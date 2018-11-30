ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Справки

"Большая двадцатка" (G20): состав, цели и хроника встреч

0640
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств-участников Группы двадцати G20. 7 июля 2017Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств-участников Группы двадцати G20. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк

"Группа двадцати" (G20) — ведущий форум международного сотрудничества по наиболее важным аспектам международной экономической и финансовой повестки дня.

Основные цели и задачи форума:

— координация политики между членами G20 с целью достижения глобальной экономической стабильности и устойчивого роста;

— продвижение финансового регулирования, которое бы снижало риски и предотвращало будущие финансовые кризисы;

— создание новой международной финансовой архитектуры.

Решение о формальном учреждении "Группы двадцати" было принято на встрече министров финансов и председателей центральных банков семи ведущих промышленно развитых экономик (Великобритания, Италия, Канада, США, Германия, Франция и Япония) в Вашингтоне в сентябре 1999 года. Учредительная конференция состоялась 15-16 декабря 1999 года в Берлине.

Предпосылкой создания G20 послужил финансовый кризис 1997-1998 годов, продемонстрировавший уязвимость международной финансовой системы в условиях глобализации экономических отношений, и показавший, что ключевые развивающиеся экономики недостаточно вовлечены в обсуждение и управление глобальной экономикой. Основным форматом деятельности форума стали ежегодные встречи на уровне министров финансов и глав центральных банков.

В ноябре 2008 года было решено изменить формат встреч "Группы двадцати" и проводить совещания также и на уровне лидеров (глав государств и правительств), после чего форум получил свое современное значение.

В настоящее время статус постоянного члена "Группы двадцати" имеют 19 стран и Европейский союз (ЕС). В состав "двадцатки" помимо России входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония.

Традиционно в саммитах лидеров "Группы двадцати" принимают участие ее постоянные члены, пять приглашенных стран и международные организации.

Европейский союз представлен председателем Европейской комиссии и председателем Европейского совета.

Саммиты проходят в стране, которая исполняет обязанности председателя группы.

Председательствующая страна меняется ежегодно по принципу ротации и чередования регионов. В 2015 году председательствовала Турция, в 2016 году саммит прошел в Китаев 2017 году "Большую двадцатку" принимала Германия. В 2018 году саммит пройдет в Аргентине, в 2019 году — в Японии, в 2020 году — в Саудовской Аравии.

Три последовательных председательства (прошлый, текущий и будущий председатель G20) негласно объединены в управляющую "тройку", совместная работа которой обеспечивает последовательность и преемственность в работе "Группы двадцати", усиливая легитимность и прозрачность принятия решений на встречах.

В настоящее время в "тройку" входят Германия (принимающая сторона в 2017 году), Аргентина (страна-председатель в 2018 году) и Япония (председатель в 2019 году).

Сам процесс председательства заключается в последовательной подготовке, разработке проектов принимаемых документов и согласовании с партнерами решений в сфере развития мировой экономики и валютно-финансовой архитектуры. Ставятся вопросы, значимые как для страны-председателя, так и для приоритетов других партнеров "Группы двадцати".

Подготовка к ежегодному саммиту ведется высшими должностными лицами, именуемыми шерпами, которые представляют лидеров стран "Группы двадцати".

С ноября 2010 года лидеры G20 приняли решение собираться не чаще одного раза в год.

Российская Федерация участвовала во всех саммитах "Группы двадцати" с момента ее основания и предлагала для обсуждения вопросы, которые неизменно находили отражение в финальных декларациях саммитов. В числе наиболее важных тем, предложенных Россией, — реформирование международных финансовых институтов, утверждение стандартов регулирования и надзора в финансовом секторе и ограничение уровня государственного долга участников форума.

Россия председательствовала в "Группе двадцати" в 2013 году. Итоговый саммит G20 прошел 5-6 сентября в Санкт-Петербурге. В ходе встречи основное внимание лидеров было уделено вопросам обеспечения экономического роста и финансовой стабильности, создания рабочих мест и борьбы с безработицей, стимулирования инвестиций, укрепления многосторонней торговли и содействия международному развитию. Итогом двухдневной встречи глав государств и правительств "Группы двадцати" стало принятие декларации, где отражены намерения и инструменты дальнейшего стимулирования уверенного, устойчивого и сбалансированного роста.

В 2017 году саммит "Большой двадцатки" прошел 7-8 июля в Гамбурге (Германия).

За два дня состоялось четыре рабочих заседания глав делегаций стран "большой двадцатки", в ходе которых были рассмотрены такие темы, как глобальный экономический рост, увеличение торговли, борьба с терроризмом, вопросы Африки, здравоохранения и миграции, цифровой экономики, занятости и роли женщин в экономике.

На форуме удалось добиться компромисса по проблеме изменения климата в связи с позицией США по Парижскому соглашению.

В итоге в коммюнике отмечается, что 19 стран "двадцатки" приняли во внимание решение Вашингтона, но пришли к согласию, что соглашение пересмотру не подлежит.

В 2018 году саммит "Большой двадцатки" пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Комментировать
Справки
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена