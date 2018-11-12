Биография Хорста Зеехофера

Немецкий государственный деятель Хорст Лоренц Зеехофер (Horst Lorenz Seehofer) родился 4 июля 1949 года в Ингольштадте (Германия).

В 1979 году окончил Мюнхенскую академию экономики.

В 1969 году присоединился к "Молодежному союзу" (Junge Union), созданному при блоке Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).

В 1971 году стал членом партии ХСС.

С 1980 по 2008 год был депутатом бундестага округа Ингольштадт. 4 ноября 2008 года сдал депутатский мандат.

С 1983 по 1989 год — социально-политический представитель земельной группы ХСС (CSU-Landesgruppe).

В 1989 году занял пост государственного секретаря в парламенте при министерстве труда и общественных дел.

С мая 1992 по октябрь 1998 года Зеехофер был министром здравоохранения.

С сентября 1994 по октябрь 2008 года был заместителем председателя партии ХСС.

С октября 1998 по ноябрь 2004 года — заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС. Занимался вопросами здравоохранения и труда в исполнительном комитете партии.

В 2000-2008 годах — председатель трудового союза ХСС.

С ноября 2005 по октябрь 2008 года — федеральный министр продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей.

25 октября 2008 года Хорст Зеехофер возглавил Христианско-социальный союз.

С октября 2008 по март 2018 год был премьер-министром Баварии.

С октября 2013 по апрель 2018 года — член ландтага избирательного округа Нойбург-Шробенхаузен (Бавария).

С марта 2018 года Зеехофер занимает пост министра внутренних дел Германии.

12 ноября 2018 года Хорст Зеехофер заявил об уходе с поста председателя баварского Христианско-социального союза, при этом он сохранит за собой должность министра внутренних дел Германии.

Хорст Зеехофер — автор девяти научных работ.

Женат, четверо детей.

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