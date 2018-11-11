Процедура выборов главы Донецкой народной республики (ДНР)

Военнослужащий Донецкой Народной Республики во время досрочного голосования на выборах главы ДНР. Архивное фото

Военнослужащий Донецкой Народной Республики во время досрочного голосования на выборах главы ДНР. Архивное фото

Глава Донецкой народной республики является высшим должностным лицом и главой исполнительной власти. Согласно Конституции ДНР, глава республики избирается гражданами ДНР на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Глава ДНР избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд.

Согласно Закону о выборах главы ДНР от 29 декабря 2017 года, выборы главы республики проводятся по республиканскому избирательному округу, включающему в себя всю территорию ДНР. Избиратели, проживающие за пределами территории ДНР, считаются приписанными к республиканскому избирательному округу.

Главой ДНР может быть избран гражданин ДНР, достигший на день голосования возраста 30 лет, постоянно проживающий на территории республики на протяжении последних пяти лет перед днем выборов. Не имеет права избирать и быть избранным гражданин, признанный судом недееспособным, или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда.

Выборы главы ДНР могут быть очередными, внеочередными и повторными. Очередные выборы проводятся в связи с окончанием конституционного срока полномочий главы республики, внеочередные выборы — в связи с досрочным прекращением его полномочий. Повторные выборы проводятся, в случае если все кандидаты, включенные в избирательный бюллетень, до дня выборов сняли свои кандидатуры.

Очередные выборы главы ДНР проходят в первое воскресенье ноября последнего года полномочий главы республики.

Выборы главы ДНР назначаются народным советом республики не позднее чем за 60 дней до дня выборов, внеочередные выборы — не позднее чем за 50 дней до дня выборов.

Повторные выборы главы назначаются не позднее чем через десять дней со дня признания выборов несостоявшимися и вынесения Центральной избирательной комиссией (ЦИК) ДНР соответствующего решения. Повторные выборы осуществляются в последнее воскресенье шестидесятидневного срока со дня обнародования ЦИК решения об их назначении. Избирательный процесс повторных выборов начинается со дня, следующего после дня обнародования решения ЦИК.

Голосование избирателей и подсчет голосов избирателей на выборах главы ДНР проводятся на обычных и зарубежных избирательных участках, которые образуются ЦИК ДНР. Избирательные участки должны быть примерно равны по числу избирателей.

Для избирателей, которые на день голосования на выборах будут находиться за пределами территории республики, образуются зарубежные избирательные участки.

Выдвижение кандидатов на выборах главы ДНР осуществляется путем самовыдвижения.

Гражданин, выдвинувший свою кандидатуру, представляет в ЦИК ДНР письменное уведомление о самовыдвижении по форме, утвержденной ЦИК.

Кандидат в поддержку своего выдвижения должен собрать не менее 0,5% подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории республиканского избирательного округа, пропорционально в каждом городе, районе республики.

Участие членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей избирателей не допускается. Запрещается в процессе сбора подписей избирателей принуждать избирателей ставить свои подписи и вознаграждать их за это в любой форме. Подписи, собранные с нарушением указанных положений, являются недействительными.

Каждый подписной лист заверяется подписью кандидата. После окончания сбора подписей избирателей кандидат подсчитывает количество подписей и составляет протокол об итогах их сбора.

Период и порядок сбора подписей избирателей определяется ЦИК ДНР.

По результатам проверки документов и подписных листов ЦИК на своем заседании принимает решение о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации с указанием оснований отказа.

Основаниями отказа в регистрации кандидата являются: 1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права; 2) отсутствие на день, предшествующий дню заседания ЦИК, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата, документов, необходимых для регистрации кандидата; 3) отсутствие необходимого для регистрации кандидата количества достоверных подписей избирателей; 4) отказ кандидата в предоставлении, непредоставление (предоставление неполных либо недостоверных) сведений о кандидате.

Отказ в регистрации кандидата может быть обжалован кандидатом в ЦИК.

ЦИК ДНР публикует и доводит до сведения избирателей информацию о зарегистрированных кандидатах.

Регистрация кандидата может быть отменена ЦИК ДНР в случаях: 1) снятия кандидатом своей кандидатуры; 2) вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для отказа в регистрации кандидата; 3) неоднократного нарушения кандидатом Закона о выборах.

В день выборов в помещении для голосования размещаются кабины или специально оборудованные места для тайного голосования, снабженные системой освещения и письменными принадлежностями, за исключением карандашей, а также ящики для голосования.

Текст избирательного бюллетеня печатается на русском языке.

В избирательном бюллетене фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в алфавитном порядке.

Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному времени. В случае возникновения на избирательном участке обстоятельств, препятствующих проведению голосования в указанное время, участковая избирательная комиссия по согласованию с ЦИК ДНР вправе перенести время начала и окончания голосования.

Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается.

Заполненные бюллетени опускаются избирателем в опечатанный (опломбированный) ящик для голосования.

Голосование может проводиться вне помещения для голосования с использованием переносных ящиков для голосования.

Для избирателей, которые в день голосования не смогут прибыть на избирательный участок, избирательными комиссиями организуется досрочное голосование.

Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования, о которых должны быть извещены все члены участковой избирательной комиссии, а также кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица, представители СМИ, наблюдатели и иностранные (международные) наблюдатели.

Непосредственный подсчет голосов избирателей осуществляется по находящимся в ящиках для голосования избирательным бюллетеням членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Недействительные избирательные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно. Недействительными считаются избирательные бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, относящимся к кандидатам, или в которых отметки проставлены более чем в одном квадрате.

После подсчета голосов избирателей подписывается протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования. Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и другими присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Первый экземпляр протокола доставляется в ЦИК ДНР. К нему прилагаются жалобы (заявления) на нарушения, поступившие в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей.

Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для ознакомления кандидатам, их уполномоченным представителям и доверенным лицам, представителям СМИ, наблюдателям. Второй экземпляр протокола хранится в участковой избирательной комиссии до официального опубликования результатов выборов.

На основании данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, ЦИК ДНР путем суммирования содержащихся в них данных не позднее чем через 10 дней после дня голосования определяет результаты выборов. Суммирование данных осуществляют непосредственно члены ЦИК с правом решающего голоса.

ЦИК ДНР составляет протокол о результатах выборов главы ДНР, на основании которого принимает решение о результатах выборов главы республики.

Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей. При равном числе полученных голосов избранным считается кандидат, зарегистрированный раньше.

Официальное опубликование результатов выборов главы ДНР, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным кандидатом, осуществляется ЦИК республики в течение трех недель со дня голосования.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников