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Биография Эймунтаса Някрошюса

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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкРежиссер Эймунтас Някрошюс. Архивное фотоРежиссер Эймунтас Някрошюс. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Литовский театральный режиссер и актер Эймунтас Някрошюс (Eimuntas Nekrošius) родился 21 ноября 1952 года в селе Пажобрис Расейнского района Литвы.

В 1978 году окончил режиссерское отделение ГИТИСа, курс Андрея Гончарова.

Его дипломной работой стал спектакль "Вкус меда" Шейлы Дилени, который был поставлен на сцене Литовского государственного молодежного театра.

С 1978 по 1979 год Эймунтас Някрошюс работал в Каунасском драматическом театре, где выпустил "Легенды Дуокишкиса" Саулюса Шальтяниса и "Иванов" Антона Чехова.

В 1979-1991 годах — в Литовском государственном молодежном театре. Здесь сформировался его стиль и метод. Режиссером были поставлены спектакли "Квадрат" по Валентине Елисеевой (1980), "Пиросмани, Пиросмани" Вадима Коростылева (1981), рок-опера "Любовь и смерть в Вероне" Кястутиса Антанелиса по "Ромео и Джульетте" Уильяма Шекспира (1982), "И дольше века длится день" по Чингизу Айтматову (1983), "Дядя Ваня" Антона Чехова (1986), "Нос" Николая Гоголя (1991).

В 1993-1997 годах занимал пост директора Литовского международного театрального фестиваля LIFE. Осуществил постановки: "Маленькие трагедии" Александра Пушкина, "Три сестры" Антона Чехова, новую версию рок-оперы "Любовь и смерть в Вероне", "Гамлета" Уильяма Шекспира.

В 1998 году Някрошюс основал в Вильнюсе театральную студию Meno fortas и стал ее художественным руководителем.

Им были поставлены спектакли "Макбет" (1999) и "Отелло" (2000) Шекспира, "Времена года" (2003) по эпической поэме Кристионаса Донелайтиса, "Песнь Песней" (2004) по книге Ветхого Завета, "Фауст" (2006) Иоганна Гете, "Идиот" (2008) Федора Достоевского, "Божественная комедия" (2012) по одноименной поэме Данте и др.

В 2000 году Някрошюс участвовал в международном проекте "Школа мастеров", где поставил "Чайку" Чехова, в 2002 году в римском театре Аржентино осуществил постановку чеховского "Иванова". В 2003 году в Москве состоялась премьера "Вишневого сада" — спектакля впервые поставленного Някрошюсом в России и с русскими актерами (совместный проект театра Meno fortas и Международного фонда К.С. Станиславского).

В 2008 году осуществил постановку "Анны Карениной" Льва Толстого в театре Сторки в Модене (Италия).

В 2002 году состоялся его дебют как оперного режиссера во флорентийском театре Комунале постановкой оперы "Макбет" Джузеппе Верди. В 2005 году Някрошюс поставил "Бориса Годунова" Модеста Мусоргского в театре Маджо Музикале (Флоренция), в 2007 году — "Валькирию" Рихарда Вагнера в Литовской национальной опере.

В Большом театре России Эймунтас Някрошюс в 2003 году осуществил постановку "Макбета" Джузеппе Верди, а в 2005 году выступил режиссером мировой премьеры оперы Леонида Десятникова "Дети Розенталя". В 2008 году он поставил "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" Николая Римского-Корсакова (совместная постановка Большого театра и Оперного театра Кальяри, Италия).

В 2010 году на сцене миланского театра Ла Скала вышел "Фауст" Шарля Гуно в постановке Эймунтаса Някрошюса.

Среди постановок режиссера последних лет "Калигула" Альбера Камю (Театр наций, Москва, 2011), "Борис Годунов" Александра Пушкина (Национальный драматический театр Литвы, Вильнюс, 2015), "Иванов" Антона Чехова (Хорватский национальный театр, Загреб, 2017).

Някрошюс был постоянным участником Международного театрального фестиваля "Балтийский дом". В 2018 году на фестивале он представил свой спектакль "Цинк (Zn)" Молодежного театра Литвы и театра Meno Fortas (Вильнюс) по документальным книгам Светланы Алексиевич "Цинковые мальчики" и "Чернобыльская молитва".

20 ноября 2018 года Эймунтас Някрошюс скончался.

Творчество режиссера было отмечено многими наградами. В 1987 году он был удостоен Государственной премии СССР, в 1990 году — Государственной премии России в области просветительской деятельности.

Среди его литовский наград — Национальная премия Литвы по культуре и искусству (1997), Орден Гедиминаса третьей степени (1998), Большой крест ордена "За заслуги перед Литвой" (2003) и др.

Также был награжден премией Союза театров Европы, европейской театральной премией "Новые театральные реалии", призами ведущих театральных фестивалей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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