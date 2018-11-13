Дело об убийстве Игоря Талькова

Игорь Тальков — российский рок-музыкант, певец, автор песен, поэт, киноактер. Был убит 6 октября 1991 года выстрелом из пистолета во время концерта во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.

По словам очевидцев, это случилось возле гримерки певца, незадолго до выхода его на сцену, во время потасовки охранников Талькова, его концертного директора Валерия Шляфмана и Игоря Малахова — друга популярной в те годы певицы Азизы. Кто еще принимал участие в этом конфликте, неизвестно. Оружие, из которого был убит музыкант, до сих пор не найдено. Приехавшие врачи не смогли спасти музыканта.

В первое время трагедию связывали с именем Игоря Малахова. Он был объявлен во всероссийский розыск, вскоре добровольно прибыл с повинной. Спустя несколько месяцев с него были сняты все обвинения в умышленном убийстве.

Проведенная в январе 1992 года экспертиза установила, что ранение, полученное Тальковым, было произведено с расстояния в 50 сантиметров. Из положения, в котором мог находиться только директор музыканта Валерий Шляфман. Кроме того, на его рубашке были обнаружены пороховые следы от выстрела.

В ходе следствия были собраны достаточные доказательства, на основании которых 6 мая 1992 года и 18 марта 1993 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого Валерия Шляфмана в совершении убийства Игоря Талькова по неосторожности, т.е. по признакам преступления предусмотренного статьей 106 Уголовного кодекса РСФСР, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие также установило, что в январе 1992 года Шляфман выехал на постоянное место жительства в Израиль (с которым у России в то время не было договора об экстрадиции). Там он женился во второй раз и сменил фамилию. Теперь он Высоцкий.

19 марта 1993 года производство по уголовному делу было приостановлено на основании пункта 1 части 1 статьи 195 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР (в случае, когда обвиняемый скрылся от следствия или суда или когда по иным причинам не установлено его местопребывание).

13 ноября 2018 года Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу возобновило расследование уголовного дела по факту убийства певца Игоря Талькова.

Ранее по уголовному делу в качестве потерпевшей была признана мать Игоря Талькова. После ее смерти потерпевшей была признана Татьяна Талькова, вдова певца.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников