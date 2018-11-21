Биография Ким Чон Яна

Президент Интерпола Ким Чон Ян (Kim Jong Yang) родился 30 октября 1961 года в Чханвоне в Южной Корее.
Окончил Корейский университет и Сеульский национальный университет.
По окончании Корейского университета служил офицером полиции.
С 2014 по 2015 год занимал пост начальника Управления полиции провинции Кёнгидо в Южной Корее.
Одновременно занимал пост главы Национального центрального бюро Интерпола в Сеуле.
В 2012-2015 годах входил в исполнительный комитет Интерпола.
В ноябре 2015 года Ким Чон Ян был избран вице-президентом Интерпола.
7 октября 2018 года после отставки президента Интерпола Мэн Хунвэйя, Ким Чон Ян занял пост старшего вице-президента и исполняющего обязанности президента Интерпола.
21 ноября 2018 года Ким Чон Ян избран президентом Интерпола.