Биография Авигдора Либермана

Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман во время визита в Москву. 2015 год

Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман во время визита в Москву. 2015 год

Израильский государственный деятель Авигдор Либерман родился 5 июля 1958 года в городе Кишиневе Молдавской ССР (ныне Молдавия). В 1978 году вместе с родителями репатриировался в Израиль.

Окончил факультет международных отношений Еврейского университета в Иерусалиме.

Работал грузчиком в аэропорту имени Бен-Гуриона, служил в артиллерии в Армии обороны Израиля.

Во время учебы в университете начал заниматься политической деятельностью, вступил в партию Ликуд, в 1993 году был назначен генеральным директором партии.

С июня 1996 по декабрь 1997 года Авигдор Либерман был генеральным директором министерства главы правительства Израиля.

В 1997 году ушел в отставку и занялся бизнесом.

В январе 1999 года объявил о создании партии "Наш дом Израиль", во главе которой был избран в Кнессет в мае 1999 года.

Он был депутатом Кнессета 15-го, 16-го, 17-го,18-го, 19-го и 20-го созывов от партии "Наш дом Израиль".

В марте 2001 года Либерман был назначен на пост министра национальной инфраструктуры, но в марте 2002 года он подал в отставку в знак протеста против политики правительства.

С 2003 по 2004 год занимал посты вице-премьера и министра транспорта.

С 2006 по 2008 год возглавлял министерство стратегического планирования и был вице-премьером.

В 2009-2012 годах занимал пост вице-премьера и министра иностранных дел.

В январе 2013 года стал председателем парламентской комиссии по иностранным делам и обороне.

В ноябре 2013 года он вновь был утвержден в должности министра иностранных дел Израиля и оставался на этом посту до мая 2015 года.

В мае 2016 года Либерман был назначен министром обороны Израиля.

14 ноября 2018 года Авигдор Либерман ушел в отставку из-за ситуации в секторе Газа. Накануне он выступил против решения коллег по правительству прекратить боевые действия в секторе Газа.

Автор книги "Ничего, кроме правды", которая была издана на иврите в 2004 году, а 2005 году — на русском языке.

Авигдор Либерман женат, у него трое детей — дочь и два сына.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников