Биография Оксаны Маркаровой

Оксана Маркарова на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото

Оксана Маркарова на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото

Министр финансов Украины Оксана Сергеевна Маркарова родилась 28 октября 1976 года в Ровно (Украинская ССР, ныне — Украина).

Получила степень магистра по экологии в Киево-Могилянской академии и степень магистра в области международных публичных финансов и торговли в Университете Индианы (США).

В 1998-1999 годы являлась советником по вопросам экономической политики в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund.

В 2000 году проходила практику во Всемирном банке в США, работала в группе банков и финансовых рынков региона Европы и Центральной Азии.

В 2001-2003 годы работала менеджером по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund.

В 2003-2010 годы занимала должность председателя правления компании ЗАО ИК "ИТТ-Инвест" (Украина). В 2010-2015 годы являлась председателем правления ПАО ИК "ИТТ-Инвест".

В 2015 году поступила на работу в министерство финансов Украины, заняв должность заместителя министра финансов Украины. В 2016-2018 годы являлась первым заместителем министра финансов Украины.

С 2016 года — правительственный уполномоченный по вопросам инвестиций.

В июне 2018 года стала исполняющим обязанности министра финансов Украины.

22 ноября 2018 года назначена министром финансов Украины.

Член наблюдательных советов Эксимбанка, Укргазбанка и ПриватБанка.

Член Консультативного Совета Национального университета Киево-Могилянская Академия. Член Международной организации молодых президентов (YPO).

Оксана Маркарова замужем. Воспитывает четверых детей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

