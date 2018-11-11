Выборы глав российских регионов в 2018 году

9 сентября в России прошел единый день голосования. Главы регионов были выбраны в первом туре в 18 субъектах РФ.

В республике Саха (Якутия) победил Айсен Николаев от "Единой России" (ЕР), набрав 71,4% голосов, в Алтайском крае — выдвинутый "Единой Россией" Виктор Томенко с результатом 53,61%, в Красноярском крае — Александр Усс от ЕР, получивший 60,19% голосов. Губернатором Амурской области стал Василий Орлов от "Единой России", получивший 55,6% голосов избирателей, в Воронежской области — Александр Гусев от ЕР с результатом 72,52%. в Ивановской области победил Станислав Воскресенский от ЕР с результатом 65,72%. В Кемеровской области губернатором был избран Сергей Цивилев от "Единой России", набравший 81,29% голосов. В Магаданской области победу одержал Сергей Носов от ЕР с результатом 81,59%, губернатором Московской области стал выдвинутый "Единой Россией" Андрей Воробьев с 62,52% голосов, в Нижегородской области — Глеб Никитин от "Единой России" с результатом 67,75%. В Новосибирской области губернатором стал Андрей Травников от ЕР с результатом 64,52%, в Омской области — самовыдвиженец Александр Бурков, получивший 82,56% голосов избирателей, в Орловской области — Андрей Клычков от Коммунистической партии РФ (КПРФ) с результатом 83,55%, в Псковской области губернатором был избран Михаил Ведерников от ЕР, получивший 70,68% голосов. В Самарской области победу одержал Дмитрий Азаров от "Единой России", получивший 72,63% голосов избирателей, в Тюменской области — Александр Моор от ЕР с результатом 65,86%, в Чукотском автономном округе — Роман Копин от ЕР, получивший 57,83%. В Москве победил самовыдвиженец Сергей Собянин с результатом 70,17% голосов.

23 сентября во втором туре были выбраны главы двух субъектов РФ.

В Хабаровском крае в первом туре выборов, 9 сентября 2018 года, большее число голосов получили Сергей Фургал от ЛДПР (35,81%) и единоросс Вячеслав Шпорт (35,62%). Во втором туре выборов победу одержал Сергей Фургал с результатом 69,57% голосов.

Во Владимирской области в первом туре лидирующее число голосов набрали Светлана Орлова от "Единой России" (36,42%) и Владимир Сипягин от ЛДПР (31,19%). Во втором туре выборов победу одержал Владимир Сипягин, набравший 57,03% голосов избирателей.

В двух регионах — Приморье и Хакасии — еще не выбрали новых губернаторов.

В Приморском крае в первом туре голосования наибольшее число голосов набрали Андрей Тарасенко (46,56%) от ЕР, и Андрей Ищенко от КПРФ (24,63%).

В результате повторного голосования 16 сентября 2018 года Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов, а Андрей Ищенко — 48,06% голосов. Из-за большого количества жалоб на нарушения в ходе голосования избирательная комиссия Приморского края признала итоги второго тура выборов губернатора недействительными. Повторные выборы в Приморье состоятся 16 декабря 2018 года.

В республике Хакасия в первом туре выборов 9 сентября участвовали единоросс Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), Андрей Филягин от "Справедливой России" (11,23%) и Александр Мяхар от "Партии роста" (6,61%). Позже Зимин снял свою кандидатуру с выборов, затем стало известно, что снял свою кандидатуру и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым.

Второй тур выборов должен был состояться 21 октября между Коноваловым и Мяхаром. 15 октября Александр Мяхар заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов.

Повторное голосование будет проведено 11 ноября. Валентин Коновалов — единственный кандидат.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников