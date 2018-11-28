Процедура выборов президента Грузии

Согласно Конституции президент Грузии является главой государства, гарантом национального единства и независимости. Президент Грузии избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права тайным голосованием сроком на пять лет. В 2018 году в качестве исключения главу государства выберут сроком на шесть лет.

Сразу после выборов вступит в силу та норма обновленной Конституции, согласно которой президента страны должны будут выбирать депутаты парламента и представители местной власти.

Один и тот же человек может быть избран президентом только два раза подряд.

Очередные выборы президента проводятся в октябре календарного года, в котором истекают полномочия действующего президента. Дата выборов назначается президентом Грузии после согласования с премьер-министром не позднее, чем за 60 дней до выборов.

Президентом Грузии может быть избран обладающий избирательным правом гражданин Грузии, достигший 35-летнего возраста, проживающий в Грузии не менее пяти лет и в течение последних трех лет до выборов.

Не может быть избран президентом гражданин Грузии, имеющий двойное гражданство.

Выдвигать кандидатов в президенты имеют право политические партии или инициативные группы избирателей в составе пяти человек. Каждая партия или инициативная группа может выдвинуть только одного кандидата.

Выдвижение кандидата в должно быть подтверждено подписями не менее 25 тысяч избирателей (0,75% общего числа избирателей).

Минимальное количество подписей определяется ЦИК Грузии.

Ряд должностных лиц после выдвижения кандидатами в президенты должны покинуть свои посты (премьер-министр, министры Грузии, а также автономных республик и их заместители, руководители правительственных и государственных подведомственных учреждений и их заместители, члены Совета безопасности, члены Совета Национального банка и др.).

Председатель ЦИК распоряжением регистрирует кандидата в президенты Грузии не позднее, чем за 30 дня до выборов.

Право голосовать на выборах имеют граждане Грузии, достигшие 18 лет. Не могут голосовать осужденные и лица, находящиеся в психиатрических учреждениях.

Голосование проводится на избирательных участках с 8.00 до 20.00 часов.

Избиратель может находиться в помещении для голосования только в течение времени, необходимого для голосования.

На всех избирательных участках осуществляется маркировка избирателей, предусматривающая нанесение на ноготь большого или указательного пальца правой руки избирателя невидимой и безвредной для здоровья человека химической краски (в случае невозможности выполнения указанного действия — на ноготь другого пальца правой руки, а при невозможности и этого — в том же порядке на левую руку).

Маркировка не применяется в местах содержания под стражей, больницах и других стационарных лечебных учреждениях (в отношении больных), а также в отношении лиц, участвующих в голосовании с использованием переносного избирательного ящика.

Каждый избиратель голосует лично. Не допускается голосование вместо другого лица.

Заполнив избирательный бюллетень, избиратель должен сложить его таким образом, чтобы не было видно, за кого он проголосовал. Затем избиратель подходит к стоящему отдельно столу, самостоятельно берет со стола специальный конверт и помещает в него бюллетень. Только избиратель вправе помещать избирательный бюллетень (бюллетени) в специальный конверт. Далее он подходит к избирательному ящику и опускает конверт.

У избирательного ящика должен постоянно находиться член комиссии, ведущий наблюдение за избирательным ящиком и специальными конвертами. Он должен держать закрытой прорезь для опускания специального конверта и открывать ее, лишь убедившись, что в руках у избирателя — только один конверт.

Для определенных категорий граждан доступно голосование с использованием переносного избирательного ящика (избиратели, которые не могут явиться в помещение для голосования по состоянию здоровья; содержащиеся под стражей; находящиеся в больнице или ином стационарном лечебном учреждении, военнослужащие и др.).

Граждане Грузии, находящиеся за рубежом могут проголосовать в диппредставительстве или консульском учреждении Грузии.

Избранным считается кандидат в президенты Грузии, за которого было подано более половины голосов участвовавших в выборах избирателей.

Если в первом туре выборов ни один из кандидатов не сумел набрать абсолютного большинства, назначается второй тур.

Он проводится через две недели после официального объявления результатов первого тура.

Право участвовать во втором туре выборов имеют два кандидата с наилучшими результатами в первом туре. При равном числе голосов, поданных за кандидатов с наилучшими после первого кандидата результатами по первому туру, участник второго тура выявляется путем жеребьевки.

Во втором туре президентских выборов в Грузии кандидату в президенты не разрешается снимать свою кандидатуру.

Избранным во втором туре выборов считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В случае получения кандидатами равного числа голосов во втором туре, избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов в первом туре.

Повторные выборы проводятся в случае, если все кандидаты, участвовавшие в первом туре выборов, сняли свои кандидатуры, а также если в первом туре участвовал один кандидат и он не набрал нужное число голосов избирателей.

Повторные выборы проводятся в двухмесячный срок после подведения итогов общих выборов. Повторные выборы назначает парламент Грузии.

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