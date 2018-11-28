Переговоры по Сирии в астанинском формате

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавровов время совместной пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран-гарантов перемирия в Сирии в Астане. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавровов время совместной пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран-гарантов перемирия в Сирии в Астане. Архивное фото

Переговоры в Астане по урегулированию конфликта в Сирии были инициированы президентом РФ Владимиром Путиным.

14 декабря 2016 года в телефонном разговоре Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом главы двух государств договорились предложить конфликтующим сторонам (Россия — правительству Сирии, а Турция — представителям вооруженной оппозиции) продолжить процесс мирных переговоров, помимо Женевы, на новой площадке. В качестве такой площадки называлась столица Казахстана — Астана.

Предложение президента России Владимира Путина создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса поддержал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В Совместном заявлении министров иностранных дел Ирана, России и Турции по согласованным мерам, направленным на оживление политического процесса с целью прекращения сирийского конфликта, сделанном 20 декабря 2016 года по итогам переговоров в Москве, стороны выразили готовность способствовать выработке и стать гарантами будущего Соглашения между правительством Сирии и оппозицией, переговоры о котором ведутся. Они пригласили все другие страны, имеющие влияние на ситуацию "на земле", поступить таким же образом.

Переговоры призваны закрепить действующий режим прекращения огня, установленный в соответствии с договоренностями, подписанными 29 декабря 2016 года, и стать площадкой для прямого диалога между правительством и оппозицией в соответствии с требованиями резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.

Первый раунд переговоров по Сирии проходил в Астане 23-24 января 2017 года.

Правительственную сирийскую делегацию возглавил постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари. От вооруженной оппозиции за столом переговоров присутствовала "Джейш аль-Ислам", которую Россия неоднократно призывала включить в список террористических группировок Совета Безопасности ООН. Однако 29 декабря ее представители заявили о готовности присоединиться к перемирию. Делегацию боевиков возглавил один из руководителей вооруженной группировки "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллуш, а в ее составе присутствовали представители более чем десятка группировок из центральной и северо-западной Сирии. Также на переговорах в Астане были представители РФ, Турции и Ирана — стран-гарантов соглашения о прекращении огня, а также ООН.

Встреча в Астане стала первым случаем, когда делегации Дамаска и вооруженной оппозиции сели за один стол переговоров. Переговоры между двумя сирийскими делегациями были непрямыми.

Одним из главных военных итогов переговоров стала договоренность о создании Россией, Ираном и Турцией, как гарантами перемирия в Сирии, трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в САР.

Большую работу стороны проделали по проблеме размежевания оппозиции от террористических группировок, что никак не удавалось сделать с США. В частности, военным переговорщикам удалось согласовать линии соприкосновения с радикальной группировкой ИГ*, запрещенной в России, а также был дан старт определению мест дислокации террористов из "Джебхат ан-Нусры"*.

Москва, Тегеран и Анкара также поддержали желание вооруженной оппозиции принять участие в переговорах под эгидой ООН в Женеве.

Россия передала сирийской оппозиции предложения по проекту конституции страны. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, тем самым Россия открыла дискуссию по содержанию основного закона.

Второй раунд переговоров в Астане по урегулированию конфликта в Сирии состоялся 15-16 февраля 2017 года.

Участие в нем приняли делегации стран-гарантов — России, Ирана и Турции. Делегацию Дамаска возглавлял постпред Сирии при ООН Башар аль-Джаафари, делегацию оппозиции — представитель группировки "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллуш. В качестве наблюдателей были приглашены представители Иордании и США, делегация ООН включала в себя пять человек.

Главным итогом переговоров стала окончательная договоренность о создании мониторинговой группы по перемирию в Сирии с участием Ирана, России, Турции. На переговорах удалось сформировать механизм обмена пленными, согласован пункт об обмене телами погибших.

Третий раунд переговоров в Астане по сирийскому урегулированию проходил 14-15 марта 2017 года.

Вооруженная оппозиция Сирии приняла решение не направлять своих представителей на переговоры. Из-за отсутствия оппозиции не состоялось запланированное пленарное заседание, стороны сосредоточились на консультациях в различных форматах. Стороны обсудили и продвинулись по темам, связанным с освобождением заключенных — была достигнута предварительная договоренность о создании рабочей группы, а также по дальнейшему размежеванию умеренной оппозиции от террористических группировок — стороны сверили карты. Кроме того, было начато обсуждение непростого вопроса по созданию конституционной комиссии, а также поднята совершенно новая тема по возможной консолидации усилий разных стран по восстановлению разрушенных древних памятников Сирии, в частности, легендарной Пальмиры. Ряд встреч состоялись уже после окончания переговоров.

Четвертый раунд переговоров в Астане по сирийскому урегулированию проходил 3-4 мая 2017 года. В переговорах участвовали представители стран-гарантов: РФ, Ирана, Турции, а также представители США, ООН, сирийского правительства и оппозиции. В ходе второго дня переговоров был подписан меморандум о создании в Сирии четырех зон безопасности, в том числе в провинции Идлиб, в отдельных частях соседних Латакии, Алеппо и Хамы, на севере провинции Хомс, в Восточной Гуте, а также "в определенных районах на юге Сирии, в провинциях Дераа и Кунейтра".

Согласно меморандуму, с 6 мая в этих зонах, границы которых предварительно должны были обозначить военные, запрещалось использование любого вида вооружения, в том числе авиации. Кроме того, меморандум предполагал обеспечение быстрого, безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в зоны деэскалации; вдоль линий зон деэскалации планировалось установить контрольно-пропускные и наблюдательные пункты.

В ходе встречи в Астане участники также рассмотрели вопросы, касающиеся создания рабочей группы по обмену насильственно удерживаемыми лицами, и обсудили проект соответствующего документа.

Пятый раунд переговоров в Астане по сирийскому урегулированию прошел 4-5 июля 2017 года. Главной темой переговоров стало определение зон деэскалации, меморандум об установлении которых стал главным итогом прошлого раунда.

По итогам переговоров никаких документов подписано не было, было принято положение о совместной рабочей группе.

Шестой раунд международной встречи по Сирии в Астане прошел 14-16 сентября 2017 года. В переговорах участвовали делегации России, Турции, Ирана, а также спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, и.о. помощника госсекретаря США по ближневосточному урегулированию Дэвид Саттерфилд, советник по политическим вопросам МИД Иордании Науаф Уасфи Тель, уполномоченные представители сирийской вооруженной оппозиции в количестве 24 человек, представляющих различные ее группы.

По итогам переговоров было объявлено о создании зон деэскалации в Сирии: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, на границе Сирии с Иорданией — в провинции Дераа, а также в провинции Идлиб. Мониторинг в зоне деэскалации в провинции Идлиб будут вести силы Ирана, России и Турции, а в остальных зонах — российская военная полиция.

Был принят также ряд документов: правила функционирования полос безопасности, КПП и наблюдательных пунктов; правила применения военной силы подразделениями Сил контроля деэскалации; мандат на развертывание Сил контроля деэскалации; положение о совместном ирано-российско-турецком координационном центре по рассмотрению вопросов, связанных с соблюдением режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации.

В российской делегации заявили, что завершение этапа создания зон деэскалации открывает путь к полному прекращению огня в Сирии. Представители сирийской оппозиции назвали итоги переговоров позитивными.

Седьмой раунд переговоров по Сирии в Астане состоялся 31 октября 2017 года. Участники переговоров обсудили предложение России провести Конгресс национального примирения Сирии в Сочи, с инициативой которого выступил президент РФ Владимир Путин на форуме "Валдай".

Согласно итоговому документу "Астаны-7", страны-гаранты соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии (РФ, Иран, Турция) на переговорах договорились обсудить проведение Конгресса в рамках женевского процесса под эгидой ООН.

Представители Дамаска назвали своевременным проведение Конгресса национального диалога Сирии и высказали готовность принять в нем участие. Сирийская вооруженная оппозиция заявляла, что не поедет на Конгресс национального примирения.

Участникам "Астаны-7" не удалось утвердить положение о рабочей группе по освобождению заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, а также документ о гуманитарном разминировании.

Восьмой раунд переговоров по Сирии в Астане прошел 21-22 декабря 2017 года.

Делегацию России возглавил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции — замглавы МИД Седат Онал, Ирана — замминистра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари. Во встрече также приняли участие делегации правительства и оппозиции Сирии, стран-наблюдателей — США и Иордании, а также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

По итогам встречи страны-гаранты соблюдения режима перемирия — Иран, Россия и Турция — подготовили совместное заявление.

Согласно документу три страны приветствовали успехи, достигнутые в борьбе с терроризмом в Сирии, в частности разгром ИГ*. Страны также подтвердили решимость продолжить сотрудничество для полной ликвидации ИГ*, "Джебхат Ан-Нусры"* и других террористических организаций, а также не допустить перемещения террористов в другие страны и регионы.

Турция, Россия и Иран отметили, что нужно сделать энергичные шаги и помочь сирийцам решить кризис через процесс по принятию конституции и проведению выборов в Сирии.

Гаранты приняли положение о рабочей группе по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. Также было принято совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии, включая объекты культурного наследия ЮНЕСКО.

Отдельной темой обсуждения стал Конгресс сирийского национального диалога.

Девятый раунд переговоров по Сирии под эгидой России, Турции и Ирана прошел в Астане 14-15 мая 2018 года. Переговоры стартовали заседанием рабочей группы по освобождению задержанных в Сирии, также прошли консультации между делегациям.

Во второй день состоялось пленарное заседание с участием всех сторон переговоров. В нем приняли участие делегации стран-гарантов — России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей выступили делегация ООН под руководством спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и делегация Иордании. США отказались от участия в переговорах в Астане в качестве наблюдателей.

Переговоры завершились принятием совместного заявления стран-гарантов, где, в частности, упоминалось, что в июле состоятся переговоры по Сирии в рамках астанинского формата. Они, в отличие от предыдущих раундов, будут проходить не в столице Казахстана, а в Сочи. Кроме того, страны-гаранты договорились проводить консультации с представителями ООН и сторонами конфликта по началу работы конституционной комиссии.

Десятый раунд переговоров в астанинском формате прошел 30-31 июля 2018 года впервые не в столице Казахстана, а в Сочи. В переговорах участвовали делегации стран-гарантов перемирия в САР (РФ, Иран, Турция), ООН, а также представители правительства и оппозиции Сирии.

В ходе Астаны-10 интенсивно обсуждалось формирование конституционной комиссии САР: в первый день переговоров шли консультации по составу кандидатов в комиссию от гражданского общества Сирии, во второй — спецпосланник ООН Стаффан де Мистура представил странам-гарантам предварительные списки комиссии и способы назначения ее членов.

В центре дискуссии также были такие вопросы как продление и расширение перемирия в Сирии, освобождение заключенных и похищенных, ситуация вокруг провинции Идлиб.

По итогам раунда определенный прогресс наметился по проблеме заключенных, похищенных и пропавших без вести: в ходе переговоров состоялась четвертая встреча рабочей группы по данному вопросу.

По итогам переговоров Россия, Турция и Иран приняли совместное заявление, в котором подтвердили свою твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии. Они также выразили готовность противостоянию сепаратистским намерениям, "целью которых является подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних стран". Стороны также призвали международное сообщество увеличить поставки гумпомощи в Сирию и оказать помощь в разминировании.

*Запрещенные в России террористические организации

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников