарда долларов.

Ни одна из порядка 500 французских компаний за последние три-четыре года не ушла из России, ни один крупный совместный проект не был свернут. Наиболее сильные позиции у французских компаний в топливно-энергетическом секторе ("Тоталь", "Альстом", "ЭДФ"), автомобилестроении ("Пежо-Ситроен", "Рено"), фармацевтике ("Санофи Авентис", "Сервье"), пищевой промышленности ("Данон", "Бондюэль").

В число крупнейших французских инвесторов также входят такие компании как "Ашан" (розничная торговля), "Сен-Гобен" (строительные материалы), "Эр Ликид" (химическая промышленность), "Шнейдер Электрик" (машиностроение и электроэнергетика), "Лафарж", "Винси" (строительство), "ЕАДС", "Талес Аления Спейс", "Сафран" (авиакосмическая отрасль).

Во Франции работают 40 российских компаний, основной инвестор на французском ранке — ОАО "РЖД". В число крупных инвесторов также входят Ростехнологии, "Газпром Маркетинг и Трейдинг", "Старсем" — совместное предприятие ГК "Роскосмос" и "Арианэспас", "Росатом Франс".

Общий объем российских капиталовложений в экономику Франции составляет три миллиарда долларов.

В мае 2018 года "на полях" ПМЭФ Российский фонд прямых инвестиций подписал с французской стороной шесть инвестсоглашений на общую сумму около одного миллиарда евро (более миллиарда долларов).

Основным органом российско-французского межправительственного взаимодействия является Российско-Французская Комиссия по вопросам двустороннего сотрудничества на уровне глав правительств (МПК), которая была создана 15 февраля 1996 года. Проведено 18 заседаний МПК, последнее состоялось 1 ноября 2013 года в Москве.

Главным рабочим органом Комиссии является Российско-Французский совет по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (CEFIC).

В рамках Совета созданы 12 специализированных рабочих групп, ведущих деятельность по основным направлениям двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Заседания Совета проводятся на регулярной основе поочередно в России и во Франции. Очередное заседание прошло 19 декабря 2017 года в Москве.

В начале сентября 2017 года Москва и Париж подписали совместное заявление о запуске двустороннего форума "Трианонский диалог" — постоянно действующей структуры взаимодействия по линии гражданских обществ. Форум является рамочной диалоговой площадкой для развития отношений как по линии гражданского общества, так и по линии профессиональных сообществ, вовлеченных в развитие двусторонних отношений.

У России и Франции богатые культурно-гуманитарные связи.

В конце 2017 года завершился "перекрестный" Год культурного туризма (2016-2017 годы). Он был богат на выставочные обмены. Наиболее крупные из них: "Сергей Щукин. Шедевры нового искусства" в Париже, "Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель" в Москве, "Петр Великий. Путешествие во Францию в 1717 году" в Версале.

В марте 2018 года на Парижском книжном салоне, где Россия была почетным гостем, состоялось официальное открытие "перекрестного" Года русского и французского языков и литературы.

В 2018 году в Париже прошли специальные юбилейные мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников