ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Справки

Межгосударственные отношения России и Малайзии

0120
© РИА Новости / Фотохост-агентствоПерейти в фотобанкПрибытие главы делегации Малайзии к конгресс-центру в СочиПрибытие главы делегации Малайзии к конгресс-центру в Сочи
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк

Дипломатические отношения между СССР и Малайзией установлены 3 апреля 1967 года.

Малайзия заявила о признании Российской Федерации 31 декабря 1991 года.

Политический диалог двух стран поддерживается на высшем и высоком уровнях. В 2003 году президент РФ Владимир Путин дважды посетил Малайзию (август — официальный визит; октябрь — участие в саммите Организации Исламская конференция). В декабре 2005 года в Куала-Лумпуре в рамках первого саммита Россия-АСЕАН состоялась встреча Путина с премьер-министром Малайзии Абдуллой Ахмадом Бадави.

В 2005 году правящий в то время король Малайзии Сайед Сираджуддин Путра Джамалуллайл побывал в Санкт-Петербурге с частным визитом. В июне 2007 году официальный визит в Россию осуществил премьер-министр Малайзии Абдулла Ахмад Бадави.

Руководители двух стран регулярно встречаются на международных форумах. В ноябре 2011 года "на полях" саммита форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) в Гонолулу состоялась беседа президента РФ Дмитрия Медведева с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком.

В ходе саммитов АТЭС во Владивостоке (2012), на острове Бали, Индонезия (2013) и в Пекине (2014) прошли встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком. Беседа президента России с Разаком состоялась "на полях" юбилейного саммита Россия-АСЕАН 19 мая 2016 года в Сочи.

В ноябре 2015 годах в Куала-Лумпуре "на полях" Восточноазиатского саммита председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел встречу с премьер-министром Малайзии. 12-16 июля 2016 года был организован частный визит Наджиба Разака в Москву и Санкт-Петербург.

Поддерживается тесное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств. В 2005 году (дважды), 2010, 2013 и в 2015 годах министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встречался с главой внешнеполитического ведомства Малайзии. В июле 2013 года состоялся рабочий визит занимавшего в то время пост главы МИД Малайзии Анифы Амана в Россию.

Развиваются межпарламентские связи. В январе 2010 года в Малайзию совершил визит председатель Совета Федерации Сергей Миронов. В сентябре 2011 года в Москве с визитом находился занимавший пост председателя сената Малайзии Абу Захар Уджанг. В марте 2016 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко посетила Малайзию с официальным визитом. 21-24 сентября 2016 года состоялся официальный визит в Россию председателя сената парламента Малайзии Санаси Вигнесваран.

Поддерживаются межрегиональные связи и связи на уровне министерств и ведомств.

Малайзия — один из главных и наиболее перспективных торговых партнеров России в регионе Юго-Восточной Азии, в свою очередь Россия — ведущий торговый партнер Малайзии на пространстве СНГ.

По данным ФТС России, в 2017 году двусторонний товарооборот составил 2,15 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — 601,6 миллиона долларов, импорт — 1545,8 миллиона долларов.

За январь-август 2018 года товарооборот России с Малайзией составил 1,78 миллиарда долларов и увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Экспорт России в Малайзию увеличился на 73% и составил 730,7 миллиона долларов, показатели импорта возросли на 17% — до 1051,8 миллиона долларов.

В структуре экспорта России в Малайзию преобладают минеральные продукты и продукция химической промышленности. В структуре импорта основная доля пришлась на машины, оборудование и транспортные средства, продукцию химической промышленности, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

С июля 2013 года функционирует Деловой совет по сотрудничеству с Малайзией (ДССМ). В марте 2016 года в Куала-Лумпуре ДССМ и Азиатский институт стратегических исследований Малайзии подписали соглашение о создании Совместного российско-малайзийского делового совета.

В ноябре 2015 года в Куала-Лумпуре подписано Соглашение о создании Совместной Российско-Малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

В рамках сотрудничества в нефтегазовой сфере малайзийская корпорация Petronas в июле 2006 года приобрела пакет акций компании "Роснефть" на 1,1 миллиарда долларов. В 2006-2007 годах Petronas подписала меморандумы о сотрудничестве с "Роснефтью" и ОАО "Газпром".

С января 2014 года в Малайзии начало функционировать предприятие по поставке калийных удобрений для местных государственных плантаций — совместный проект ОАО "Уралкалий" и Федерального агентства по развитию земель Малайзии.

В июле 2019 года в штате Джохор откроется завод неканцерогенных масел, строящийся нижегородской компанией "Оргхим", — первое в Малайзии предприятие со 100-процентным российским капиталом.

Продуктивно работает на малайзийском рынке ОАО "Лаборатория Касперского", обеспечивающая до 40% всего антивирусного программного обеспечения.

В июне 2018 года Малайзия закупила неонатальную технику российского холдинга "Швабе" — инкубаторы интенсивной терапии, неонатальные столы, фототерапевтические облучатели и обогреватели. Аппаратурой, которая обеспечит весь комплекс процедур по выхаживанию новорожденных, в том числе с экстремально низкой массой, будут оснащены частные клиники Куала-Лумпура.

Развиваются научно-технические связи, поддерживаются стабильные связи по военной и военно-технической линии, а также в аэрокосмической сфере.

В 1994-1995 годах РФ поставила в Малайзию 18 истребителей МиГ-29. Следующий крупный контракт на поставку 18 истребителей Су-30МКМ (малазийская модификация Су-30) был завершен в 2009 году. В июле 2017 года Рособоронэкспорт и совместное предприятие ATSC подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий поставки запчастей для ранее поставленных в Малайзию российских самолетов. Также Россия и Малайзия подписали соглашение о ремонте и обслуживании парка истребителей МиГ-29, стоящих на вооружении этой страны.

В октябре 2007 года осуществлен полет первого малайзийского космонавта Шейха Музафара Шукора на Международную космическую станцию на российском космическом корабле.

В 2000, 2006 и 2009 годах российскими ракетами-носителями на орбиту выведены три малайзийских телекоммуникационных спутника.

В 2017 году информационное агентство и радио Sputnik заключило соглашение о сотрудничестве с ведущим информационном агентством Малайзии Bernama. Оно ознаменовало возвращение агентства на малазийский медиарынок, на котором Российская Федерация отсутствовала около 20 лет.

Развиваются связи в сферах образования, культуры и туризма.

С 1981 года в Куала-Лумпуре функционирует Российский центр науки и культуры.

В Малайзии регулярно выступают российские музыкальные и художественные коллективы.

Малайзийские студенты обучаются на контрактной основе в российских вузах, в основном по медицинским и инженерным специальностям.

В память о моряках российского крейсера "Жемчуг", погибшего 28 октября 1914 года у берегов острова Пенанг, на главном христианском кладбище столицы штата Пенанг города Джорджтауна и на соседнем острове Джереджак обустроены мемориальные захоронения.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

Комментировать
Справки
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена