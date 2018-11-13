Общероссийская общественная организация "Союз журналистов России" — творческое неполитическое общественное объединение, учрежденное для осуществления деятельности по защите интересов журналистов.

Союз журналистов России (СЖР) — один из крупнейших в Европе. Он объединяет около 100 тысяч человек. В СЖР входят 82 региональные организации, а также более 40 творческих ассоциаций, гильдий и объединений.

Союз журналистов России был основан 13 ноября 1918 года во время первого съезда советских журналистов. В то время организация носила название Российский союз советских журналистов. Почетными председателями первого съезда были избраны основатель советского государства Владимир Ленин и его соратник Лев Троцкий, которые в анкетах именовали себя журналистами.

Организатором и первым председателем Союза журналистов России стал прозаик и публицист Михаил Осоргин (Ильин). В число его сподвижников по созданию этого творческого журналистского союза входили поэт Владислав Ходасевич и литературовед и историк Михаил Гершензон. Среди первых членов союза были соратники Ленина Николай Бухарин, Надежда Крупская, Анатолий Луначарский, а также поэт Сергей Есенин.

В мае 1919 года союз получил новое название — Коммунистический союз журналистов, в июле того же года на правах секции вошел в состав Союза работников просвещения и социалистической культуры.

В 1928 году VI съезд работников печати утвердил переход секции журналистов в Союз печатников, а в 1930 году очередной съезд Союза печатников принял решение о ликвидации в своем составе секции Союза журналистов. До 1956 года Союз журналистов бездействовал, находясь в фактически расформированном состоянии.

В 1956 году было создано оргбюро Союза журналистов СССР. 12 ноября 1959 года состоялся I съезд Союза журналистов СССР.

17 ноября 1990 года на учредительном съезде Союза журналистов РСФСР Союз журналистов СССР прекратил свое существование.

В 1992 году съезд Союза журналистов РСФСР учредил Союз журналистов России.

Среди целей и задач Союза журналистов России:

— защита прав и свобод журналистов, их экономических, профессиональных и творческих интересов, чести, достоинства и деловой репутации;

— содействие утверждению и реализации свободы массовой информации, укреплению гарантий права граждан на оперативное получение всесторонней и достоверной информации по каналам электронной и печатной прессы;

— формирование культуры честной и свободной журналистики;

— поддержка плюрализма и независимости средств массовой информации;

— развитие системы журналистского образования и повышение профессионального уровня российской журналистики.

Основные направления работы СЖР — законотворческая деятельность, мониторинг и защита прав и интересов журналистов, сбор информации и увековечение памяти погибших журналистов, международное сотрудничество, развитие журналистского образования и повышение профессионального уровня журналистов.

Структурными подразделениями СЖР являются региональные журналистские организации, объединяющие членов союза по территориальному принципу.

Высшим руководящим органом Союза журналистов является съезд, который созывается не реже одного раза в пять лет. В период между съездами руководство деятельностью СЖР осуществляет федеративный совет, срок полномочий которого составляет пять лет. Постоянно действующим руководящим органом Союза журналистов, осуществляющим права юридического лица от имени СЖР, является секретариат. В состав секретариата входят председатель и секретари.

Председателем Союза журналистов России с ноября 2017 года является Владимир Соловьев.

Ежегодно Союзом журналистов России присуждаются почетные звания "Легенда отечественной журналистики" и "Золотое перо России", почетные знаки "Честь. Достоинство. Профессионализм" и "За заслуги перед профессиональным сообществом".

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