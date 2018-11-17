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Авиакатастрофа самолета Boeing-737 компании "Татарстан" 17 ноября 2013 года

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© Фото : Дмитрий МарченкоBoeing-737 авиакомпании Татарстан, разбившийся в КазаниBoeing-737 авиакомпании Татарстан, разбившийся в Казани
© Фото : Дмитрий Марченко

17 ноября 2013 года в 19 часов 23 минуты по московскому времени в аэропорту города Казани при заходе на посадку произошла катастрофа самолета Boeing-737-500 авиакомпании "Татарстан". Погибли все 50 человек (шесть членов экипажа и 44 пассажира), находившиеся на борту воздушного судна. В числе погибших были сын президента Татарстана Ирек Минниханов и глава управления ФСБ по Татарстану Александр Антонов.

Разбившийся лайнер летел по маршруту Москва — Казань. Этот рейс должен был выполнять менее вместительный самолет Bombardier, но в связи с загрузкой пассажирами он был заменен на Boeing-737.

Согласно данным о разбившемся самолете, его эксплуатировали семь авиакомпаний, в том числе Uganda Airlines (с лета 1995 года). Свой первый полет Boeing совершил 18 июня 1990 года. В авиакомпании "Татарстан" самолет находился в лизинге с 18 декабря 2008 года.

Boeing-737-500 вылетел в Казань из московского аэропорта "Домодедово". При подлете к международному аэропорту Казани экипаж лайнера доложил наземным службам о неготовности к посадке и попросил разрешения уйти на второй круг. При заходе на второй круг самолет потерял высоту, за 150 метров до начала взлетной полосы упал на землю и взорвался. Обломки самолета после взрыва были разбросаны в радиусе около 500 метров. Площадь их разброса составила 23 тысячи квадратных метров.

Незамедлительно к месту происшествия были направлены экстренные службы, начались аварийно-спасательные работы. В ликвидации последствий катастрофы были задействованы значительные силы МЧС России, в том числе отряд "Центроспас", специалисты центра "Лидер" и 179-го Спасательного центра, а также филиалов Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Общая численность группировки сил превышала 1,6 тысячи человек и 260 единиц техники.

18 ноября в Татарстане был объявлен днем траура по погибшим в авиакатастрофе.

В первую годовщину трагедии в казанском аэропорту была открыта мемориальная стела, на которой выбиты имена всех 50 погибших пассажиров самолета и членов экипажа.

По факту крушения самолета следственными органами Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Позже уголовное дело было передано в главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета.

По результатам проведенной следствием экспертизы признаков наркотического или алкогольного опьянения в крови пилотов не было обнаружено.

После расшифровки "черного ящика" в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) заявили, что при подлете к полосе пилоты допустили ряд ошибок, которые они пытались исправить, уводя борт на второй круг. Один из двух автопилотов самолета Boeing-737 при этом был отключен, и экипаж лайнера осуществлял посадку в ручном режиме. При заходе на второй круг экипаж самолета, набирая высоту, слишком сильно задрал нос лайнера. В итоге воздушное судно потеряло скорость. Достигнув высоты 700 метров, самолет начал интенсивно пикировать и столкнулся с землей с большой скоростью (более 450 километров в час) и почти вертикально (под углом 75 градусов к поверхности земли). От момента начала ухода лайнера на второй круг до окончания записи на самописце прошло около 43 секунд.

Силовые установки работали вплоть до столкновения самолета с землей.

В авиакомпании "Татарстан" сообщили, что командир разбившегося лайнера до трагедии ни разу не выполнял маневр ухода на второй круг в реальном полете.

После катастрофы в Казани следствие занялось изучением подготовки пилотов. Впоследствии выяснилось, что командир рухнувшего самолета получил диплом в сомнительном учебном центре. По словам генпрокурора РФ Юрия Чайки, командир разбившегося самолета имел подложное свидетельство пилота. Свидетельство второго пилота также было получено незаконно при отсутствии необходимой летной практики.

После авиакатастрофы Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) провело внеплановые проверки ряда учебных летных центров и до конца расследования отстранило от полетов пилотов ряда авиакомпаний, в том числе и крупнейших.

Росавиация также проверила деятельность авиакомпании "Татарстан", по итогам которой выявила целый ряд нарушений и с 31 декабря 2013 года аннулировала ее сертификат эксплуатанта. Парк самолетов был передан другому татарстанскому перевозчику — авиакомпании "Ак Барс Аэро".

Гендиректор ОАО "Авиакомпания "Татарстан" Аксан Гиниятуллин был уволен со своего поста решением совета директоров компании.

В мае 2014 года авиакомпания "Татарстан" подала исковое заявление в суд о признании собственного банкротства, в июне суд признал авиакомпанию банкротом.

Руководитель Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкат Умаров после авиакатастрофы подал в отставку, которая была удовлетворена. Само территориальное управление потеряло свою самостоятельность и стало структурным подразделением Приволжского межрегионального территориального управления Росавиации.

В сентябре 2014 года МАК сообщил, что инженерно-техническая подкомиссия сделала вывод, что на записях средств объективного контроля разбившегося в Казани Boeing-737, а также на сохранившихся деталях, узлах и агрегатах планера, двигателей и систем, включая систему управления рулем высоты, признаки отказа авиационной техники в аварийном полете отсутствуют.

В конце декабря 2015 года МАК опубликовал окончательные итоги расследования авиакатастрофы. Причиной катастрофы самолета явились системные недостатки в выявлении факторов опасности и контроле уровня риска, а также неработоспособность системы управления безопасностью полетов в авиакомпании и отсутствие контроля за уровнем подготовки членов экипажа со стороны авиационных властей всех уровней (Татарское МТУ ВТ, Росавиация), что привело к допуску к полетам неподготовленного экипажа.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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