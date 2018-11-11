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Процедура выборов главы Луганской народной республики (ЛНР)

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© РИА Новости / Валерий Мельников
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В соответствии с конституцией самопровозглашенной Луганской народной республики, глава ЛНР является высшим должностным лицом и главой исполнительной власти Луганской народной республики.

В соответствии с законом ЛНР от 24 сентября 2014 года "О выборах Главы Луганской Народной Республики", глава ЛНР избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Участие в выборах является свободным и добровольным.

Глава ЛНР избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд.

Главой ЛНР может быть избран гражданин Луганской народной республики, достигший возраста 30 лет и постоянно проживающий на территории ЛНР не менее 10 лет непосредственно перед выборами. Не имеет право избирать и быть избранным главой ЛНР гражданин, признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда.

Организует подготовку и проведение выборов Центральная избирательная комиссия (ЦИК) ЛНР. Она формирует территориальные избирательные комиссии и руководит их деятельностью. Голосование избирателей и подсчет голосов избирателей на выборах главы ЛНР проводятся на избирательных участках, которые образуются ЦИК ЛНР. Для избирателей, которые на день голосования будут находиться за пределами территории ЛНР, образуются зарубежные избирательные участки.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов главы ЛНР, производятся избирательными комиссиями за счет средств, выделенных на эти цели из республиканского бюджета.

На заседаниях избирательных комиссий, а также при подсчете территориальными избирательными комиссиями голосов избирателей вправе присутствовать члены ЦИК ЛНР, кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица, представители средств массовой информации. Эти лица также вправе присутствовать на избирательных участках в день голосования. Кроме них, на избирательных участках в день голосования могут также находиться наблюдатели, в том числе иностранные (международные).

При проведении выборов главы ЛНР наблюдатели могут быть назначены зарегистрированными кандидатами и общественными организациями (движениями). При совмещении выборов главы ЛНР и выборов депутатов Народного Совета такими общественными организациями (движениями) являются общественные организации (движения), зарегистрированные для участия в выборах депутатов Народного Совета.

Выдвижение кандидатов на выборах главы ЛНР осуществляется путем самовыдвижения. Гражданин, выдвинувший свою кандидатуру в качестве кандидата на должность главы ЛНР, представляет в ЦИК ЛНР письменное уведомление о самовыдвижении, заявление с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы ЛНР, список уполномоченных представителей и (или) доверенных лиц кандидата, а также другие необходимые документы.

Период, в течение которого осуществляется самовыдвижение кандидата, представляются уведомление о самовыдвижении и прилагаемые к нему документы, определяется ЦИК ЛНР.

Кандидат в поддержку своего выдвижения должен собрать не менее 1000 подписей избирателей. Период сбора подписей избирателей определяется ЦИК ЛНР. Регистрация кандидата осуществляется по результатам проверки представленных в ЦИК ЛНР документов и подписных листов. Основаниями отказа в регистрации кандидата являются: отсутствие у кандидата пассивного избирательного права на выборах главы ЛНР; отсутствие на день, предшествующий дню заседания ЦИК, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата, документов, необходимых для регистрации кандидата, а также отсутствие необходимого для регистрации кандидата количества достоверных подписей избирателей.

Регистрация кандидата может быть отменена ЦИК ЛНР, если кандидат снимет свою кандидатуру, в случае вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для отказа в регистрации кандидата, а также в случае неоднократного нарушения кандидатом закона "О выборах Главы Луганской Народной Республики" и принятых в соответствии с ним актов ЦИК.

Агитационный период начинается со дня назначения выборов главы ЛНР и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования.

Текст избирательного бюллетеня печатается на русском и украинском языках. Фамилии зарегистрированных кандидатов в нем размещаются в алфавитном порядке. В бюллетене о каждом из зарегистрированных кандидатов кроме фамилии содержится еще его имя и отчество, год рождения, место жительства, род занятий. Если зарегистрированный кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться принадлежность к общественной организации (движению), указывают наименование этой организации В избирательном бюллетене справа против данных о каждом кандидате помещается пустой квадрат.

Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному времени. В случае необходимости территориальная избирательная комиссия по согласованию с ЦИК ЛНР вправе перенести время начала и окончания голосования.

Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается. Он имеет право получить один бюллетень. Избирательные бюллетени выдаются избирателям по предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность.

Голосование проводится путем нанесения избирателем в избирательном бюллетене любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор. Бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах или в которых отметки проставлены более чем в одном квадрате, считаются недействительными. Заполненные избирательные бюллетени опускаются избирателем в опечатанный (опломбированный) ящик для голосования.

Голосование может проводиться вне помещения для голосования с использованием переносных ящиков для голосования, а также по почте или путем электронного голосования. Для избирателей, которые в день голосования не смогут прибыть на избирательный участок, избирательными комиссиями организуется досрочное голосование.

Подсчет голосов избирателей проводится членами территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса открыто и гласно, с оглашением и соответствующим внесением в протокол всех результатов по подсчету избирательных бюллетеней и голосов избирателей. Подсчет начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования.

На основании данных, содержащихся в протоколах территориальных избирательных комиссий, ЦИК ЛНР не позднее чем через 10 дней после дня голосования определяет результаты выборов главы ЛНР.

Избранным считается кандидат, получивший наибольшее по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При равном числе полученных зарегистрированных кандидатами голосов избранным считается кандидат, зарегистрированный раньше.

Официальное опубликование результатов выборов главы ЛНР осуществляется ЦИК ЛНР в течение трех недель со дня голосования.

Срок полномочий главы ЛНР исчисляется со дня его вступления в должность.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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