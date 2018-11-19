Уголовные дела основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995-2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В Российской Федерации не был с 2005 года.

Будучи урожденным гражданином США, он отказался от американского гражданства, чтобы избежать уплаты налогов, и принял подданство Великобритании.

В России Браудер, являющийся основателем британского инвестиционного фонда Hermitage Capital, в июле 2013 года был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима по "делу Магнитского". Суд установил, что аудитор фонда Сергей Магнитский в интересах Браудера в 1997-2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы ООО "Дальняя степь" и ООО "Сатурн инвестменс", зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.

В марте 2013 года Следственный департамент МВД объявил о привлечении Уильяма Браудера к ответственности по второму уголовному делу. Российские следственные органы вменили ему и его бизнес-партнеру Ивану Черкасову организацию уклонения от уплаты налогов, организацию преднамеренного банкротства и покушение на неисполнение обязанностей налогового агента. Уголовное дело в отношении двух фигурантов было выделено из "большого дела", возбужденного еще в 2004 году.

Следствие установило, что Браудер руководил фирмами, участвовавшими в покупке в 1999-2004 годах акций "Газпрома" по внутрирыночной цене в обход действовавшего запрета на их продажу иностранцам. Он использовал специально разработанную схему, по которой иностранные компании скупали наиболее ликвидные активы именно на территории РФ якобы от имени российских юридических лиц, зарегистрированных, как правило, в зонах с льготным режимом налогообложения. С этой целью Браудером использовался ряд ООО, в том числе ООО "Камея", деятельностью которого в течение продолжительного времени тот руководил. Формально владельцами данного общества были ООО "Байкал М", зарегистрированное на территории Калмыкии, а также кипрская компания Peninsular Hights Limited. По такой схеме ООО "Камея", а также ряд других юридический компаний контролировались рядом иностранных компаний и непосредственно Браудером, который был исполнителем в данной схеме.

Уильям Браудер входил в международную группу, которая осуществляла общее руководство процессом. Кроме него, в нее входили братья Зифф, Джеймисон Файерстоун и другие лица. В 2006 году участники схемы перевели акции "Газпрома" кипрской компании Giggs Enterprises Limited, а полученные средства вывели в другую компанию под видом дивидендов. В дальнейшем деньги и акции уходили на баланс американских компаний, управляемых фондом братьев Зифф.

Впоследствии из аффилированных российских компаний были полностью выведены все активы, а сами компании, не уплатив налогов, прекратили свою деятельность.

В этот же период Браудер совместно с Черкасовым, конкурсным управляющим "Дальней степи" Александром Долженко и другими неизвестными вывел основную часть ликвидных активов общества и обанкротил предприятие. Государственный бюджет, таким образом, недосчитался свыше 1,2 миллиарда рублей.

В апреле 2013 года Тверской суд заочно выдал санкцию на арест Браудера, удовлетворив ходатайство следствия, которое указывало, что он уклоняется от явки на следственные действия. Великобритания отказалась выдать его России.

В июне 2016 года Генпрокуратура России уведомила США о наличии у российской стороны материалов, представляющих интерес по проверке сомнительных сделок с акциями "Газпрома", организованных при участии Уильяма Браудера, но ответа не получила.

В феврале 2017 года Тверской суд Москвы санкционировал повторный заочный арест Ивана Черкасова и Уильяма Браудера и установил срок содержания под стражей в течение двух месяцев с момента их передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации, либо с момента их фактического задержания в России.

Тогда же было завершено предварительное расследование уголовного дела. Следствие оценило общий ущерб от действий Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова по делу о преднамеренном банкротстве и налоговых преступлениях в 3,5 миллиарда рублей.

В июне МВД России направило запрос о повторном объявлении Браудера в международный розыск по каналам Интерпола, который, в свою очередь, отказал в розыске главы Hermitage Capital, ссылаясь на свое прежнее решение.

25 августа 2017 года в России начался второй заочный суд над Браудером. Его дело о неуплате налогов было передано в Тверской суд Москвы, но он не стал принимать в нем участия и отозвал своего адвоката.

В сентябре стало известно, что Федеральная налоговая служба России требует взыскать с основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова более 4 миллиардов рублей ущерба.

22 октября 2017 года стало известно, что Россия в одностороннем порядке поместила Уильяма Браудера в список розыска Интерпола. Она воспользовалась лазейкой, позволяющей в одностороннем порядке размещать людей в базе данных организации для запроса на арест.

В этот же день власти США аннулировали визу Браудера после того, как Россия выпустила очередной ордер по линии Интерпола на его арест. Позже американский сенатор-республиканец Джон Маккейн и сенатор-демократ Бен Кардин призвали Вашингтон срочно выдать новую визу Уильяму Браудеру. 24 октября ему разрешили въезд в США.

29 декабря 2017 года Тверской суд Москвы признал Уильяма Браудера виновным в неуплате налогов. Его заочно приговорили к девяти годам заключения и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Ему на три года запретили заниматься предпринимательской деятельностью на территории России. Его бизнес-партнера Черкасова суд заочно приговорил к восьми годам заключения, оштрафовал на 200 тысяч рублей и запретил вести бизнес в России. Суд также взыскал с Уильяма Браудера и Ивана Черкасова более 4,2 миллиарда рублей. Такой же срок Браудер получил в 2013 году по другому уголовному делу, но в совокупности срок составляет те же девять лет заключения.

Браудер и Черкасов запретили своим адвокатам участвовать в рассмотрении данного уголовного дела, поэтому на заседаниях присутствовали лишь защитники, назначенные государством.

Так как они живут в Великобритании и в Россию возвращаться не собираются, поэтому приговор заочный — возможность исполнить его появится, только если они окажутся в РФ. 30 мая 2018 года Уильям Браудер был задержан в Мадриде (Испания). Позже в национальной полиции Испании сообщили, что финансиста отпустили после проверки, поскольку ордер на его арест не имеет надлежащей юридической силы. Сам Браудер утверждает, что ордер на его арест действующий. При этом Интерпол заявил, что никогда не выдавал ордера на его арест.

После этого инцидента финансист уехал обратно в Лондон (Великобритания).

В июне 2018 года адвокат Браудера заявил, что МВД России прекратило расследование третьего уголовного дела против его клиента — по факту покупки им акций "Газпрома" по якобы заниженной цене за отсутствием состава преступления. После этого адвокат обратился в суд за компенсацией для Браудера за необоснованное уголовное преследование. Тем не менее, Тверской суд Москвы отказался возместить ему ущерб, не признав эти основания реабилитирующими. Апелляционная инстанция Мосгорсуда подтвердила это решение.

21 июня 2018 года Мосгорсуд признал законным второй приговор, вынесенный Уильяму Браудеру, отклонив жалобу адвоката по назначению. Приговор стал считаться вступившим в законную силу.

В июле президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой США Дональдом Трампом сообщил, что сотрудники спецслужб США, по данным российского следствия, помогали осужденному в РФ Браудеру в совершении незаконных сделок. Он отметил, что Россия хотела бы допроса официальных лиц США, которые подозреваются в совершении противоправных действий на территории РФ. 17 июля Генпрокуратура РФ сообщила имена американских граждан, которых необходимо допросить по делу Браудера. В их числе — бывший посол США в России Майкл Макфол, несколько сотрудников американских спецслужб, двое экс-помощников госсекретаря США, американские финансисты братья Зифф. В список также попал агент британской Ми-6 Кристофер Стил.

Генпрокуратура России сообщила, что преступная группа американского бизнесмена Уильяма Браудера через офшоры вывела из России свыше 1,5 миллиарда долларов, из которых на счета Демократической партии США попало около 400 тысяч долларов.

Президент США Дональд Трамп собрался проконсультироваться со своими советниками по данному вопросу. Браудер назвал чудовищной саму идею того, что президент США готов обсуждать возможность его выдачи в Россию со своей командой. После консультаций Дональд Трамп отклонил предложение российского лидера об организации на взаимной основе допросов представителей американских спецслужб, подозреваемых по делу фонда Уильяма Браудера.

19 июля Сенат конгресса США единогласно принял резолюцию, призывающую Белый дом защитить действующих и бывших американских послов, а также другие официальные лица от допросов иностранцами.

19 ноября 2018 года представитель Генпрокуратуры сообщил, что в России возбудили новое уголовное дело против Уильяма Браудера — о создании преступного сообщества.

В частности, были установлены компании и кредитные учреждения Кипра, Латвии, Швейцарии и других стран, через которые в интересах Браудера перечислялись и обналичивались крупные денежные суммы, исчисляемые десятками и сотнями миллионов долларов.

Москва планирует объявить бизнесмена в международный розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости