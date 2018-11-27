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Биография Владимира Машкова

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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВладимир Машков. Архивное фотоВладимир Машков. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Львович Машков родился 27 ноября 1963 года в Туле. Его отец был актером, а мать — режиссером кукольного театра. В середине 1960-х годов семья переехала в Новокузнецк, в конце 1970-х годов — в Новосибирск.

В начале 1980-х годов Машков поступил на факультет естественных наук (отделение биологии) Новосибирского университета, но через год начал учиться в Новосибирском театральном училище, откуда в 1984 году его отчислили за драку.

В 1990 году окончил Школу-студию МХАТ, курс Олега Табакова.

С 1987 года играл в Московском театре-студии Олега Табакова. Среди полутора десятков ролей Машкова в "Табакерке" в 1987-1999 годах — Абрам Шварц в "Матросской Тишине" Александра Галича, Городничий в "Ревизоре" по Николаю Гоголю, сержант Туми в спектакле "Билокси-Блюз" Нила Саймона.

В 1992 году Машков начал работу в качестве режиссера над своей первой постановкой "Звездный час по местному времени" с Евгением Мироновым в главной роли. Спектакль был принят в репертуар и шел с успехом восемь лет. Его следующий спектакль "Страсти по Бумбарашу" по ранним произведениям Гайдара со стихами Юлия Кима и музыкой Владимира Дашкевича стал театральным хитом. Он шел 18 лет и был сыгран 233 раза.

Не менее популярной стала третья постановка Машкова — "Смертельный номер" по пьесе Олега Антонова, в котором роли исполнили Андрей Смоляков, Сергей Беляев, Виталий Егоров и Андрей Панин, а также Сергей Угрюмов.

Как режиссер в Театре "Сатирикон" Машков осуществил постановку "Трехгрошовой оперы" (1996) по Бертольду Брехту.

В МХТ имени А.П. Чехова, в котором Машков играл с 1989 по 1990 год, в 2001 году он поставил "№ 13" Рэя Куни. Спектакль считается одним из самых коммерчески успешных. В 2014 году режиссер выпустил "№ 13D", внеся некоторые коррективы и поменяв состав исполнителей.

В апреле 2018 года после кончины народного артиста СССР Олега Табакова Владимир Машков был назначен на пост художественного руководителя Московского театра Табакова.

В мае 2018 года он стал художественным руководителем Московского театрального колледжа Олега Табакова.

В кино Владимир Машков дебютировал как актер в 1989 году в фильме "Зеленый огонь козы". Звездным стал для артиста 1994 год, когда он исполнил главные роли в фильмах "Лимита" Дениса Евстигнеева и "Подмосковные вечера" Валерия Тодоровского.

В 1990-х годах он исполнил главные роли в картинах "Я — Иван, ты — Абрам" (1993) Иоланды Зоберман, "Американская дочь" (1995) Карена Шахназарова, "Вор" (1997) Павла Чухрая, "Две луны, три солнца" (1998) Романа Балаяна, снимался в кинолентах "Сочинение ко Дню Победы" (1998) и "Мама" (1999).

В 1999 году он сыграл роль Емельяна Пугачева в исторической драме Александра Прошкина "Русский бунт", созданной по произведениям Александра Пушкина.

В начале 2000-х годов Машков снимался в США в голливудских фильмах "Танцы в "Голубой игуане" (Dancing at the Blue Iguana, 2000), "15 минут славы" (15 Minuten Ruhm, 2001), "Американская рапсодия" (An American Rhapsody, 2001), "В тылу врага" (Behind Enemy Lines, 2001), а также в боевике "Миссия невыполнима: Протокол фантом" (Mission: Impossible — Ghost Protocol, 2011).

В 2000-х годах сыграл главные роли в картинах и сериалах "Давай сделаем это по-быстрому" (2001), "Олигарх" (2002), "Идиот" (2003), "Охота на пиранью" (2006), "Домовой" (2008), "Кандагар" (2009), "Край" (2010), "Пепел" (2013), "Григорий Р." (2014).

Из множества киногероев Машкова особо любим зрителями Давид Маркович Гоцман из многосерийного телефильма Сергея Урсуляка "Ликвидация" (2007).

Среди его работ последних лет — главные роли в сериале Павла Лунгина "Родина" (2015), мистическом триллере Алексея Мизгирева "Дуэлянт" (2016), фильме-катастрофе Николая Лебедева "Экипаж" (2016), спортивной драме Антона Мегердичева "Движение вверх" (2017), детективном сериале Карена Оганесяна "Налет" (2017).

Как кинорежиссер Владимир Машков дебютировал в 1997 году в новогодней лирической комедии "Сирота казанская". В 2004 году он выступил в качестве режиссера, сценариста, продюсера и исполнителя главной роли в фильме "Папа" по мотивам пьесы Александра Галича "Матросская тишина".

Владимир Машков — народный артист РФ (2010).

Почетный гражданин Кемеровской области, почетный гражданин Одессы.

Он неоднократно становился победителем престижных театральных и кинопремий, таких, как "Чайка", "Золотой Овен", "Ника", ТЭФИ, "Золотой орел" и др. Машков является лауреатом призов международных кинофестивалей "Молодые звезды Европы", "Окно в Европу", "Кинотавр", "Киношок", "Балтийская жемчужина", а также призов "Синий парус" кинофестиваля русского кино в Сан-Рафаэле, "Серебряный Георгий" Московского международного кинофестиваля и др.

Обладатель премии ФСБ РФ за роль Давида Гоцмана в сериале "Ликвидация".

В мае 2018 года на Площади звезд российского кинематографа, расположенной напротив Мосфильма, была заложена его именная звезда с отпечатком ладони и автографом.

У Владимира Машкова есть дочь Мария — актриса.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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