Биография Евгения Осина

Российский эстрадный певец, музыкант Евгений Викторович Осин родился 4 октября 1964 года в Москве.

В возрасте 14 лет заинтересовался музыкой, играл в школьном ансамбле. Затем учился в музыкальной школе.

Окончил институт повышения квалификации работников культуры, где получил свидетельство о музыкальном образовании.

В 1986 году основал группу "Ночной Колпак", которую позже переименовал в "Кекс". Играл на гитаре и исполнял вокальные партии.

Играл в группе "Николай Коперник", где исполнял перкуссионные партии. Затем перешел в группу "Альянс", где играл на барабанах.

С 1986 по 1987 год работал под эгидой Московской рок-лаборатории.

В 1988 году в Центре Стаса Намина руководил группой "Дед Мороз". Был шоуменом и исполнял вокальные партии.

С 1987 по 1988 год был солистом группы "Браво", с которой записал несколько песен: "Мне грустно и легко", "Добрый вечер, Москва" и др.

Затем создал группу "Авалон". Играл на гитаре, пел, сочинял стихи и музыку.

Пик популярности певца пришелся на 1990-е, он много гастролировал по России и зарубежным странам.

В 1991 году вышел первый альбом Осина "Светлый путь огня". В 1992 году была выпущена пластинка "70-я широта". Позже вышли следующие альбомы: "В "России" (1994), "Работа над ошибками" (1996), "Птицы" (1999), "Золотая коллекция" (2000), "Все те же девчонки" (2001), "Бублик и батон" (2001) и "Любовное настроение" (2003).

Стал известен широкой публике исполнением песен "Плачет девушка в автомате" (музыка Оскара Фельцмана, стихи Андрея Вознесенского), "Восьмое марта", "Попутчица".

В 2003 году стал автором песни в фильме "Козленок в молоке", в 2004-м — в фильме "Попса". Принимал участие в съемках различных телевизионных передачах, среди которых: "Большая стирка", "Моя семья" и т.д.

Участвовал в съемках фильмов. В 1988 году снялся в кинокартине "Старые песни о главном-3".

В 2010 году работал преподавателем музыки в столичной средней школе № 1287, где создал детский музыкальный коллектив "Фишки".

17 ноября 2018 года стало известно, что Евгений Осин скончался на 55-м году жизни.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

