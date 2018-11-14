Межгосударственные отношения России и Таиланда

Дипломатические отношения России с Таиландом (Сиамом) были установлены в ходе визита Короля Чулалонгкорна (Рамы V) в Санкт-Петербург 3 июля 1897 года. В 1917 году дипотношения были прерваны, в 1941 году — нормализованы. В декабре 1991 года правительство Таиланда признало Россию в качестве суверенного государства — продолжателя СССР.

Политический диалог России и Королевства Таиланд динамично развивается. В 2003 году состоялся государственный визит в Таиланд президента Российской Федерации Владимира Путина, приуроченный к участию в саммите форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) в Бангкоке. В 2007 году Королева Сирикит осуществила от имени Короля Таиланда ответный государственный визит в Россию. В России также побывали и другие члены королевской семьи — принцесса Маха Чакри Сириндон (1993), наследный принц Маха Вачиралонгкорн (1989, 2007, 2008), принцесса Чулабон Махидон (2011, 2012).

Премьер-министр Таиланда Таксин Чинават посещал Россию с визитами в 2002 и 2006 годах. В сентябре 2012 года "на полях" саммита АТЭС во Владивостоке прошла встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Таиланда Йинглак Чинават. В ноябре 2014 года в ходе 9-го Восточноазиатского саммита в Нейпьидо (Мьянма) и в ноябре 2015 года в ходе саммита АТЭС в Маниле (Филиппины) состоялись беседы председателя правительства России Дмитрия Медведева с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-очой.

В апреле 2015 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев побывал с официальным визитом в Королевстве Таиланд.

В мае 2016 года премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-оча осуществил официальный визит в Российскую Федерацию, в рамках которого прошли его переговоры с Дмитрием Медведевым (Санкт-Петербург) и состоялась беседа с президентом России Владимиром Путиным "на полях" саммита Россия-АСЕАН в Сочи.

5 сентября 2017 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча провели встречу "на полях" саммита БРИКС в Сямэне (Китай). Обсуждались различные аспекты двустороннего сотрудничества, в частности перспективы увеличения торгово-экономических контактов и развитие гуманитарных связей.

Осуществляются регулярные контакты между министерствами и ведомствами, налажено межпарламентское взаимодействие.

9-10 августа 2017 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Таиланд с рабочим визитом. Состоялись переговоры с министром иностранных дел Доном Праматвинаем и встреча с премьер-министром Праютом Чан-очой.

Развивается торгово-экономическое сотрудничество. В 2017 году объем взаимной торговли достиг 2,3 миллиарда долларов (рост на 26,7% по сравнению с тем же периодом 2016 года), при этом российский экспорт — 514,2 миллиона долларов (-16,4%), а импорт — 1,7 миллиарда долларов (+49,8%).

Основными статьями российского экспорта стали минеральные продукты (62,7%), металлы и изделия из них (15,9%), продукция химической промышленности (12,4%). В импорте превалировали машины и оборудование (63,2%), продукция химической промышленности (17,6%), продовольственные товары и сельскохозяйственной сырье (8,9%).

По итогам января-августа 2018 года 1,6 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — 463,4 миллиона долларов и импорт — 1,151 миллиарда долларов.

С 1993 года работает Смешанная Российско-Таиландская комиссия по двустороннему сотрудничеству (МПК). Ее следующее заседание запланировано в Бангкоке в декабре 2018 года.

По данным на декабрь 2017 года, суммарный объем таиландских капиталовложений в российскую экономику превысил 1,6 миллиарда долларов, отечественных инвестиций в Таиланд — более 500 миллионов долларов.

Приоритетное внимание уделяется развитию кооперации в таких высокотехнологичных сферах, как гражданская авиация, энергетика, использование космоса в мирных целях, транспорт и телекоммуникации.

В феврале 2018 года в Бангкоке побыла российская бизнес-миссия в составе более чем 50 компаний во главе с заместителем министра экономического развития РФ Алексеем Груздевым.

Важное направление совместной работы — сотрудничество по противодействию многочисленным вызовам и угрозам. По линии советов безопасности России и Таиланда обсуждаются вопросы борьбы с международным терроризмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, контрабандой оружия, "отмыванием" денег, другими экономическими преступлениями. Динамично развиваются контакты между верховными судами и правоохранительными структурами.

В феврале 2018 года секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев посетил с рабочим визитом Таиланд. В рамках визита он был принят премьер-министром Таиланда Праютом Чан-очой.

В апреле 2018 года делегация министерства обороны Таиланда во главе с заместителем постоянного секретаря адмиралом Чамполом Лумпиганоном приняла участие в работе VII Московской конференции по международной безопасности.

В марте 2017 года Таиланд посетил главнокомандующий сухопутными войсками Российской Федерации Олег Салюков. В декабре 2016 года, в мае и ноябре 2017 года, а также в мае 2018 года состоялись неофициальные заходы отрядов боевых кораблей Тихоокеанского флота в главную военно-морскую базу страны Саттахип. 20 ноября 2017 года отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России принял участие в военно-морском параде в честь празднования 50-й годовщины образования АСЕАН.

В марте 2018 года делегация минобороны Таиланда посетила Академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в Москве и ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" в Санкт-Петербурге. В июле 2018 года делегация ВМС Таиланда присутствовала на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Развивается гуманитарные связи. Ежегодно с 2014 года в Москве проводится "Фестиваль тайской культуры". В июле 2017 года в честь 120-летия дипотношений в Бангкоке прошел Российско-таиландский фестиваль. В 19-м Бангкокском фестивале музыки и танца (сентябрь-октябрь 2017 года) приняли участие артисты Екатеринбургского театра оперы и балета и Башкирского государственного театра оперы и балета.

В Таиланде растет интерес к изучению русского языка, получению образования в нашей стране, в которой уже обучаются несколько сотен таиландцев, в том числе по российским государственным стипендиям. Заключен ряд соглашений об установлении прямых связей и сотрудничестве между крупнейшими вузами двух стран.

Таиланд остается одним из наиболее популярных у россиян мест отдыха. По данным Ростуризма, в 2017 году Таиланд посетили 1,09 миллиона российских граждан (по данным таиландской стороны — 1,34 миллиона человек), нашу страну — 47 тысяч таиландцев.

По данным ассоциации туроператов России, за восемь месяцев 2018 года Таиланд посетили 950,8 тысяч туристов из России.

Министерство туризма и спорта Таиланда прогнозирует, что в 2018 году турпоток из России де-факто вернется к докризисным показателям, составив более 1,7 миллионов туристов.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников