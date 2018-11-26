Правовой режим военного положения на Украине

Правовой основой введения военного положения на Украине является Конституция (1996), закон "О правовом режиме военного положения" (2015) и указ президента Украины о введении военного положения на Украине или в отдельных ее местностях, утвержденный Верховной Радой.

Согласно закону "О правовом режиме военного положения", военное положение — это особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности. Этот режим предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы, отпора вооруженной агрессии, обеспечения национальной безопасности, устранения угрозы опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности, а также временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина и прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений.

В соответствии с Конституцией Украины, решение о введении военного положения на Украине либо в отдельных ее местностях принимает президент страны.

Предложения о введении военного положения на рассмотрение президенту подает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В случае принятия решения о необходимости введения военного положения президент Украины издает указ о введении военного положения на Украине или в отдельных ее местностях и немедленно обращается в Верховную Раду Украины относительно его утверждения и представляет одновременно соответствующий проект закона.

Верховная Рада Украины собирается на заседание в двухдневный срок и рассматривает вопрос об утверждении указа президента Украины о введении военного положения.

Указ, утвержденный Верховной Радой, подлежит немедленному объявлению через средства массовой информации или обнародованию другим способом.

В указе президента Украины о введении военного положения указываются обоснование необходимости введения военного положения; границы территории, на которой вводится военное положение, время введения и срок, на который оно вводится; задачи военного командования, военных администраций, органов государственной власти и органов местного самоуправления по введению и осуществлению мер правового режима военного положения; задачи субъектам обеспечения гражданской защиты по приведению единой государственной системы гражданской защиты, ее функциональных и территориальных подсистем в готовность к выполнению задач в назначенный период; перечень конституционных прав и свобод человека и гражданина, которые временно ограничиваются в связи с введением военного положения, а также перечень временных ограничений прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений.

Военное положение на всей территории Украины или в отдельных ее местностях прекращается по истечении срока, на который оно было введено.

До истечения срока, на который было введено военное положение, и при условии устранения угрозы нападения или опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности президент Украины может принять указ об отмене военного положения на всей территории Украины или в отдельных ее местностях, о чем должно быть немедленно объявлено через средства массовой информации.

В период военного положения не могут быть прекращены полномочия президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, а также судов, органов прокуратуры Украины, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование, и органов, подразделения которых осуществляют контрразведывательную деятельность.

В условиях военного положения запрещается изменение Конституции Украины, проведение выборов президента Украины, выборов в Верховную Раду Украины и органов местного самоуправления; проведение всеукраинских и местных референдумов; проведение забастовок, массовых собраний и акций.

Президент Украины в условиях военного положения: осуществляет общее руководство внедрением и выполнением мероприятий правового режима военного положения; принимает по предложению Совета национальной безопасности и обороны Украины решение о привлечении Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и правоохранительных органов к осуществлению мер правового режима военного положения; осуществляет стратегическое руководство Вооруженными Силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами через Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины; определяет порядок прохождения военной службы.

В случае окончания срока полномочий президента Украины во время действия военного положения его полномочия продолжаются до вступления на пост новоизбранного президента Украины, избранного после отмены военного положения.

Верховная Рада Украины в случае введения военного положения на Украине или отдельных ее местностях работает в сессионном режиме.

В случае окончания срока полномочий Верховной Рады Украины во время действия военного положения ее полномочия продолжаются до дня первого заседания первой сессии Верховной Рады Украины, избранной после отмены военного положения.

В условиях военного положения не могут быть ограничены права и свободы человека и гражданина, предусмотренные частью второй статьи 64 Конституции Украины.

К ним относятся, в частности, право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность (нельзя держать человека под арестом без суда дольше 72 часов, при задержании обязательно уведомлять родственников), равенство перед законом, уважение к личности (нельзя пытать и унижать), право на адвоката, право не выполнять преступные приказы, презумпция невиновности до приговора суда, право не давать показания против себя и родных.

Украина в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах при введении военного положения немедленно уведомляет через Генерального секретаря ООН государства, принимающие участие в этом пакте, об ограничении прав и свобод человека и гражданина, что является отклонением от обязательств по Международному пакту, и о пределе этих отклонений и причинах принятия такого решения.

Правосудие на территории, где введено военное положение, осуществляется только судами. На этой территории действуют суды, созданные в соответствии с Конституцией Украины. Создание чрезвычайных и особых судов не допускается. Сокращение или ускорение любых форм судопроизводства запрещается.

Контроль за деятельностью органов исполнительной власти в условиях военного положения осуществляет Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Среди мер правового режима военного положения — трудовая повинность для трудоспособных лиц, не привлеченных к работе в оборонной сфере; охрана важных объектов; комендантский час; особый режим въезда и выезда и ограничение свободы передвижения; запрещение призывникам и военнообязанным менять место жительства без ведома военного командования; военно-квартирная повинность для физических и юридических лиц по расквартировыванию военнослужащих; а также принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц для потребностей обороны, в том числе транспортных средств.

Военное командование осуществляет контроль над работой предприятий связи, издательств, телерадиоорганизаций, театральных и концертно-зрелищных предприятий, может запрещать работу любительских приемно-передающих радиостанций личного и коллективного пользования и передачу информации по компьютерным сетям.

Лица, виновные в нарушении требований или невыполнении мер правового режима военного положения, привлекаются к ответственности согласно закону.

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