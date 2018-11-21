Биография Ким Чон Яна

Президент Интерпола Ким Чон Ян (Kim Jong Yang) родился 30 октября 1961 года в Чханвоне в Южной Корее.

Окончил Корейский университет и Сеульский национальный университет.

По окончании Корейского университета служил офицером полиции.

С 2014 по 2015 год занимал пост начальника Управления полиции провинции Кёнгидо в Южной Корее.

Одновременно занимал пост главы Национального центрального бюро Интерпола в Сеуле.

В 2012-2015 годах входил в исполнительный комитет Интерпола.

В ноябре 2015 года Ким Чон Ян был избран вице-президентом Интерпола.

7 октября 2018 года после отставки президента Интерпола Мэн Хунвэйя, Ким Чон Ян занял пост старшего вице-президента и исполняющего обязанности президента Интерпола.

21 ноября 2018 года Ким Чон Ян избран президентом Интерпола.

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