Биография Оксаны Маркаровой

Министр финансов Украины Оксана Сергеевна Маркарова родилась 28 октября 1976 года в Ровно (Украинская ССР, ныне — Украина).
Получила степень магистра по экологии в Киево-Могилянской академии и степень магистра в области международных публичных финансов и торговли в Университете Индианы (США).
В 1998-1999 годы являлась советником по вопросам экономической политики в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund.
В 2000 году проходила практику во Всемирном банке в США, работала в группе банков и финансовых рынков региона Европы и Центральной Азии.
В 2001-2003 годы работала менеджером по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund.
В 2003-2010 годы занимала должность председателя правления компании ЗАО ИК "ИТТ-Инвест" (Украина). В 2010-2015 годы являлась председателем правления ПАО ИК "ИТТ-Инвест".
В 2015 году поступила на работу в министерство финансов Украины, заняв должность заместителя министра финансов Украины. В 2016-2018 годы являлась первым заместителем министра финансов Украины.
С 2016 года — правительственный уполномоченный по вопросам инвестиций.
В июне 2018 года стала исполняющим обязанности министра финансов Украины.
22 ноября 2018 года назначена министром финансов Украины.
Член наблюдательных советов Эксимбанка, Укргазбанка и ПриватБанка.
Член Консультативного Совета Национального университета Киево-Могилянская Академия. Член Международной организации молодых президентов (YPO).
Оксана Маркарова замужем. Воспитывает четверых детей.