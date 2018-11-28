Тегеранская конференция 1943 года

Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль во время Тегеранской конференции. 1943 год

Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль во время Тегеранской конференции. 1943 год

28 ноября — 1 декабря 1943 года в Тегеране (Иран) состоялась конференция руководителей трех союзных государств антигитлеровской коалиции: председателя Совнаркома СССР Иосифа Сталина, президента США Франклина Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

Встреча вошла в историю как Тегеранская конференция. На ней впервые в полном составе собралась "большая тройка" — Сталин, Рузвельт и Черчилль.

В работе конференции участвовали также министры иностранных дел, политические и военные советники. В состав советской делегации входили народный комиссар иностранных дел Вячеслав Молотов и маршал Климент Ворошилов.

Идея встречи "большой тройки" была выдвинута Черчиллем и Рузвельтом в августе 1943 года во время Квебекской конференции. В качестве места проведения встречи, кроме Тегерана, выдвигались и другие города, в том числе Каир и Багдад. По настоянию Сталина, местом проведения конференции был выбран Тегеран.

Тегеранская конференция проходила под кодовым названием "Эврика".

В центре внимания Тегеранской конференции находились военные вопросы, в первую очередь вопрос об открытии второго фронта в Европе.

Каждая из сторон изложила свою точку зрения на масштабы, время и место вторжения союзников в Европу. Рузвельт считал необходимым выполнить решение Квебекской конференции о вторжении в Европу через Ла-Манш около 1 мая 1944 года (план "Оверлорд"). Советская делегация наиболее эффективным считала проведение двух операций: операции "Оверлорд" и в качестве ее поддержки — высадки десанта в Южной Франции. Черчилль настаивал на развитии операций в Италии и на Балканах.

30 ноября в Тегеране стороны достигли договоренности о сроках и масштабах открытия второго фронта в Европе.

1 декабря 1943 года главы правительств СССР, США и Великобритании парафировали военные решения Тегеранской конференции.

В военных решениях было зафиксировано, что операция "Оверлорд" будет предпринята в течение мая 1944 года, вместе с операцией в Южной Франции, при этом советские войска предпримут наступление примерно в это же время с целью предотвратить переброску германских сил с восточного на западный фронт. Предусматривалось, что военным штабам трех держав необходимо отныне держать тесный контакт друг с другом в отношении предстоявших операций в Европе, и что между этими штабами должен быть согласован план мистификации и обмана противника в отношении этих операций.

Западные союзники, исходя из своих военно-стратегических планов в Юго-Восточной Европе, предложили расширить помощь югославским партизанам и втянуть Турцию в войну против Германии.

В ходе дискуссии об открытии второго фронта важное значение имело заявление главы советского правительства о том, что СССР готов после капитуляции Германии вступить в войну с Японией, несмотря на наличие договора о нейтралитете с этой страной.

Кроме военных вопросов, на конференции обсуждались вопросы, касавшиеся послевоенного устройства мира. США поставили вопрос о расчленении Германии после войны на пять автономных государств. Великобритания предложила отделить от Германии Пруссию, а южные области страны включить вместе с Австрией и Венгрией в так называемую Дунайскую конфедерацию. Советская делегация не поддержала эти планы. Обсуждение германского вопроса было решено передать в Европейскую консультативную комиссию.

На Тегеранской конференции было в целом согласовано решение о передаче Кенигсберга (ныне Калининград) СССР.

В Тегеране была достигнута и предварительная договоренность об установлении границ Польши по "линии Керзона" 1920 года на востоке и по реке Одер (Одра) — на западе. Таким образом, территория Западной Украины и Западной Белоруссии признавались отошедшими к СССР.

Руководители трех держав обменялись на Тегеранской конференции мнениями о создании международной организации безопасности после войны. Они приняли также "Декларацию об Иране", в которой подтвердили желание сохранить независимость, суверенитет и территориальную неприкосновенность этой страны.

По завершении конференции была опубликована "Декларация трех держав". Согласно документу, руководители "большой тройки" согласовали планы уничтожения германских вооруженных сил по срокам и масштабам операций, предпринимаемых с востока, запада и юга. Декларация констатировала решимость трех государств работать совместно как во время войны, так и в последующее мирное время.

Тегеранская конференция принадлежит к числу крупнейших дипломатических событий Второй мировой войны. Она стала важным этапом в развитии международных и межсоюзнических отношений этого периода.

Во время Тегеранской конференции советские разведчики Гоар и Геворк Варданян (псевдонимы "Анита" и "Анри") предотвратили операцию Абвера "Длинный прыжок" по физическому уничтожению лидеров союзных государств — Черчилля, Рузвельта и Сталина.

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