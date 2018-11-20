Дело об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой

Депутат Государственной Думы РФ, правозащитник и сопредседатель партии "Демократическая Россия" Галина Старовойтова была убита в ночь с 20 на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. Находившийся вместе с ней помощник депутата Руслан Линьков был ранен.

По факту совершенного преступления прокуратурой Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), которое было принято к производству управлением ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В октябре-ноябре 2002 года в Санкт-Петербурге были арестованы шесть человек, подозреваемых в убийстве Старовойтовой. Все они с санкции суда были заключены под стражу, им были предъявлены обвинения.

В декабре 2003 года в городском суде Санкт-Петербурга начались слушания по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Перед судом предстали Юрий Колчин, Игорь Лелявин, Виталий Акишин, Игорь Краснов, Анатолий Воронин и Юрий Ионов. Еще четверо подозреваемых были объявлены в розыск, в том числе трое — в международный.

Следствию удалось выяснить, что каждому участнику покушения отводилась четко обозначенная роль. Один встречал Старовойтову в питерском аэропорту, другой сторожил депутата около дома и давал команду киллерам — Виталию Акишину и Олегу Федосову, переодетому в женское платье. Третий выполнял роль водителя, четвертый налаживал связь. Один из преступников, Юрий Колчин, на момент совершения преступления работал в Главном разведывательном управлении Минобороны.

В 2004 году были задержаны Павел Стехновский и Вячеслав Лелявин — старший брат Игоря Лелявина. Уголовное дело в отношении них было выделено в отдельное производство, поскольку когда они были задержаны, суд уже рассматривал дело по обвинению в убийстве Старовойтовой шестерых человек.

Стехновский, по версии следствия, участвовал в приобретении пистолета-пулемета "Аграм-2000", из которого убили Галину Старовойтову, а Вячеслав Лелявин организовывал прослушивание телефонных переговоров депутата.

30 июня 2005 года Петербургский городской суд вынес приговор. Организатор преступления Юрий Колчин и один из основных исполнителей Виталий Акишин были приговорены к 20 и 23,5 годам лишения свободы соответственно. Следствие признало Юрия Колчина руководителем преступной группы, Виталия Акишина — одним из двоих непосредственных убийц депутата.

Еще двое подсудимых, Игорь Краснов и Игорь Ионов, были оправданы, а Алексей Воронин и Игорь Лелявин, также проходившие по делу, освобождены от наказания в связи с истечением срока давности преступления.

28 сентября 2006 года городской суд Петербурга квалифицировал действия Лелявина по части 2 статьи 105 и статье 33 УК РФ — пособничество в убийстве по предварительному сговору, действия Стехновского — по статьям 222 и 33 УК РФ — пособничество в незаконном приобретении оружия и боеприпасов, и назначил Вячеславу Лелявину в качестве наказания 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Павла Стехновского осудили на два года. Он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Наиболее вероятным заказчиком убийства Старовойтовой называли экс-депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Глущенко. Эта версия была озвучена в ходе процесса 7 июля 2004 года. На близость Глущенко и группировки указывало и то, что Колчин ранее был водителем у Глущенко. Однако процессуально эта близость доказана не была.

Близкие Старовойтовой также утверждали, что фамилия Глущенко звучала в показаниях подсудимых на процессах по делу об убийстве депутата. В ходе суда один из подсудимых заявил, что руководителем Колчина был именно Глущенко, приемная которого располагалась в том же доме, что и охранное предприятие Колчина.

В апреле 2008 года следствие по делу об убийстве Галины Старовойтовой было приостановлено. На тот момент в розыске продолжали находиться четверо подозреваемых.

В ноябре 2009 года организатор убийства Галины Старовойтовой Юрий Колчин заявил о готовности назвать имя заказчика преступления.

В обмен он попросил следствие обеспечить безопасность его семьи и включить его самого в программу защиты свидетелей.

В марте 2011 года интернет-издание "Фонтанка.ру" со ссылкой на свои источники в Следственном комитете РФ сообщило, что Юрий Колчин рассказал, что заказчиком преступления является экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко.

14 октября 2011 года расследование уголовного дела по факту убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой было возобновлено, 20 марта 2012 года вновь приостановлено в соответствии с нормативными требованиями УПК.

Осенью 2012 года управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти сообщило о возобновлении расследования уголовного дела об убийстве Старовойтовой для производства дополнительных следственных действий.

8 ноября 2013 года бывшему депутату Госдумы Михаилу Глущенко (в марте 2013 года он был приговорен судом к восьми годам колонии по обвинению в вымогательстве денег и имущества на 10 миллионов долларов) было предъявлено обвинение в соучастии в организации убийства Галины Старовойтовой.

Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым признал себя виновным и дал подробные показания.

Михаил Глущенко назвал заказчиком убийства Старовойтовой известного бизнесмена Владимира Барсукова (ряд СМИ называет Барсукова лидером Тамбовской ОПГ — одной из самых известных преступных группировок России; в 2014 году Барсуков вместе с подельниками был осужден на 15 лет за рейдерский захват зданий в Петербурге, в 2016 году он был приговорен к 23 годам лишения свободы и выплате штрафа в миллион рублей по делу о покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Сергея Васильева).

Глущенко сообщил, что, получив указание от Барсукова, лично подыскал исполнителей и контролировал подготовку к совершению преступления. По его словам, в качестве мотива было названо намерение "прекратить общественно-политическую деятельность" Старовойтовой.

28 августа 2015 года суд приговорил Михаила Глущенко к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо лишения свободы ему также был назначен штраф 300 тысяч рублей.

В августе 2016 года Тосненский городской суд Ленинградской области отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Юрию Колчину, осужденному на 20 лет за организацию убийства Галины Старовойтовой.

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