Межгосударственные отношения России и Абхазии

26 августа 2008 года президент Российской Федерации подписал Указ о признании независимости Республики Абхазия. 9 сентября 2008 года были установлены дипломатические отношения.

Признав независимость Абхазии, Россия выступила гарантом ее существования в качестве независимого государства и мирного будущего абхазского народа. Межгосударственные отношения поступательно развиваются на основе союзничества и стратегического партнерства.

Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более 100 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

Российско-абхазский политический диалог носит интенсивный характер.

27 августа 2014 года в Ново-Огарево (Московская область) состоялась встреча президента России Владимира Путина и избранного президента Республики Абхазия Рауля Хаджимбы.

Следующая встреча лидеров двух стран состоялась 24 ноября 2014 года в Сочи. Владимир Путин и Рауль Хаджимба обсудили весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия и подробно ситуацию в регионе.

15 мая 2015 года в Сочи состоялась очередная встреча Владимира Путина с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой. Обсуждались перспективы развития взаимодействия России и Абхазии.

В 2016 году Владимир Путин и Рауль Хаджимба встречались дважды — 18 февраля и 1 декабря. В ходе встреч обсуждались актуальные вопросы российско-абхазского взаимодействия.

8 августа 2017 года президент России Владимир Путин посетил Пицунду. В ходе переговоров на высшем уровне особое внимание было уделено вопросу становления Абхазии в качестве современного государства с эффективной и самодостаточной экономикой.

14 июля 2018 года президент Абхазии Рауль Хаджимба посетил закрытие чемпионата мира по футболу в Москве.

24 августа 2018 года состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, которые посетили Москву с рабочими визитами, приуроченными к 10-летней годовщине признания Россией независимости двух государств. По окончании трехсторонней встречи состоялась отдельная встреча Владимира Путина с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой.

Поддерживается диалог на уровне глав внешнеполитических ведомств. 2-4 ноября 2016 года министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове посетил Россию с рабочим визитом.

18-19 апреля 2017 года глава МИД России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Абхазию. В ходе переговоров с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и министром иностранных дел Абхазии Дауром Кове обсуждались вопросы углубления двусторонних отношений, основные направления взаимодействия в региональных и международных делах. Состоялась также встреча Сергея Лаврова с премьер-министром Абхазии Бесланом Барцицем. Сергей Лавров также принял участие в церемонии официального открытия нового комплекса зданий посольства России в Абхазии.

Осуществляются контакты на уровне руководителей других министерств и ведомств, развиваются межпарламентские связи.

Российская и абхазская делегации тесно взаимодействуют в ходе Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, созданных после событий 2008 года в Южной Осетии. Основной целью этого переговорного процесса является обеспечение прочной безопасности Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Это единственная на сегодня официальная площадка международного позиционирования Абхазии. В Женеве российские и абхазские представители в духе союзнических отношений выступают с единых позиций по таким важнейшим для безопасности региона вопросам, как заключение юридически обязывающих соглашений о неприменении силы, противодействие конфронтационным шагам грузинской дипломатии на международной арене и милитаризации Грузии в контексте ее взаимодействия с НАТО.

Россия традиционно является основным экономическим партнером Абхазской республики.

По данным ФТС РФ, в 2017 году товарооборот России с Абхазией составил 260,594 миллиона долларов, в том числе российский экспорт — 206,958 миллиона долларов и импорт — 53,635 миллиона долларов. По доле в российском импорте в 2017 году Абхазия заняла 90 место (в 2016 году — 93 место).

По итогам января-сентября 2018 года оборот взаимной торговли России и Абхазии составил 181,7 миллиона долларов, в том числе российский экспорт — 140,6 миллиона долларов и импорт — 41,06 миллиона долларов.

Российский экспорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем; минеральными продуктами; продукцией химической промышленности; машинами, оборудованием и транспортными средствами; металлами и изделиями из них; древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями.

Основу российского импорта составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

Абхазия входит в пятерку стран-лидеров по поставкам винодельческой продукции на российский рынок, которые в 2017 году покрыли 75% всего экспорта. Только за 2017 и 2016 годы из Абхазии в Россию было экспортировано винодельческой продукции на сумму 2,7 и 2,5 миллиарда рублей соответственно.

Россия предоставляет Абхазии масштабную финансовую помощь, за счет российских вливаний формируется около 50% бюджета Абхазской республики.

Реализуется инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы. Объем финансирования в рамках программы составляет около шести миллиардов рублей.

Инвестпрограмма направлена в первую очередь на восстановление объектов социальной сферы, дорог, объектов инфраструктуры, энергетического хозяйства республики, объектов реального сектора экономики, в основном сельскохозяйственной направленности.

В 2017 году в рамках реализации программы социально-экономического развития Абхазии было введено в эксплуатацию около 70 объектов.

Эта работа координируется в рамках Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией. Очередное заседание прошло в Сухуме 8 декабря 2017 года.

Сложная обстановка в регионе обуславливает особую актуальность сотрудничества в сфере безопасности. Грузия продолжает претендовать на территории Абхазии и Южной Осетии, отказывается договариваться с ними о неприменении силы и при этом упорно стремится в НАТО. На основе соответствующих двусторонних соглашений на территории Абхазии развернута российская военная база, а российские пограничники оказывают содействие в охране границ республики с Грузией.

22 ноября 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об объединенной группировке войск Вооруженных Сил России и республики Абхазия.

Динамично развиваются межрегиональные связи, начало которым было положено еще до признания Россией независимости Абхазии.

Абхазия входит в число популярных туристических направлений у россиян. По данным Ростуризма, в 2017 году республику посетили более 4,3 миллиона туристов из России.

По данным минтуризма Абхазии на 1 ноября 2018 года, курорты республики посетили около миллиона туристов. Среди них около 550 тысяч — туристы, выбравшие Абхазию как место длительного отдыха, около 450 тысяч приехали в страну на один день на собственном транспорте или в составе экскурсионных групп.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников