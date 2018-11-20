ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Справки

Международная космическая станция (МКС)

0230
© NASAВид на Землю с борта МКС. Архивное фотоВид на Землю с борта МКС. Архивное фото
© NASA

Международная космическая станция (МКС, англ. International Space Station, ISS) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. МКС представляет собой совместный проект, в котором участвуют Роскосмос, NASA (США), JAXA (Япония), CSA (Канада), ESA (Европейское космическое агентство).

МКС обеспечивает проведение фундаментальных и прикладных исследований на околоземной орбите. Основной задачей фундаментальных исследований является получение новых научных знаний о структуре Вселенной и материи, о глобальных факторах, влияющих на нашу планету и околоземное пространство, о климате и природных ресурсах Земли, об организме человека, его сопротивляемости неблагоприятным факторам внешней среды и адаптационным возможностям, о формах эволюции жизни в целом. Кроме этого, МКС активно используется инженерным сообществом в качестве платформы для реализации прикладных научных исследований в целях отработки новых типов бортовой целевой аппаратуры и методов ее наиболее эффективного применения; уточнения данных о действующих факторах космического пространства и изучения условий эксплуатации космических аппаратов; совершенствования методов и средств обеспечения длительных пилотируемых полетов и технологий сборки больших межорбитальных комплексов в интересах будущих планетных исследований; разработки новых космических технологий и их использования в промышленности и социальной сфере на Земле, включая непосредственное получение образцов продукции на орбите.

В основу создания МКС был положен опыт успешного функционирования российских пилотируемых орбитальных станций и американской многоразовой космической системы "Шаттл" (Shuttle).

Работы по определению конфигурации МКС с участием России начались в августе 1993 года. В октябре того же года был принят ее окончательный вариант.

Создание Международной космической станции непосредственно на околоземной орбите началось 20 ноября 1998 года запуском с помощью российской ракеты-носителя "Протон-К" ее первого модуля — функционально-грузового блока (ФГБ) "Заря", созданного на Государственном космическом научно-производственном центре им. М.В. Хруничева. "Заря" — это 20-тонный многоцелевой герметичный модуль. Он создан с использованием материалов и комплектующих российского производства на базе тяжелой многоцелевой платформы, применявшейся на космических аппаратах тяжелого класса ("Космос") и успешно прошедшей испытания в составе орбитальных станций "Салют-6, —7" в 1977-1987 годах. Позднее она была применена на специализированных модулях "Квант", "Квант-2", "Кристалл", "Спектр", разработанных и изготовленных в ГКНПЦ имени М.В. Хруничева и использовавшихся в составе орбитального комплекса "Мир". На начальном этапе сборки станции модуль "Заря" предназначался для обеспечения подсоединения американских и российских элементов МКС, обеспечения электроснабжения МКС, а также управления движением и поддержанием орбиты станции. Позже он стал осуществлять прием топлива от грузовых кораблей типа "Прогресс", его хранение, поддерживать частичные функции жизнеобеспечения.

Второй модуль — американский стыковочный модуль NODE-1 (Unity, "Юнити") — был доставлен кораблем "Шаттл" в декабре 1998 года и состыкован с модулем "Заря". Третьим выведен служебный модуль "Звезда", являющейся основой российского сегмента МКС. Он был успешно состыкован 26 июля 2000 года с "Юнити" и "Зарей". Этот день считается одним из важнейших в истории создания МКС. До того времени МКС представляла собой набор безжизненных строительных блоков. После присоединения "Звезды" на орбите появилась пригодная для жизни и длительной плодотворной работы научная лаборатория. На этапе развертывания МКС модуль "Звезда" служил базовым блоком всей станции, основным местом для жизни и работы экипажа.

Четвертым в феврале 2001 года был доставлен американский лабораторный модуль "Дестини" (Destiny, "Судьба").

Затем параллельно доставлялись элементы российского и американского сегментов.

В настоящее время МКС состоит из следующих блоков: функционально-грузового модуля "Заря", соединительного модуля "Юнити", служебного модуля "Звезда", американского лабораторного модуля "Дестини", шлюзовой камеры "Квест", стыковочного отсека "Пирс", соединительного модуля "Гармония", европейского лабораторного модуля "Коламбус", грузового модуля (первый доставленный элемент модуля "Кибо"), японского научно-исследовательского модуля "Кибо", жилого модуля "Транквилити", обзорного модуля "Купола", малых исследовательских модулей "Поиск" и "Рассвет", многофункционального модуля "Леонардо", испытательного модуля.

"Заря" оборудован реактивными двигателями для коррекции орбиты станции и большими солнечными батареями.

"Юнити" служит коридором, соединяющим американский лабораторный модуль, жилые отсеки и воздушный шлюз, а также обеспечивающим прохождение важных систем и коммуникаций, таких как трубопроводы подачи жидкостей, газов, средства регулирования среды, системы жизнеобеспечения, электроснабжения и передачи данных.

В "Звезде" располагаются системы управления полетом, системы жизнеобеспечения, энергетический и информационный центр, а также каюты для космонавтов.

Шлюзовая камера "Квест" предназначена для обеспечения выходов в открытый космос экипажей МКС с использованием как американских скафандров, так и российских скафандров "Орлан".

"Пирс" может использоваться как шлюзовой отсек для выходов в открытый космос двух членов экипажа и служит дополнительным портом для стыковки с МКС пилотируемых и грузовых кораблей. Кроме этого, он обеспечивает возможность дозаправки баков российского сегмента МКС компонентами топлива, доставляемыми на грузовых транспортных кораблях.

Лабораторные модули "Дестини", "Коламбус" и "Кибо" предназначены для проведения исследований и экспериментов.

Модуль "Гармония" является соединительным элементом для двух исследовательских лабораторий: европейской "Коламбус" и японской "Кибо". Он обеспечивает электропитание присоединенных к нему модулей и обмен данными.

Модуль "Транквилити" (Tranquility, "Спокойствие") является жилым и выполняет функции жизнеобеспечения (содержит системы по переработке воды, регенерации воздуха, утилизации отходов и др.).

Российский модуль "Поиск" предназначен для проведения научно-прикладных исследований и экспериментов внутри и снаружи модуля, использования в качестве шлюзового отсека для выходов в открытый космос и дополнительного порта для стыковок с МКС кораблей типа "Союз" и "Прогресс".

Российский модуль "Рассвет" предназначен для организации рабочих мест и размещения научной аппаратуры для проведения экспериментов, а также организации порта, обеспечивающего стыковку кораблей типа "Союз" и "Прогресс" (с возможностью дозаправки станции топливом) к МКС со стороны функционально-грузового блока "Заря".

Модуль "Купола" предназначен для наблюдения за поверхностью Земли, космическим пространством и работающими в открытом космосе людьми или техникой.

Постоянный многоцелевой модуль PMM (Permanent Multipurpose Module) "Леонардо" является дополнительным помещением американского сегмента.

Испытательный модуль (надувной модуль BEAM) предназначен для проживания и работы будущих экипажей орбитального комплекса.

Строительство российского сегмента МКС планируется завершить в 2022 году путем ввода в ее состав трех новых модулей. В 2019 году запланирована отправка Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука". В 2020 году в состав станции войдет Узловой модуль (УМ) "Причал", а в 2022 году — Научно-энергетический модуль (НЭМ).

Основные технические характеристики станции:

Масса — 419 725 килограммов.

Длина — 109 метров.

Период обращения станции вокруг Земли — немного больше 90 минут.

Транспортно-техническое обеспечение Международной космической станции осуществляется американскими кораблями "шаттл" (1998-2011), грузовыми кораблями Dragon (с 2012 года) и Cygnus (c 2013 года), российскими пилотируемыми кораблями "Союз ТМ" (2000-2002), "Союз ТМА" (2002-2012), "Союз ТМА-М" (2010-2016), "Союз МС" (с 2016 года) и грузовыми кораблями "Прогресс М1" (2000-2004), "Прогресс М" (2001-2009), "Прогресс М-М" (2008-2016) и "Прогресс МС" (с 2015 года), европейскими грузовыми кораблями ATV (2008-2016), японскими грузовыми кораблями HTV (c 2009 года).

Начало первой длительной экспедиции на МКС было положено 31 октября 2000 года, когда был осуществлен запуск транспортного корабля "Союз ТМ-31" с двумя российскими космонавтами — Юрием Гидзенко и Сергеем Крикалевым и американским астронавтом Уильямом Шепердом, который был командиром экипажа. 2 ноября космический корабль успешно состыковался с МКС. С прибытием на МКС экипажа первой основной экспедиции станция стала постоянно обитаемой. До этого МКС была только эпизодически посещаемой.

Экипажи кораблей "шаттл", в состав которых, кроме американских астронавтов, включались космонавты России и других стран, доставляли на станцию оборудование для ее дооснащения, проводили необходимые регламентно-профилактические работы.

С 2000 года на борту МКС, сменяя друг друга, по несколько месяцев стали работать экипажи основных экспедиций. Экипаж постоянного пребывания станции в 2009 году увеличился с трех до шести человек.

За годы существования на МКС побывало свыше 230 человек из 18 стран мира.

Управление полетом МКС осуществляется из двух Центров: российского в подмосковном городе Королеве и американского в городе Хьюстоне, штат Техас. В каждом Центре постоянно находятся рабочие группы специалистов другой страны. Эти группы подстраховывают свои ЦУПы на случай каких-либо сбоев в их работе.

Работу входящих в состав МКС лабораторных модулей — европейского "Колумбус" и японского "Кибо" — контролируют соответственно Центры управления Европейского космического агентства (город Оберпфаффенхофен, Германия) и Японского агентства аэрокосмических исследований (город Цукуба, Япония).

Планировалось, что станция прекратит свою работу в 2020 году. В настоящее время ее эксплуатация продлена до 2024 года, обсуждается возможность продления работы еще на четыре года.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
Комментировать
Справки
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена