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Рязанское высшее воздушно-десантное училище

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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКурсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войскКурсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии имени Василия Маргелова (РВВДКУ) было образовано Приказом Реввоенсовета Советской Республики от 13 ноября 1918 года в качестве 1-х Рязанских пехотных курсов красных командиров.

В 1920 году 1-е Рязанские пехотные курсы красных командиров были переименованы в 30-е Советские пехотные Рязанские курсы, а затем — в 15-ю пехотную Рязанскую школу нормального типа. Школа принимала участие в боевых действиях в период Гражданской войны.

В 1924 году 15-я пехотная Рязанская школа была переименована в Рязанскую пехотную школу, а в 1926 году — в Рязанскую пехотную школу имени товарища Ворошилова.

В марте 1937 года школа получила наименование Рязанского пехотного училища имени товарища Ворошилова.

В 1920-е и 1930-е годы Рязанская школа выпустила сотни красных командиров. В боях против японцев на реке Халхин-Гол и с белофиннами четыре выпускника стали первыми Героями Советского Союза.

В годы Великой Отечественной войны училище готовило для фронта офицеров пехоты, пулеметчиков, минометчиков, истребителей танков, политбойцов.

В годы войны 32 выпускника училища были удостоены высшего звания Героя Советского Союза.

В 1958 году училище было преобразовано в высшее общевойсковое командное училище.

В 1959 году училище было объединено с Воздушно-десантным училищем, передислоцируемым из города Алма-Аты, и стало именоваться Рязанское Краснознаменное высшее общевойсковое командное училище. Училище стало готовить офицеров для замещения командиров взводов ВДВ.

С 1964 года учебное заведение носило название "Рязанское высшее воздушно-десантное командное Краснознаменное училище".

В ноябре 1996 года училищу было присвоено новое почетное наименование "имени генерала армии Василия Маргелова".

В 1998 году Рязанское училище было переименовано в институт Воздушно-десантных войск.

В декабре 2004 года институт воздушно-десантных войск был переименован в высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт).

В 2008 году училище вошло в состав Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации" в виде филиала.

В сентябре 2013 года училище стало самостоятельным и было подчинено Командующему Воздушно-десантными войсками.

В настоящее время училище осуществляет подготовку курсантов по программам высшего, среднего, дополнительного профессионального образования в интересах Сухопутных, Воздушно-десантных войск, видов и родов войск Минобороны РФ.

Училище готовит дипломированных специалистов для замещения в дальнейшем первичных офицерских должностей в ВДВ, ВМФ, десантно-штурмовых бригадах окружного подчинения, ГРУ, ФСБ, ФСО и других федеральных органах исполнительной власти.

Наряду с подготовкой курсантов для Вооруженных сил РФ в училище с 1962 года осуществляется подготовка иностранных военнослужащих.

Преподаватели училища имеют богатый служебный и боевой опыт. В училище работают офицеры-участники боевых действий в Афганистане, Закавказье, контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, принуждения Грузии к миру.

За время своего существования училище подготовило более 48 тысяч офицеров для ВДВ и других видов и родов войск ВС РФ и провело 137 выпусков молодых офицеров.

Среди выпускников училища много прославленных военачальников, современных военных и политических деятелей: генерал армии, Герой Советского Союза, министр обороны РФ в 1992-1996 годах Павел Грачев (1948-2012); генерал-полковник, Герой Советского Союза Валерий Востротин; генерал-лейтенант Александр Лебедь (1950-2002); генерал-полковник Евгений Подколзин (1936-2003); генерал-полковник, командующий ВДВ РФ в 1996-2003 годах Георгий Шпак; генерал-лейтенант, командующий ВДВ РФ в 2009-2016 годах Владимир Шаманов; генерал-полковник, командующий ВДВ РФ в 2003-2007 годах Александр Колмаков; генерал-лейтенант, командующий ВДВ в 2007-2009 годах Валерий Евтухович; президент Республики Польша в1989-1990 годах Войцех Ярузельский (1932-2014); министр обороны Грузии в январе-мае 1992 года Ливан Шарашенидзе (1931-2012); генерал-полковник, президент Республики Мали в 1991-1992 и 2002-2012 годах Тумани Туре.

Среди выпускников училища 53 Героя Советского Союза, более 80 были Героев Российской Федерации.

Начальником РВВВДКУ является генерал-майор Алексей Рагозин.

За успехи в подготовке командных кадров училище награждено двумя орденами Красного Знамени (1943, 1968), орденом Суворова (2013), грамотой Верховного Главнокомандующего Российской Федерации (2009) и другими наградами.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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