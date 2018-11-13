Межгосударственные отношения России и Малайзии

Дипломатические отношения между СССР и Малайзией установлены 3 апреля 1967 года.

Малайзия заявила о признании Российской Федерации 31 декабря 1991 года.

Политический диалог двух стран поддерживается на высшем и высоком уровнях. В 2003 году президент РФ Владимир Путин дважды посетил Малайзию (август — официальный визит; октябрь — участие в саммите Организации Исламская конференция). В декабре 2005 года в Куала-Лумпуре в рамках первого саммита Россия-АСЕАН состоялась встреча Путина с премьер-министром Малайзии Абдуллой Ахмадом Бадави.

В 2005 году правящий в то время король Малайзии Сайед Сираджуддин Путра Джамалуллайл побывал в Санкт-Петербурге с частным визитом. В июне 2007 году официальный визит в Россию осуществил премьер-министр Малайзии Абдулла Ахмад Бадави.

Руководители двух стран регулярно встречаются на международных форумах. В ноябре 2011 года "на полях" саммита форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) в Гонолулу состоялась беседа президента РФ Дмитрия Медведева с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком.

В ходе саммитов АТЭС во Владивостоке (2012), на острове Бали, Индонезия (2013) и в Пекине (2014) прошли встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком. Беседа президента России с Разаком состоялась "на полях" юбилейного саммита Россия-АСЕАН 19 мая 2016 года в Сочи.

В ноябре 2015 годах в Куала-Лумпуре "на полях" Восточноазиатского саммита председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел встречу с премьер-министром Малайзии. 12-16 июля 2016 года был организован частный визит Наджиба Разака в Москву и Санкт-Петербург.

Поддерживается тесное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств. В 2005 году (дважды), 2010, 2013 и в 2015 годах министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встречался с главой внешнеполитического ведомства Малайзии. В июле 2013 года состоялся рабочий визит занимавшего в то время пост главы МИД Малайзии Анифы Амана в Россию.

Развиваются межпарламентские связи. В январе 2010 года в Малайзию совершил визит председатель Совета Федерации Сергей Миронов. В сентябре 2011 года в Москве с визитом находился занимавший пост председателя сената Малайзии Абу Захар Уджанг. В марте 2016 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко посетила Малайзию с официальным визитом. 21-24 сентября 2016 года состоялся официальный визит в Россию председателя сената парламента Малайзии Санаси Вигнесваран.

Поддерживаются межрегиональные связи и связи на уровне министерств и ведомств.

Малайзия — один из главных и наиболее перспективных торговых партнеров России в регионе Юго-Восточной Азии, в свою очередь Россия — ведущий торговый партнер Малайзии на пространстве СНГ.

По данным ФТС России, в 2017 году двусторонний товарооборот составил 2,15 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — 601,6 миллиона долларов, импорт — 1545,8 миллиона долларов.

За январь-август 2018 года товарооборот России с Малайзией составил 1,78 миллиарда долларов и увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Экспорт России в Малайзию увеличился на 73% и составил 730,7 миллиона долларов, показатели импорта возросли на 17% — до 1051,8 миллиона долларов.

В структуре экспорта России в Малайзию преобладают минеральные продукты и продукция химической промышленности. В структуре импорта основная доля пришлась на машины, оборудование и транспортные средства, продукцию химической промышленности, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

С июля 2013 года функционирует Деловой совет по сотрудничеству с Малайзией (ДССМ). В марте 2016 года в Куала-Лумпуре ДССМ и Азиатский институт стратегических исследований Малайзии подписали соглашение о создании Совместного российско-малайзийского делового совета.

В ноябре 2015 года в Куала-Лумпуре подписано Соглашение о создании Совместной Российско-Малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

В рамках сотрудничества в нефтегазовой сфере малайзийская корпорация Petronas в июле 2006 года приобрела пакет акций компании "Роснефть" на 1,1 миллиарда долларов. В 2006-2007 годах Petronas подписала меморандумы о сотрудничестве с "Роснефтью" и ОАО "Газпром".

С января 2014 года в Малайзии начало функционировать предприятие по поставке калийных удобрений для местных государственных плантаций — совместный проект ОАО "Уралкалий" и Федерального агентства по развитию земель Малайзии.

В июле 2019 года в штате Джохор откроется завод неканцерогенных масел, строящийся нижегородской компанией "Оргхим", — первое в Малайзии предприятие со 100-процентным российским капиталом.

Продуктивно работает на малайзийском рынке ОАО "Лаборатория Касперского", обеспечивающая до 40% всего антивирусного программного обеспечения.

В июне 2018 года Малайзия закупила неонатальную технику российского холдинга "Швабе" — инкубаторы интенсивной терапии, неонатальные столы, фототерапевтические облучатели и обогреватели. Аппаратурой, которая обеспечит весь комплекс процедур по выхаживанию новорожденных, в том числе с экстремально низкой массой, будут оснащены частные клиники Куала-Лумпура.

Развиваются научно-технические связи, поддерживаются стабильные связи по военной и военно-технической линии, а также в аэрокосмической сфере.

В 1994-1995 годах РФ поставила в Малайзию 18 истребителей МиГ-29. Следующий крупный контракт на поставку 18 истребителей Су-30МКМ (малазийская модификация Су-30) был завершен в 2009 году. В июле 2017 года Рособоронэкспорт и совместное предприятие ATSC подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий поставки запчастей для ранее поставленных в Малайзию российских самолетов. Также Россия и Малайзия подписали соглашение о ремонте и обслуживании парка истребителей МиГ-29, стоящих на вооружении этой страны.

В октябре 2007 года осуществлен полет первого малайзийского космонавта Шейха Музафара Шукора на Международную космическую станцию на российском космическом корабле.

В 2000, 2006 и 2009 годах российскими ракетами-носителями на орбиту выведены три малайзийских телекоммуникационных спутника.

В 2017 году информационное агентство и радио Sputnik заключило соглашение о сотрудничестве с ведущим информационном агентством Малайзии Bernama. Оно ознаменовало возвращение агентства на малазийский медиарынок, на котором Российская Федерация отсутствовала около 20 лет.

Развиваются связи в сферах образования, культуры и туризма.

С 1981 года в Куала-Лумпуре функционирует Российский центр науки и культуры.

В Малайзии регулярно выступают российские музыкальные и художественные коллективы.

Малайзийские студенты обучаются на контрактной основе в российских вузах, в основном по медицинским и инженерным специальностям.

В память о моряках российского крейсера "Жемчуг", погибшего 28 октября 1914 года у берегов острова Пенанг, на главном христианском кладбище столицы штата Пенанг города Джорджтауна и на соседнем острове Джереджак обустроены мемориальные захоронения.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников