Биография Леонида Пасечника

Выборы в ДНР и ЛНР (95)

ИО главы самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник на презентация Программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года. 12 мая 2018

ИО главы самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник на презентация Программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года. 12 мая 2018

Леонид Иванович Пасечник родился 15 марта 1970 года в городе Ворошиловграде (ныне Луганск) Украинской ССР в семье кадрового работника милиции.

Окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи имени генерала армии А.А. Епишева, Национальную академию Службы безопасности Украины.

В 1993-2013 годах проходил службу в Управлении Службы безопасности Украины в Луганской области.

В 2013 году был уволен в запас в звании полковника по выслуге лет.

9 октября 2014 года указом главы ЛНР Пасечник был назначен министром государственной безопасности ЛНР. Генерал-майор МГБ ЛНР.

25 ноября 2017 года Народный Совет ЛНР утвердил Леонида Пасечника на должность исполняющего обязанности главы ЛНР.

В феврале 2018 года он был избран председателем общественного движения "Мир на Луганщине".

11 ноября 2018 года в самопровозглашенной ЛНР прошли выборы главы республики, на которых лидирует исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

Женат. Два сына.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников