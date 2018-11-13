Крупнейшие лесные пожары в мире в 2007-2018 годах

8 ноября 2018 года на севере штата Калифорния (США) начался лесной пожар Camp, который стал самым разрушительным в истории штата, а также самым смертоносным природным пожаром за всю историю Соединенных Штатов. Огонь охватил почти 45 тысяч гектаров и разрушил 6,47 тысячи строений. Число погибших от пожара Camp достигло 42 человек. На юге штата бушуют еще два пожара: Woolsey охватил территорию в 33 тысячи гектаров, Hill — 1,8 тысячи. В общей сложности уничтожены 179 строений.

23 июля 2018 года в Греции произошло несколько крупных пожаров. В Восточной Аттике при 40-градусной жаре ситуация усугублялась сильным ветром — до 12 баллов по шкале Бофорта, из-за чего пожарные не могли справиться с огнем. Ситуация вышла из-под контроля. В результате погибли 83 человека, в больницы попали почти 190 человек. Почти все люди погибли в поселке Мати. Позже в больницах Аттики скончались еще 15 пострадавших — число жертв пожара достигло 98 человек.

15-16 октября 2017 года в Португалии было зарегистрировано 700 очагов возгорания. В центральной и северной частях страны был объявлен "красный", максимальный, уровень опасности. Жертвами пожаров стали 45 человек, травмы получили 70 человек. Были уничтожены сотни домов. В борьбе с огнем были задействованы четыре тысячи пожарных. К тушению пожаров также были подключены военные. В соседней Испании было зафиксировано более ста очагов возгорания. В Галисии на северо-западе страны за несколько дней сгорели четыре тысячи гектаров леса, четыре человека погибли.

В начале октября 2017 года сильнейшие лесные пожары охватили американский штат Калифорния. Губернатор штата Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округах Напа, Сонома, Юба, Мендосино, Невада, Ориндж, Бьютт и Лейк. Около ста тысяч человек были эвакуированы из опасных зон. Сообщалось, что охваченная огнем территория превысила площадь крупнейшего американского города Нью-Йорк.

Жертвами пожаров стали более 40 человек. Огнем были полностью уничтожены более пяти тысяч домов, более четырех тысяч — частично. Также были уничтожены более трех тысяч автомобилей. Лесные пожары в Калифорнии вновь начались 4 декабря.

Распространению пламени способствовали сухая погода и сильные ветры. Всего на территории штата бушевало шесть пожаров, самым крупным из которых стал "Томас". Он привел к эвакуации десятков тысяч местных жителей, его тушили тысячи пожарных. Пожар "Томас" стал самым сильным в истории Калифорнии. В огненной стихии погибли два человека, в том числе один пожарный.

19 июня 2017 года в Испании в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия) вспыхнул мощнейший пожар. Власти объявили, что причиной стала ударившая в дерево молния во время сухой бури. Из-за жары и сильного ветра огонь быстро распространился по лесному массиву, а также перекинулся на населенные пункты, расположенные в этой местности. Десятки человек оказались заблокированы огнем на трассе между Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера, 30 из них погибли в собственных машинах. Всего в результате пожара погибло 64 человека, пострадали более 200 человек.

В течение нескольких дней в центральной части Португалии выгорело более 30 тысяч гектаров леса. В борьбе с огнем были задействованы более трех тысяч человек, в том числе пожарные и военные из Испании, а также самолеты из Португалии, Испании, Италии, Франции.

2 декабря 2010 года на склонах горы Кармель в окрестностях города Хайфы (Израиль) произошел крупный лесной пожар. Он продлился более трех дней и был потушен при содействии 24 стран. Из города были эвакуированы 17 тысяч человек, огнем были охвачены 5 тысяч гектаров леса, уничтожены и повреждены 250 домов.

Погибли 44 человека, в основном — слушатели офицерских курсов Управления тюрем, которые заживо сгорели в автобусе, попавшем в огненную ловушку.

Летом 2010 года из-за аномальной жары и засухи сильнейшие природные пожары полыхали во многих регионах России. Выгорело более 1,6 миллиона гектаров, жертвами стихии стали свыше 50 человек, без крова остались более 3,5 тысячи жителей. В Марий Эл, Мордовии, Владимирской, Воронежской, Московской, Нижегородской и Рязанской областях вводился режим ЧС.

7 февраля 2009 года в Австралии в штате Виктория начались пожары, которые продолжались несколько недель и стали самыми масштабными в истории Австралии. День 7 февраля в стране стали именовать "черной субботой". Власти закрыли в штате Виктория 200 школ, многие жители покинули дома. Было открыто десять временных убежищ для беженцев, потерявших кров или покинувших свои жилища. Полиция штата Виктория провела крупномасштабную операцию "Феникс" по розыску подозреваемых поджигателей. Пожары в Австралии уничтожили более двух тысяч домов, 7,5 тысяч человек остались без крова. Огонь унес жизни 173 человек.

В последнюю неделю августа 2007 года в Греции произошли крупные пожары. Пожарным удалось локализовать огонь на трех основных фронтах на полуострове Пелопоннес. Два крупных фронта огня в области Аркадия были полностью потушены, а пожар на горе Парнон в Лаконии — локализован крупными силами пожарной авиации. В результате пожаров сгорели около 260 тысяч гектаров лесов — рекордные потери от огня за последние десятилетия. Погибли 66 человек.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

