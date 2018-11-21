Хронология событий осени 2013 года - весны 2014 года на Украине

21 ноября 2013 года правительство Украины приостановило процесс подготовки к заключению соглашения об ассоциации с Евросоюзом с целью более детального изучения и проработки комплекса мер. Кабмин Украины мотивировал свое решение необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ.

Сразу после появления новости о решении правительства в социальных сетях появились первые сообщения о необходимости выйти на акцию протеста. Вечером на Площади Независимости (Майдане Незалежности) в центре Киева собрались около двух тысяч человек.

Первоначально акции протеста протекали достаточно спокойно: на главной киевской Площади Независимости (Майдане Незалежности) и Европейской площади находились от нескольких десятков человек (ночью) до нескольких сотен или пары тысяч (днем). Ситуация изменилась 24 ноября, когда к началу запланированного митинга число людей на Европейской площади значительно увеличилось: до 30 тысяч, по данным милиции, и до 100 тысяч, по данным украинской оппозиции. Пока шел митинг, на Европейской площади установили палатки, а чуть позже колонна протестующих двинулась к зданию кабинета министров Украины и попыталась приблизиться к входу, который был оцеплен бойцами милицейского спецподразделения "Беркут". Со стороны митингующих в направлении кабмина полетели дымовые шашки, несколько раз брызнули слезоточивым газом. Правоохранители в ответ тоже применили слезоточивый газ и достали дубинки — хотя, по версии МВД, милиция не била митингующих.

28-29 ноября 2013 года в Вильнюсе (Литва) прошел саммит "Восточного партнерства", на котором так и не было подписано соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом.

В ночь на 30 ноября представители спецподразделения МВД "Беркут" разогнали протестующих в центре Киева. Во время разгона были задержаны 35 человек. На них составили административные протоколы, все они были отпущены. По данным медиков, пострадали 35 человек. Представители стран Запада осудили жесткие действия правоохранительных органов.

После разгона "евромайдана" акцент митингов сместился на требования отставки правительства и президента.

На фоне принятого 16 января 2014 года парламентом пакета законов, ужесточающих наказание за несанкционированные уличные акции, продолжающийся с ноября "евромайдан" перерос в ожесточенные схватки с милицией.

Радикально настроенные оппозиционеры захватили областные администрации в нескольких регионах на западе Украины, попытки захвата административных зданий предпринимались также в центральных и южных регионах страны.

22 января появилась информация о первых жертвах беспорядков. Официально была подтверждена гибель двух участников столкновений с милицией. Причиной их смерти стали огнестрельные ранения.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве 18 февраля, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

По данным начальника департамента специальных расследований генпрокуратуры Украины Сергея Горбатюка, всего во время стычек 18-20 февраля погибли 78 участников Майдана, 278 получили ранения. При этом больше всего людей, около 50 человек, погибли 20 февраля на Институтской улице рядом с Майданом, следствие установило, что причиной их смертей стали огнестрельные ранения, причиненные автоматическим оружием. Кроме этого, по словам Горбатюка, за два дня противостояний были убиты 13 правоохранителей, 650 из них получили телесные повреждения.

21 февраля 2014 года президент Украины Виктор Янукович объявил, что инициирует досрочные президентские выборы и возврат к конституции 2004 года с перераспределением полномочий в сторону парламентской республики. Также украинский лидер призвал начать процедуру формирования правительства национального доверия.

Позднее президент Янукович и представители оппозиции при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании.

22 февраля Верховная рада приняла постановление, в котором заявила о "самоустранении неконституционным способом" президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины на 25 мая.

23 февраля постановлением Верховной рады исполняющим обязанности президента Украины был назначен спикер Рады Александр Турчинов.

27 февраля украинский парламент утвердил состав так называемого "правительства народного доверия", премьером стал Арсений Яценюк.

28 февраля Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону заявил, что никогда не признает решение парламента Украины о его отстранении от должности главы государства.

25 мая 2014 года на Украине прошли досрочные выборы президента. За высший государственный пост боролся 21 кандидат. Победу одержал самовыдвиженец миллиардер Петр Порошенко. За его кандидатуру проголосовали 54,7% пришедших на участки избирателей.

Крым не признал легитимность новой украинской власти. 11 марта 2014 года Верховный совет Крыма принял декларацию в поддержку независимости региона от Украины и намерении войти в состав РФ.

16 марта на полуострове прошел референдум о дальнейшей судьбе региона. Большинство проголосовавших (96,77%) высказались за воссоединение с Россией. На основании результатов референдума и декларации в поддержку независимости 17 марта 2014 года Верховный совет Крыма принял постановление о независимости от Украины. 18 марта был подписан соответствующий договор с Россией.

21 марта был принят федеральный конституционный закон об образовании двух новых субъектов РФ — Республики Крым и города федерального значения Севастополь.

Ряд регионов на юго-востоке страны также не признали легитимность новых киевских властей. В Донецкой и Луганской областях 11 мая состоялись референдумы о статусе регионов. 12 мая Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя суверенными государствами.

Власти Украины в апреле 2014 года начали в Донбассе силовую операцию против недовольных произошедшим в феврале госпереворотом жителей.

В сентябре 2014 года, после наступательной операции, в результате которой ополченцы взяли под контроль ряд крупных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, в Минске был подписан меморандум о прекращении вооруженного конфликта и переходе к его разрешению путем дипломатических переговоров. Однако спустя некоторое время военное противостояние возобновилось. После очередной удачной операции ополченцев, в феврале 2015 года, при непосредственном участии лидеров России, Германии, Франции и Украины были подписаны "минские соглашения". Предполагалось создать политическую и юридическую базу для мирного разрешения конфликта: принять закон об амнистии для всех участников гражданского конфликта, объявить Донецкую и Луганскую области особыми территориями и закрепить это в Конституции страны, назначить там выборы местных органов власти и т.д. Ничего из этого украинская власть до сегодняшнего дня не сделала.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако практически все пункты Комплекса мер по выполнению минских соглашений так и остались не выполненными.

Между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

С 2014 года Украина 21 ноября отмечает "День достоинства и свободы", посвященный годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 году ("евромайдана").

Ответственность за гибель людей в ходе "евромайдана" новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников