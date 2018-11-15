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Международный день отказа от курения

(обновлено: 03:21 15.11.2018)
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© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкЗапрет на курениеЗапрет на курение
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Международный день отказа от курения ежегодно отмечается в третий четверг ноября. В 2018 году он приходится на 15 ноября. Его главной целью является привлечение внимания общественности к негативным последствиям курения табака.

Международный день отказа от курения был установлен Американским онкологическим обществом (American Cancer Society) в 1970-е годы.

В 2005 году вступила в силу Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака. Она стала одним из самых широко признанных договоров в истории Организации Объединенных Наций, насчитывающим более 180 стран и охватывающим 90% населения мира.

В 2008 году ВОЗ ввела комплекс мер для дальнейшей борьбы против табака и для содействия странам в осуществлении Рамочной конвенции ВОЗ. В их число вошли мониторинг употребления табака и мер профилактики, защита людей от употребления табака, оказание помощи в целях прекращения употребления табака, предупреждение о связанных с табаком опасностях, обеспечение соблюдения запретов на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табака и повышение налогов на табачные изделия.

Употребление табака является ведущей предупреждаемой причиной смертности в мире, от которой ежегодно умирают более семи миллионов человек.

Почти 80% из одного миллиарда курильщиков в мире живет в странах с низким и средним уровнем дохода. Почти половина детей в мире регулярно дышит воздухом, загрязненным табачным дымом. Более 40% детей имеют одного курящего родителя.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире из-за курения происходит 90% смертей от рака легких, 75% от хронического бронхита и 25% от ишемической болезни сердца.  Среди детей грудного возраста табак вызывает внезапную смерть. У беременных женщин табачный дым приводит к рождению ребенка с низкой массой тела.

Меры по снижению распространения табакокурения признаны, по критериям стоимости и эффективности, наиболее перспективным направлением профилактики хронических неинфекционных заболеваний, снижения смертности и увеличения продолжительности и качества жизни.

Согласно докладу ВОЗ о глобальной табачной эпидемии 2017 года, примерно 4,7 миллиарда человек, или 63% мирового населения, защищены как минимум одной комплексной антитабачной мерой, и это вчетверо больше по сравнению с 2007 годом, когда такие меры распространялись только на один миллиард человек или 15% населения планеты.

По данным Минздрава РФ, если в 2009 году в России курили почти 40% взрослого населения, то в 2017 году — 33%. Потери потенциальных лет жизни в трудоспособном возрасте, связанные с преждевременной смертностью из-за курения, в среднем у мужчин составляют 9 лет, у женщин — 5,6 года.

Правительством РФ была утверждена "Концепция осуществления противодействия потреблению табака на период 2010-2015 годы", которая послужила основанием для подготовки федерального закона об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака, который вступил в силу 1 июня 2013 года.

Было запрещено курение на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в лифтах, самолетах и на автозаправочных станциях, были также запрещены реклама и стимулирование продаж табака. На втором этапе (с 1 июня 2014 года) было запрещено курить в поездах, на вокзалах, в гостиницах, кафе и ресторанах. Кроме того, была ограничена продажа сигарет, а показ фильмов со сценами курения должен сопровождаться соответствующей социальной рекламой.

С 14 октября 2015 года в России начали действовать новые требования к оснащению мест для курения на открытом воздухе и в изолированных помещениях.

В октябре 2017 года Министерством здравоохранения России была разработана антитабачная концепция на 2018-2022 годы и дальнейшую перспективу. Целью концепции является снижение распространенности потребления табака среди населения РФ к 2022 году до 25%.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, с принятием системного и сбалансированного антитабачного законодательства в России удалось снизить потребление табака более чем на 20%.

По данным ВЦИОМ, в 2018 году почти в два раза увеличилось количество людей, бросивших курить. При этом 61% опрошенных поддерживает предложение министерства здравоохранения, которое полностью запрещает продажу сигарет и других табачных изделий людям, родившимся после 2014 года, когда они станут совершеннолетними.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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