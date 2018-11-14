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Межгосударственные отношения России и Китая

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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной структурой и активными связями на всех уровнях.

Китайская Народная Республика (КНР) и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР.

После распада СССР правительство КНР 24 декабря 1991 года признало Российскую Федерацию в качестве правопреемницы международных прав и обязательств бывшего Советского Союза.

Основные принципы и направления двустороннего взаимодействия отражены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года.

Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие.

Ведется интенсивный политический диалог. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ежегодно встречаются не менее пяти раз в год.

В июне 2016 года состоялся официальный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Китай. В ходе визита Владимир Путин встретился с главой КНР Си Цзиньпином и другими представителями руководства страны. Приоритетное внимание в ходе переговоров традиционно было уделено вопросам укрепления сотрудничества в экономической сфере, прежде всего энергетике. Стороны обсудили создание зоны свободной торговли между Китаем и ЕАЭС и участие КНР в проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань. По итогам переговоров стороны подписали солидный пакет соглашений, которые затронули самые разные аспекты сотрудничества: от космоса и энергетики до туризма и поставок зерна в Китай.

В 2016 году главы государств также провели двусторонние встречи во время саммитов ШОС 23 июня в Ташкенте (Узбекистан), "Группы двадцати" 4 сентября в Ханчжоу (Китай), БРИКС 15 октября в Гоа (Индия) и 19 ноября АТЭС в Лиме (Перу).

14-15 мая 2017 года президент России Владимир Путин в качестве главного гостя принял участие в международном форуме высокого уровня "Один пояс, один путь" в Пекине. Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Международного форума и в заседании круглого стола. "На полях" мероприятия президент России провел отдельные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

3-4 июля 2017 года председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров обсуждались вопросы политического взаимодействия, торгово-экономического, военно-технического и гуманитарного сотрудничества двух стран.

Президент России Владимир Путин вручил председателю КНР Си Цзиньпину Орден святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы между народами России и Китая.

В рамках официального визита председателя КНР в Россию Владимир Путин и Си Цзиньпин провели встречу с представителями общественных организаций, деловых кругов и медиасообществ двух стран.

По итогам визита был подписан пакет межправительственных и коммерческих документов о сотрудничестве в различных областях.

В последующем Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались "на полях" саммитов "Группы двадцати" (Гамбург, Германия, 7 июля), БРИКС (Сямэнь, Китай, 3-5 сентября) и АТЭС (Дананг, Вьетнам, 10 ноября).

8-10 июня 2018 года президент России Владимир Путин посетил Китай с государственным визитом. 8 июня состоялись переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, главе Российского государства вручили награду — орден Дружбы КНР. Российский и китайский лидеры также посетили город Тяньцзинь.

9-10 июня Владимир Путин принял участие в саммите ШОС в городе Циндао.

В рамках государственного визита в КНР Владимир Путин также встретился с премьером Государственного совета Китая Ли Кэцяном.

26 июля на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) состоялась встреча Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча прошла в закрытом формате.

11-12 сентября 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина впервые принял участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке. Состоялись переговоры на высшем уровне. Лидеры сначала пообщались в узком составе, а после прошли переговоры с участием делегаций. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и ключевые международные проблемы. По окончании переговоров в присутствии глав двух государств был подписан пакет документов.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин также посетили фотовыставку, посвященную истории российско-китайского торгово-экономического сотрудничества и Всероссийский детский центр "Океан" на побережье Уссурийского залива.

С 1996 года действует механизм регулярных (ежегодных) встреч глав правительств России и Китая.

5-7 ноября 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил с официальным визитом КНР. В рамках визита состоялась 23-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. Дмитрий Медведев также был принят председателем КНР Си Цзиньпином.

Действует межпарламентская комиссия по сотрудничеству Совета Федерации и Государственной Думы с Всекитайским собранием народных представителей. На регулярной основе осуществляется обмен делегациями по линии профильных парламентских комитетов и комиссий, а также депутатских групп российско-китайской дружбы.

Проводятся консультации по стратегической безопасности. Очередной раунд состоялся в августе 2018 года в Москве.

Ежегодно проходят визиты глав внешнеполитических ведомств двух стран, они также на регулярной основе встречаются "на полях" международных мероприятий, в частности по линии ООН, "Группы двадцати", АТЭС, БРИКС, ШОС. Между МИДами двух стран действует система плановых консультаций на уровне заместителей министров и директоров департаментов.

Подходы России и КНР к принципиальным вопросам современного миропорядка и ключевым международным проблемам, включая ситуацию на Украине, на Корейском полуострове, Ближнем Востоке и в Северной Африке совпадают или близки. На этой основе поддерживается тесное взаимодействие в международных делах. Позиция России по тайваньскому вопросу зафиксирована в российско-китайском Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года и состоит в том, что существует только один Китай, неотъемлемой частью которого является Тайвань.

Важнейшей составляющей двусторонних отношений является торгово-экономическое взаимодействие между Россией и Китаем. Китай с 2010 года является крупнейшим торговым партнером Российской Федерации.

Главами двух государств поставлена задача по увеличению к 2020 году объема двустороннего товарооборота до 200 миллиардов долларов, а объема китайских прямых инвестиций в экономику России — до 12 миллиардов долларов.

По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года в долларовом эквиваленте вырос на 20,8% по сравнению с 2016 годом и составил 84 миллиарда долларов.

Китайский экспорт в Россию вырос на 14,8% — до 42,9 миллиарда долларов, а импорт из России увеличился на 27,7% — до 41,2 миллиарда долларов.

По данным ФТС РФ, товарооборот России с Китаем в 2017 году составил 86,964 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — 38,922 миллиарда долларов и импорт — 48,042 миллиарда долларов.

По итогам января-сентября 2018 года, объем взаимной торговли России и Китая составил 78,7 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — 40,5 миллиарда долларов и импорт — 38,2 миллиарда долларов.

Российский экспорт в Китай представлен такими товарами как минеральные продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них.

В структуре импорта России основная доля поставок приходится на машины, оборудование и транспортные средства, текстиль и обувь, продукцию химической промышленности, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, древесину и целлюлозно-бумажные изделия.

Одним из приоритетов развития российско-китайского торгово-экономического сотрудничества является активизация инвестиционного взаимодействия.

Масштабы взаимных инвестиций пока значительно отстают от объемов двусторонней торговли. При этом инвестиционные вложения Китая в российскую экономику значительно превосходят инвестиции России в Китай.

По линии Межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству реализуются более 70 приоритетных проектов на сумму свыше 20 миллиардов долларов.

Основными сферами китайских капиталовложений в России являются энергоресурсы, сельское и лесное хозяйство, строительство и производство стройматериалов, торговля, легкая и текстильная промышленность, производство бытовой электротехники, услуги и др.

Основные направления российских инвестиций в Китае — производственная отрасль, строительство, транспортные перевозки.

Компании двух стран также совместно реализуют целый ряд крупномасштабных проектов в сфере топливной и ядерной энергетики, гражданского авиастроения, ракетного двигателестроения, спутниковых навигационных систем, сооружения объектов инфраструктуры и др.

Россия является крупнейшим экспортером топлива на китайский рынок. В 2017 году было поставлено более 50 миллионов тонн нефти.

Энергетические компании России и Китая совместно участвуют в проекте по добыче и сжижению природного газа "Ямал СПГ". С декабря 2017 года китайские потребители получают газ с этого месторождения.

Сотрудничество между Китаем и Россией по развитию Дальнего Востока переживает период бурного роста. Китай является крупнейшей страной-поставщиком для Дальнего Востока России, вторым по величине импортером для региона и основным источником иностранного капитала. Все больше китайских предприятий становятся резидентами ТОРов (территория опережающего развития) и Свободного порта Владивосток. Согласно статистическим данным, китайские предприятия инвестировали в 28 проектов на Дальнем Востоке, включая такие сферы, как лесное хозяйство, сельское хозяйство, строительные материалы, легкая промышленность, горнодобывающая промышленность, торговля. Общий объем инвестиций составил около 4 миллиардов долларов.

Россия в настоящее время — единственный крупный поставщик товаров и услуг военного назначения в Китай.

В ноябре 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу во время визита в Пекин отметил, что стороны вышли на уровень около трех миллиардов долларов годового объема по реализации контрактов различной направленности.

Активно развиваются российско-китайские связи в области образовательного, научного и культурного сотрудничества.

Осуществляется сотрудничество в области туризма. По итогам 2017 года Россию посетили 1,478 миллиона туристов из КНР (за 2016 год — 1,289 миллиона человек). Китай с туристическими целями в 2017 году посетили 2,003 миллиона россиян (за 2016 год — 1,676 миллиона россиян).

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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