Процедура выборов в парламент ЛНР

В соответствии с конституцией самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), высшим и единственным законодательным органом государственной власти страны является народный совет (парламент), избираемый сроком на пять лет.

Он состоит из 50 депутатов, которые могут осуществлять свои полномочия на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности.

В соответствии с законом ЛНР от 24 сентября 2014 года "О выборах депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики" депутаты избираются на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Участие в выборах является свободным и добровольным.

Выборы депутатов проводятся по республиканскому избирательному округу, включающему в себя всю территорию самопровозглашенной ЛНР, пропорционально числу голосов, поданных за республиканские списки кандидатов в депутаты народного совета. Избиратели, находящиеся за пределами ЛНР, приписываются к республиканскому избирательному округу.

Подготовкой и проведением выборов занимаются Центральная избирательная комиссия (ЦИК) ЛНР и территориальные избирательные комиссии. ЦИК формируется из шести членов с правом решающего голоса, которые избирают из своего состава председателя. ЦИК принимает решения большинством голосов. В случае равного разделения голосов голос председателя ЦИК является решающим.

Правом голосовать на выборах обладают граждане, постоянно проживающие на территории ЛНР и достигшие на день голосования возраста 18 лет.

Депутатом может быть избран гражданин, постоянно проживающий на территории ЛНР (Луганской области) не менее пяти лет непосредственно перед выборами и достигший на день голосования возраста 21 года.

Не имеет права избирать и быть избранным депутатом народного совета гражданин, признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда.

Выдвигать республиканские списки кандидатов могут общественные организации (движения), зарегистрированные в качестве участников избирательной кампании органом, уполномоченным на то правительством ЛНР. Общественные организации (движения) вправе включать в эти списки лиц, не являющихся членами или участниками общественных организаций (движений). При совмещении выборов депутатов народного совета и главы ЛНР в республиканский список кандидатов может быть включен и возглавлять его кандидат на должность главы республики. Кандидат может быть включен только в один республиканский список.

Общественная организация, выдвинувшая республиканский список кандидатов, в его поддержку должна собрать не менее 1000 подписей избирателей. Регистрация республиканских списков кандидатов осуществляется по результатам проверки представленных в ЦИК документов и подписных листов.

Граждане и общественные организации (движения) вправе проводить предвыборную агитацию. Запрещается ею заниматься органам государственной власти, избирательным комиссиями и их членам с правом решающего голоса, а также международным организациям и международным общественным движениям.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов депутатов народного совета, производятся избирательными комиссиями за счет средств, выделенных на эти цели из республиканского бюджета.

В день голосования на избирательных участках вправе присутствовать члены ЦИК ЛНР, уполномоченные представители и доверенные лица общественных организаций (движений), выдвинувших республиканские списки кандидатов, кандидаты из этих списков, представители средств массовой информации, а также наблюдатели, в том числе иностранные (международные).

Порядок изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования на выборах, их количество, а также порядок и срок их передачи в территориальные избирательные комиссии определяются ЦИК ЛНР. Текст избирательного бюллетеня печатается на русском и украинском языках. В нем помещаются наименования общественных организаций (движений), зарегистрировавших республиканские списки кандидатов, под ней (ним) ставятся фамилии, имена и отчества первых трех кандидатов, включенных в соответствующий зарегистрированный республиканский список кандидатов.

Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному времени. В случае необходимости территориальная избирательная комиссия по согласованию с ЦИК ЛНР вправе перенести время начала и окончания голосования.

Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается. Избирательные бюллетени выдаются избирателям по предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность. В ходе голосования избиратель в бюллетени ставит любой значок в квадрате, относящемся к республиканскому списку кандидатов, в пользу которого сделан выбор.

Бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах или в которых отметки проставлены более чем в одном квадрате, считаются недействительными. Заполненный бюллетень опускается избирателем в опечатанный (опломбированный) ящик для голосования.

Голосование может проводиться вне помещения для голосования с использованием переносных ящиков для голосования, а также по почте или путем электронного голосования. Для избирателей, которые в день голосования не смогут прибыть на избирательный участок, избирательными комиссиями организуется досрочное голосование.

Подсчет голосов избирателей проводится членами территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса открыто и гласно, с оглашением и соответствующим внесением в протокол всех результатов по подсчету избирательных бюллетеней и голосов избирателей. Подсчет начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования.

На основании данных, содержащихся в протоколах территориальных избирательных комиссий, ЦИК ЛНР не позднее чем через 10 дней после дня голосования определяет результаты выборов депутатов народного совета.

Выборы признаются не состоявшимися, если ни один республиканский список кандидатов не получил 5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, и если все республиканские списки кандидатов получили в совокупности 50% и менее голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

К распределению депутатских мандатов допускаются республиканские списки кандидатов, каждый из которых получил 5% и более голосов избирателей, при условии, что таких списков было не менее двух и что за них проголосовали более 50% избирателей. В этом случае иные республиканские списки кандидатов к распределению депутатских мандатов не допускаются.

Если за республиканские списки кандидатов, набравших не менее 5% голосов, было подано в совокупности 50% и менее голосов избирателей, к распределению депутатских мандатов допускаются и списки кандидатов, не преодолевшие 5% барьер. Они берутся в порядке убывания числа поданных голосов избирателей, пока общее число голосов избирателей, поданных за республиканские списки кандидатов, допускаемых к распределению депутатских мандатов, не превысит в совокупности 50% от числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Если за один республиканский список кандидатов подано более 50% голосов избирателей, а остальные республиканские списки кандидатов получили менее 5% голосов избирателей, то к распределению депутатских мандатов допускается указанный республиканский список кандидатов, а также республиканский список кандидатов, получивший наибольшее число голосов избирателей, из числа не достигших 5% барьера.

Официальное опубликование результатов выборов депутатов народного совета осуществляется ЦИК ЛНР в течение трех недель со дня голосования.

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