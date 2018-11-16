Уголовное дело Джулиана Ассанжа

Журналист Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.

В августе 2010 года Ассанж приехал в Швецию, когда им заинтересовались американские власти. В Швеции Ассанж намеревался получить каким-либо образом защиту себе и сайту.

В том же месяце в Швеции началось следствие против Ассанжа по заявлению двух женщин — 25 и 35 лет. Они сообщили полиции, что якобы пострадали от сексуальных притязаний Джулиана Ассанжа. Сам Ассанж отрицает какую-либо причастность к совершению преступлений на сексуальной почве, настаивая на том, что все контакты проходили по взаимному согласию, а женщины подали заявление на него из мести и под влиянием полиции.

Ассанж был допрошен т сразу же после заявления пострадавших и не признал себя виновным в каком-либо сексуальном насилии. Предварительное расследование было прекращено, однако вскоре вновь возобновилось.

В ноябре 2010 года суд в Стокгольме выдал ордер на арест Ассанжа по обвинениям в изнасилованиях и домогательствах. 20 ноября он был объявлен Интерполом в международный розыск.

7 декабря Ассанж был арестован лондонской полицией после того, как добровольно явился в полицейский участок. 16 декабря Лондонский Высокий суд выпустил Джулиана Ассанжа из тюрьмы под залог в 240 тысяч фунтов на время рассмотрения экстрадиционного запроса Швеции.

24 февраля 2011 года британский суд постановил экстрадировать Джулиана Ассанжа в Швецию. Затем последовал ряд неуспешных для основателя WikiLeaks апелляций.

19 июня 2012 года стало известно, что Ассанж пришел в посольство Эквадора в Лондоне и обратился к эквадорским властям с заявлением о предоставлении ему политического убежища из-за опасений его экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. С момента подачи заявления Ассанж находится в посольстве Эквадора. 16 августа того же года глава МИД Эквадора заявил, что его страна предоставила Ассанжу политическое убежище. В декабре 2017 года он стал гражданином Эквадора.

В сентябре 2014 года Ассанж подал жалобу в рабочую группу ООН по незаконному лишению свободы на Швецию и Великобританию в связи с решением о его задержании. В феврале 2016 года рабочая группа ООН признала незаконным лишение свободы Джулиана Ассанжа и призвала освободить и выплатить ему компенсацию. Власти Швеции и Великобритании заявили, что не согласны с этим решением. Юридический консультант Ассанжа Мелинда Тейлор заявила, что он не выйдет из здания посольства, поскольку риск его задержания в таких условиях слишком велик.

В августе 2015 года прокуратура Швеции сообщала, что три обвинения из четырех в отношении Ассанжа были сняты за истечением срока давности. До 17 августа 2020 года Ассанж будет подозреваться только по одному пункту, который касается изнасилования с менее отягчающими обстоятельствами.

Защита основателя WikiLeaks настаивает на том, что все обвинения против их клиента носят заказной и политизированный характер, поскольку Ассанж своей деятельностью, в частности публикацией закрытых дипломатических переписок, навлек на себя гнев многих государств, особенно США.

В конце 2015 года между Швецией и Эквадором вступил в силу двусторонний договор по правовому содействию, который позволяет допросить укрывающегося на территории посольства основателя WikiLeaks.

14-15 ноября 2016 года Джулиан Ассанж был допрошен, детали допроса не сообщались.

19 мая 2017 года стало известно, что прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в 2010 году. Полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что в случае, если Ассанж покинет здание посольства, его снова арестуют. Поводом для ареста в Лондоне станет по-прежнему действующий ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду.

В феврале 2018 года судья магистратского суда лондонского района Вестминстер оставила в силе ордер на арест Ассанжа.

В конце марта 2018 года правительство Эквадора лишило Джулиана Ассанжа связи с внешним миром. По мнению властей Эквадора, поведение Ассанжа и сообщения в социальных сетях ставят под угрозу хорошие отношения страны с Великобританией, странами ЕС и другими государствами мира.

В августе 2018 года новый президент Эквадора Ленин Морено заявлял, что Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент, если будут соблюдены его права.

В конце октября Ассанж заявил, что власти Эквадора хотят выдворить его из посольства и передать США. По его словам, для этого ищется предлог.

После того как посольство Эквадора составило для него регламент поведения, регулирующий порядок визитов, общения с внешним миром и оказания медицинской помощи, Ассанж подал на правительство республики в суд. Основатель WikiLeaks не согласился с выдвинутыми ему условиями и обвинил Кито в "ограничении доступа к внешнему миру". Эквадорский суд Ассанжу в иске о защите его прав как беженца отказал.

Генпрокурор Эквадора Иньиго Сальвадор Креспо объявил о двух возможных вариантах развития ситуации. По его словам, Ассанж "мог сдаться британским властям под гарантии, которые получило эквадорское государство, на срок не более шести месяцев и при условии невыдачи никакой другой стране, либо он мог продолжать оставаться в посольстве Эквадора в Лондоне при соблюдении определенных правил".

Адвокат Ассанжа Карлос Поведа заявил, что его клиент готов сдаться британским властям, если те гарантируют, что он не будет экстрадирован.

16 ноября 2018 года газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщила, что американский минюст готовится предъявить обвинения основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу и рассчитывает, что его можно будет судить в США. По данным издания, на протяжении последнего года прокуроры обсуждали ряд возможных обвинений против Ассанжа. Источники отказались сообщить, ведутся ли переговоры с Великобританией или Эквадором о выдаче Ассанжа.

В свою очередь, газета Washington Post со ссылкой на судебные документы сообщила, что Генеральная прокуратура США уже предъявила обвинения Джулиану Ассанжу.

Власти США ранее не подтверждали и не опровергали наличие каких-либо судебных претензий к Ассанжу, однако именно страх тюремного заключения и выдачи в США вынудил журналиста укрыться в 2012 году в посольстве Эквадора в Лондоне.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников