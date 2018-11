Биография Доминика Рааба

Британский государственный деятель Доминик Рааб (Dominic Raab) родился 25 февраля 1974 года в Бакингемшире (Великобритания).

Изучал право в колледже Леди-Маргарет-Холл в Оксфорде, получил степень магистра в Кембриджском университете.

Начал свою карьеру юристом в городской юридической фирме Linklaters.

С 2000 года по 2006 год работал в министерстве иностранных дел и по делам Содружества. Занимался широким кругом вопросом, в том числе защитой британских инвесторов, морским правом, противодействием и борьбой с терроризмом, международным космическим правом и др.

В 2003 году работал в Гааге (Нидерланды), где участвовал в судебных процессах против Слободана Милошевича, Радована Караджича и Чарльза Тейлора.

В 2006-2010 годах работал в парламенте, возглавлял штаб Дэвида Дэвиса, в то время теневого министра внутренних дел, а затем секретаря теневого министра юстиции Доминика Гриве.

21 ноября 2009 года в рамках праймериз Доминик Рааб был избран представителем Консервативной партии Великобритании в округе Ишер и Уолтон.

6 мая 2010 года был избран депутатом парламента Великобритании, переизбирался в 2015 и 2017 годах.

В 2015-2016 годах занимал должность заместитель госсекретаря парламента, министра по правам человека.

С июня 2017 года по январь 2018 года — государственный министр юстиции.

С января по июль 2018 года был государственным министром по жилищному строительству.

9 июля 2018 года Доминик Рааб был назначен на пост министра по делам Brexit.

15 ноября 2018 года Рааб подал в отставку из-за несогласия по вопросу соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.

Доминик Рааб — автор книги The Assault on Liberty — What Went Wrong with Rights (Fourth Estate), соавтор книги After the Coalition.

Доминик Рааб женат, у него двое детей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников