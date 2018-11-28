ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Справки

Процедура выборов президента Грузии

070
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПрезидентский дворец в Тбилиси. Архивное фотоПрезидентский дворец в Тбилиси. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Согласно Конституции президент Грузии является главой государства, гарантом национального единства и независимости. Президент Грузии избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права тайным голосованием сроком на пять лет. В 2018 году в качестве исключения главу государства выберут сроком на шесть лет.

Сразу после выборов вступит в силу та норма обновленной Конституции, согласно которой президента страны должны будут выбирать депутаты парламента и представители местной власти.

Один и тот же человек может быть избран президентом только два раза подряд.

Очередные выборы президента проводятся в октябре календарного года, в котором истекают полномочия действующего президента. Дата выборов назначается президентом Грузии после согласования с премьер-министром не позднее, чем за 60 дней до выборов.

Президентом Грузии может быть избран обладающий избирательным правом гражданин Грузии, достигший 35-летнего возраста, проживающий в Грузии не менее пяти лет и в течение последних трех лет до выборов.

Не может быть избран президентом гражданин Грузии, имеющий двойное гражданство.

Выдвигать кандидатов в президенты имеют право политические партии или инициативные группы избирателей в составе пяти человек. Каждая партия или инициативная группа может выдвинуть только одного кандидата.

Выдвижение кандидата в должно быть подтверждено подписями не менее 25 тысяч избирателей (0,75% общего числа избирателей).

Минимальное количество подписей определяется ЦИК Грузии.

Ряд должностных лиц после выдвижения кандидатами в президенты должны покинуть свои посты (премьер-министр, министры Грузии, а также автономных республик и их заместители, руководители правительственных и государственных подведомственных учреждений и их заместители, члены Совета безопасности, члены Совета Национального банка и др.).

Председатель ЦИК распоряжением регистрирует кандидата в президенты Грузии не позднее, чем за 30 дня до выборов.

Право голосовать на выборах имеют граждане Грузии, достигшие 18 лет. Не могут голосовать осужденные и лица, находящиеся в психиатрических учреждениях.

Голосование проводится на избирательных участках с 8.00 до 20.00 часов.

Избиратель может находиться в помещении для голосования только в течение времени, необходимого для голосования.

На всех избирательных участках осуществляется маркировка избирателей, предусматривающая нанесение на ноготь большого или указательного пальца правой руки избирателя невидимой и безвредной для здоровья человека химической краски (в случае невозможности выполнения указанного действия — на ноготь другого пальца правой руки, а при невозможности и этого — в том же порядке на левую руку).

Маркировка не применяется в местах содержания под стражей, больницах и других стационарных лечебных учреждениях (в отношении больных), а также в отношении лиц, участвующих в голосовании с использованием переносного избирательного ящика.

Каждый избиратель голосует лично. Не допускается голосование вместо другого лица.

Заполнив избирательный бюллетень, избиратель должен сложить его таким образом, чтобы не было видно, за кого он проголосовал. Затем избиратель подходит к стоящему отдельно столу, самостоятельно берет со стола специальный конверт и помещает в него бюллетень. Только избиратель вправе помещать избирательный бюллетень (бюллетени) в специальный конверт. Далее он подходит к избирательному ящику и опускает конверт.

У избирательного ящика должен постоянно находиться член комиссии, ведущий наблюдение за избирательным ящиком и специальными конвертами. Он должен держать закрытой прорезь для опускания специального конверта и открывать ее, лишь убедившись, что в руках у избирателя — только один конверт.

Для определенных категорий граждан доступно голосование с использованием переносного избирательного ящика (избиратели, которые не могут явиться в помещение для голосования по состоянию здоровья; содержащиеся под стражей; находящиеся в больнице или ином стационарном лечебном учреждении, военнослужащие и др.).

Граждане Грузии, находящиеся за рубежом могут проголосовать в диппредставительстве или консульском учреждении Грузии.

Избранным считается кандидат в президенты Грузии, за которого было подано более половины голосов участвовавших в выборах избирателей.

Если в первом туре выборов ни один из кандидатов не сумел набрать абсолютного большинства, назначается второй тур.

Он проводится через две недели после официального объявления результатов первого тура.

Право участвовать во втором туре выборов имеют два кандидата с наилучшими результатами в первом туре. При равном числе голосов, поданных за кандидатов с наилучшими после первого кандидата результатами по первому туру, участник второго тура выявляется путем жеребьевки.

Во втором туре президентских выборов в Грузии кандидату в президенты не разрешается снимать свою кандидатуру.

Избранным во втором туре выборов считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В случае получения кандидатами равного числа голосов во втором туре, избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов в первом туре.

Повторные выборы проводятся в случае, если все кандидаты, участвовавшие в первом туре выборов, сняли свои кандидатуры, а также если в первом туре участвовал один кандидат и он не набрал нужное число голосов избирателей.

Повторные выборы проводятся в двухмесячный срок после подведения итогов общих выборов. Повторные выборы назначает парламент Грузии.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Комментировать
Справки
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена