Межгосударственные отношения России и Сингапура

Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Республики Сингапур Ли Сянь Лун во время двусторонней встречи в Сочи

Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Республики Сингапур Ли Сянь Лун во время двусторонней встречи в Сочи

Дипломатические отношения между СССР и Республикой Сингапур установлены 1 июня 1968 года. В январе 1992 года Сингапур признал Российскую Федерацию правопреемницей СССР.

Политический диалог поддерживается на высшем и высоком уровнях. В ноябре 2009 года прошел первый в истории российско-сингапурских отношений официальный визит президента Российской Федерации Дмитрия Медведева в Сингапур. В ходе визита глава государства провел встречу с президентом Сингапура Селлапаном Раманатаном, министром-наставником правительства Сингапура Ли Куан Ю. Также Дмитрий Медведев встретился с представителями деловых кругов России и Сингапура, с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Лунем и со старшим министром правительства Сингапура Го Чок Тонгом.

22 ноября 2015 года премьер-министр России Дмитрий Медведев на полях Восточноазиатского саммита в столице Малайзии Куала-Лумпуре встретился с сингапурским коллегой Ли Сянь Луном. В ходе встречи стороны обсудили вопросы двусторонних отношений.

В мае 2016 года состоялись переговоры президента России Владимира Путина http://kremlin.ru/events/president/news/51947 и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с Ли Сянь Луном в рамках его рабочего визита в Россию в увязке с участием в юбилейном саммите Россия — АСЕАН в Сочи. Были подписаны Меморандумы о взаимопонимании между министерствами культуры двух стран, Российской академией наук и Наньянским технологическим университетом, а также Евразийской экономической комиссией и правительством Сингапура.

12 ноября 2017 года в Маниле (Филиппины) "на полях" 12-го Восточноазиатского саммита (ВАС) прошла беседа председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.

Поддерживаются контакты между внешнеполитическими ведомствами, проводятся межмидовские консультации. В августе 2018 года состоялась беседа Сергея Лаврова с сингапурским министром иностранных дел Вивианом Балакришнаном "на полях" асеановских мероприятий в Cингапуре.

Поддерживаются межпарламентские связи. В апреле 2013 года в России с официальным визитом находилась спикер парламента Сингапура Халима Якоб (с сентября 2017 года — президент Сингапура). 16-17 марта 2016 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко совершила официальный визит в Сингапур, где провела переговоры со спикером парламента Халимой Якоб, была принята президентом Тони Таном Кенг Ямом и премьер-министром Ли Сянь Луном. В рамках визита обсуждалось взаимодействие России и Сингапура как на двустороннем уровне, так и в рамках АСЕАН.

Проходят регулярные встречи российских и сингапурских законодателей на многосторонних площадках, в частности, в рамках ежегодных сессий Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума.

Осуществляется взаимодействие по линии министерств и ведомств двух стран.

С 2010 года действует Межправительственная российско-сингапурская комиссия высокого уровня (МПК). 19 сентября 2018 года состоялось девятое заседание комиссии под председательством заместителя председателя правительства России Максима Акимова и заместителя премьер-министра, министра-координатора экономической и социальной политики Сингапура Тармана Шанмугаратнама.

В 2009 году по инициативе Торгово-промышленной палаты Российской Федерации был создан Российско-Сингапурский деловой совет с целью развития деловых контактов и взаимовыгодного сотрудничества между бизнес-сообществами России и Сингапура.

По данным ФТС России, в 2017 году товарооборот увеличился до 4,4 миллиарда долларов (+94,0% по сравнению с 2016 годом), при этом на экспорт пришлось 3,3 миллиарда долларов (+83,1%), импорт — 1,1 миллиарда долларов (+133,5%).

Основу российского экспорта в Сингапур составили поставки минеральных продуктов (93,7%). Экспортировались машины, оборудование и транспортные средства (3,3%), металлы и изделий из них (2,2%). В импорте из Сингапура значительная доля пришлась на машины, оборудование и транспортные средства (60%). Продукция химической промышленности составила 22,9%, минеральные продукты — 6,6%, продовольственные товары — 5,5%, металлы и изделия из них — 3,7%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия — 1%.

В январе-августе 2018 года объем внешней торговли Росси и Сингапура составил 2,5 миллиарда долларов, в том числе российского экспорта 1,9 миллиарда долларов и импорта — 634,7 миллиона долларов.

По итогам 2017 года в Российскую Федерацию из Сингапура поступило 2,4 миллиарда долларов прямых инвестиций, из России в Сингапур — 6,1 миллиарда долларов. Основная их доля пришлась на операции отечественных нефтяных компаний по финансированию торговли нефтепродуктами.

Основные направления практического взаимодействия — особые экономические зоны, энергетика, транспорт, агропромышленный комплекс, развитие инфраструктуры, информационно-коммуникационные технологии. Наиболее крупные совместные проекты — участие группы "Чанги Эйрпортс Интернешнл" в управлении региональными аэропортами в Краснодаре, Геленджике, Анапе и Владивостоке, реализация сингапурской компанией "Олам Интернешнл" инвестиционных проектов в области сельского хозяйства (Пензенская область), участие фирмы "Джуронг Интернешнл" в создании особых экономических зон промышленно-производственного типа "Моглино" (Псковская область) и "Алабуга" (Республика Татарстан), а также строительстве инновационного центра "Иннополис Казань" (Татарстан).

В Сингапуре работают такие крупные отечественные компании, как ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "Газпром", инвестиционный банк ВТБ Капитал, АО "Лаборатория Касперского", ООО "Спортмастер".

Востребованной площадкой для диалога представителей бизнес-сообществ является ежегодный Российско-Сингапурский деловой форум. Очередная встреча прошла в сентябре 2018 года в Сингапуре.

При поддержке Российско-Сингапурского Делового Совета и Госкорпорации "Ростех" в Сингапуре был открыт Центр зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний.

Расширяются двусторонние связи в гуманитарной сфере. С 2006 года заключено более 20 соглашений о научно-техническом сотрудничестве и совместных НИОКР. В рамках действующей с первой половины 1990-х годов сингапурской программы по подготовке кадров на краткосрочных курсах прошли обучение более 200 российских специалистов и госслужащих.

По данным Сингапурского совета по туризму, в 2017 году республику посетили 80,1 тысяч российских туристов (+13,8%).

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников