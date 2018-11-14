Межгосударственные отношения России и Республики Корея

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Корея установлены 30 сентября 1990 года.

Республика Корея является одним из приоритетных партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Важную роль в развитии двустороннего сотрудничества играют регулярные контакты на высшем уровне. За прошедшие 27 лет лидеры стран встречались более 30 раз.

Важнейшее значение имел официальный визит президента России Владимира Путина в Сеул в ноябре 2013 года, в ходе которого было принято Совместное заявление России и Республики Корея. В нем отражены приоритетные векторы развития российско-южнокорейских связей на ближайшую и среднесрочную перспективу, нацеленные на максимальное раскрытие потенциала сотрудничества, повышение его эффективности, поиск новых направлений практического взаимодействия, в первую очередь, в инновационных областях.

Новый импульс развитию двусторонних отношений придали переговоры президента России Владимира Путина с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином во Владивостоке 6 сентября 2017 года "на полях" третьего Восточного экономического форума, на который глава Южной Кореи был приглашен в качестве главного гостя. По итогам визита был подписан пакет документов.

21-23 июня 2018 года президент Республики Корея Мун Чжэ Ин посетил Россию с государственным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались наиболее важные аспекты двустороннего сотрудничества, а также подходы к решению актуальных международных вопросов. По итогам переговоров принято Совместное заявление Российской Федерации и Республики Корея и подписан пакет межведомственных и корпоративных документов.

12 сентября президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Республики Корея Ли Нак Ёном "на полях" Восточного экономического форума. Обсуждались актуальные аспекты двустороннего сотрудничества, а также подходы к решению отдельных международных вопросов.

Между Россией и Республикой Корея налажено плодотворное взаимодействие по линии правительств и Советов безопасности, осуществляются контакты на уровне внешнеполитических ведомств.

24-25 августа 2017 года министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва посетила с рабочим визитом Россию, где провела переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

2 августа 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва провели встречу "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН в Сингапуре.

Заметное место в развитии российско-корейских отношений занимают межпарламентские контакты. 26-27 июля 2017 года Сеул с официальным визитом посетил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, который принял участие во втором Совещании спикеров парламентов стран Евразии (совместная инициатива председателей Госдумы и Национального собрания Республики Корея).

В декабре 2017 года Москву с визитом посетил лидер Совместной демократической партии Чху Миэ в качестве главы парламентского комитета по внешнеполитическому сотрудничеству между Кореей и Россией.

Поддерживаются контакты на уровне министерств и ведомств двух стран.

Создана разветвленная договорно-правовая база двустороннего взаимодействия: заключено более 50 соглашений, охватывающих сферы торговли, инвестиций, рыболовства, военно-технического сотрудничества, мирного использования атомной энергии, культуры и другие. С 1 января 2014 года вступило в силу

Соглашение о безвизовом пребывании граждан одного государства на территории другого в течение 60 дней для владельцев всех типов загранпаспортов.

Республика Корея занимает восьмое место в российском товарообороте среди стран дальнего зарубежья и второе — среди торговых партнеров в Азии.

Центральную роль в развитии двусторонних экономических связей играет Российско-Корейская совместная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, очередное заседание которой состоялось 7 июня 2018 года в Сеуле.

В 2017 году на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступил с инициативой навести с Россией "девять мостов". Под "девятью мостами" подразумеваются газ, железные дороги, Северный морской путь, судостроение, создание рабочих мест, рыболовство и другие виды сотрудничества.

В июне 2018 года президенты двух стран приняли совместное заявление о создании зоны свободной торговли между странами.

По данным ФТС РФ, по итогам 2017 года товарооборот России с Республикой Корея составил 19,278 миллиарда долларов, увеличившись на 27,5% по сравнению с 2016 годом. Экспорт России в Южную Корею составил 12,345 миллиарда долларов, импорт — 6,933 миллиарда долларов.

По итогам января-августа 2018 года объем внешней торговли России и Республики Корея составил 14,8 миллиарда долларов, в том числе российского экспорта — 10,2 миллиарда долларов и импорта — 4,6 миллиарда долларов.

В структуре российского экспорта более 70% приходится на минеральные продукты, также в числе экспортируемых товаров — продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, драгоценные металлы и камни.

Российский импорт на более чем 60% представлен машинами, оборудованием и транспортными средствами. В структуре российского импорта также продукция химической промышленности, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, текстиль и обувь, минеральные продукты.

Корейские инвестиции в экономику России составляют 1,2 миллиарда долларов. На российском рынке представлено более 150 крупнейших компаний из Кореи, которые вкладывают капиталы в самые разные отрасли: в промышленность, производство продуктов питания и сельское хозяйство, гостиничный бизнес.

Энергетика является ключевой сферой двустороннего сотрудничества. В 2017 году корейские потребители получили 12,5 миллиона тонн нефти, около двух миллионов тонн сжиженного природного газа и 26 миллионов тонн угля.

В свою очередь компании из Кореи содействуют освоению российских месторождений углеводородов в Арктике. Для транспортировки газа с предприятия "Ямал-СПГ" на корейских верфях строятся 15 танкеров-газовозов ледового класса. Обсуждается возможность участия корейских партнеров в проекте по добыче и сжижению газа "Арктик СПГ-2".

Примерами успешного инвестиционного сотрудничества служат эффективно работающие автосборочное предприятие "Хёндэ Мотор" в Санкт-Петербурге, завод по производству бытовой техники "Самсунг Электроникс" в Калужской области, завод "Эл Джи Электроникс" в городе Рузе Московской области, гостинично-торговый комплекс "Лоттэ Групп" в Москве.

Приоритетным направлением экономического сотрудничества России и Республики Корея является реализация планов развития регионов Сибири и Дальнего Востока России. В частности, прорабатываются вопросы участия южнокорейских компаний в проектах, реализуемых на территориях опережающего развития России и в свободном порту Владивосток, а также подключение Республики Корея к взаимодействию в рамках Арктического совета, включая привлечение южнокорейских судоходных компаний к освоению Северного морского пути, а представителей бизнеса — к участию в развитии его инфраструктуры.

В области сельского хозяйства Южная Корея и Россия ведут переговоры о предложенном корейской стороной проекте строительства рыбоперерабатывающего и логистического комплекса во Владивостоке.

Поступательно развиваются российско-корейские гуманитарные контакты, в том числе в области образования. Ежегодно в Республике Корея по различным образовательным программам находится около 100 российских студентов, преподавателей и ученых. Граждане Южной Кореи обучаются в России как за счет средств федерального бюджета РФ, так и на условиях полной компенсации расходов.

Достигнута договоренность о проведении Года культурных обменов в 2020 году.

По данным Ростуризма, Россию в 2017 году посетило 254 тысячи туристов из Республики Корея, что на 57,76% больше по сравнению с 2016 годом (161 тысяча туристов). Республику Южная Корея с целью туризма посетило 232 тысячи Россиян, что на 16,32% больше по сравнению с 2016 годом (199 тысяч).

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников