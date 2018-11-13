Биография Владимира Семашко

Посол Белоруссии в России Владимир Ильич Семашко родился 20 ноября 1949 года в городе Калинковичи Гомельской области Белоруссии.

В 1972 году с отличием окончил Белорусский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт (ныне Белорусский национальный технический университет).

В 1972-1974 годах проходил службу в рядах советской армии.

С 1974 по 1996 года работал на машиностроительном комплексе завода имени Ф.Э. Дзержинского НПО "Интеграл", где последовательно занимал должности инженера-конструктора, начальника конструкторского бюро, начальника технологического отдела Опытного конструкторского бюро машиностроения (ОКБМ), главного инженера ОКБМ, главного инженера машиностроительного комплекса

В 1996-2001 годах был генеральным директором Минского ПО "Горизонт" — директором Минского завода "Горизонт".

В 2001-2003 годах ‑ министр энергетики Белоруссии.

В июле — декабре 2003 года был исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Белоруссии.

С декабрь 2003 года по декабрь 2014 год ‑ первый заместитель премьер-министра Белоруссии.

С декабря 2014 года по август 2018 года занимал должность заместителя премьер-министра Белоруссии.

13 ноября 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Владимира Семашко послом республики в России и по совместительству полномочным представителем Белоруссии при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, специальным представителем по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.

Владимир Семашко награжден орденом Почета.

Владеет английским языком.

Владимир Семашко женат, у него есть две дочери.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников