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Процедура выборов в парламент ДНР

(обновлено: 00:55 11.11.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВид на город Донецк. Архивное фотоВид на город Донецк. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Согласно Конституции Донецкой народной республики (ДНР), народный совет (парламент) является постоянно действующим высшим и единственным законодательным (представительным) органом государственной власти. Парламент ДНР избирается сроком на пять лет на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в количестве 100 депутатов.

Депутатом может быть избран гражданин республики, достигший 21 года и обладающий пассивным избирательным правом.

В случае досрочного прекращения полномочий парламента назначаются внеочередные выборы.

Выборы депутатов проводятся по республиканскому избирательному округу, включающему в себя всю территорию ДНР, пропорционально числу голосов, поданных за республиканские списки кандидатов. Избиратели, находящиеся за пределами республики, приписываются к республиканскому избирательному округу.

Очередные выборы депутатов в парламент ДНР проходят в первое воскресенье ноября пятого года полномочий народного совета республики. Их назначает действующий парламент не чем за 60 дней до дня голосования.

Внеочередные выборы назначаются не позднее чем за 50 дней до дня выборов.

Голосование избирателей и подсчет голосов проводятся на избирательных участках, которые образуются Центральной избирательной комиссией (ЦИК) республики.

Согласно закону "О выборах депутатов Народного совета ДНР", избирательные участки должны быть примерно равны по числу избирателей.

Для избирателей, которые на день голосования будут находиться за пределами ДНР, образуются зарубежные избирательные участки.

Порядок и сроки образования избирательных участков определяются ЦИК ДНР, которая формируется в количестве 10 членов с правом решающего голоса. При этом половина ее состава назначается парламентом, другая половина — главой исполнительной власти ДНР.

На заседаниях избирательных комиссий, при подсчете голосов, работе со списками избирателей, с избирательными бюллетенями, протоколами об итогах голосования вправе присутствовать члены ЦИК, уполномоченные представители и доверенные лица общественных организаций (движений), выдвинувших республиканские списки кандидатов, кандидаты из этих списков. На заседаниях избирательных комиссий, а также при подсчете голосов вправе присутствовать представители средств массовой информации, а также официальные наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели.

Для участия в выборах списки кандидатов выдвигаются общественными организациями (движениями), зарегистрированными в качестве участников избирательной кампании. Решение о выдвижении республиканского списка кандидатов принимается общественной организацией (общественным движением) в соответствии с ее (его) уставом или иным учредительным документом.

Общественная организация вправе включать в республиканский список кандидатов лиц, не являющихся ее членами.

При совмещении выборов депутатов народного совета и главы ДНР в республиканский список кандидатов может быть включен и возглавлять его кандидат на должность главы республики. Кандидат может быть включен только в один республиканский список.

Республиканский список кандидатов заверяется подписью лица, уполномоченного на то уставом или иным учредительным документом организации, и ее печатью.

В поддержку республиканского списка кандидатов общественная организация должна собрать не менее 0,5 % подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории республиканского избирательного округа, пропорционально в каждом городе, районе республики.

Подписи избирателей вносятся в подписные листы, которые изготавливаются по форме, утверждаемой ЦИК ДНР. Участие членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей избирателей не допускается. Запрещается в процессе сбора подписей избирателей принуждать избирателей ставить свои подписи и вознаграждать их за это в любой форме. Подписи, собранные с нарушением указанных положений, являются недействительными.

Каждый подписной лист с подписями избирателей заверяется уполномоченным представителем или доверенным лицом соответствующей общественной организации.

Регистрация республиканских списков кандидатов осуществляется по результатам проверки представленных в ЦИК документов и подписных листов.

В день выборов голосование на избирательных участках проводится с 8 до 20 часов по местному времени. В случае возникновения на избирательном участке обстоятельств, препятствующих проведению голосования в указанное время, участковая избирательная комиссия по согласованию с ЦИК ДНР вправе перенести время начала и окончания голосования.

Текст избирательного бюллетеня печатается на русском языке.

Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается.

Избирательные бюллетени выдаются избирателям по предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность избирателя. Каждый избиратель имеет право получить один бюллетень.

Заполненные избирательные бюллетени опускаются избирателем в опечатанный (опломбированный) ящик для голосования.

Голосование может проводиться вне помещения для голосования с использованием переносных ящиков для голосования.

Для избирателей, которые в день голосования не смогут прибыть на избирательный участок, избирательными комиссиями организуется досрочное голосование.

Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования.

Непосредственный подсчет голосов избирателей осуществляется по находящимся в ящиках для голосования избирательным бюллетеням членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Недействительные избирательные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно. Недействительными считаются избирательные бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, относящихся к наименованиям общественных организаций, или в которых отметки проставлены более чем в одном квадрате.

После подсчета голосов избирателей подписывается протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования. Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и другими присутствующими членами участковой избирательной комиссии, в нем проставляются дата и время его подписания.

Первый экземпляр протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования после его подписания доставляется в ЦИК ДНР.

К нему прилагаются жалобы, поступившие в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей.

Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для ознакомления официальным и международным наблюдателям, а также уполномоченным и доверенным лицам общественных организаций, вместе с избирательными бюллетенями и списком избирателей он хранится в участковой избирательной комиссии до официального опубликования результатов выборов.

На основании данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, ЦИК не позднее чем через 10 дней после дня голосования определяет результаты выборов депутатов народного совета.

На основании протокола о результатах выборов ЦИК принимает решение о результатах выборов.

ЦИК ДНР признает выборы несостоявшимися, если ни один республиканский список кандидатов не получил 5% и более голосов избирателей; если все республиканские списки кандидатов получили в совокупности 50% и менее голосов избирателей.

К распределению депутатских мандатов допускаются республиканские списки кандидатов, каждый из которых получил 5% и более голосов избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что таких списков было не менее двух. В этом случае иные республиканские списки кандидатов к распределению депутатских мандатов не допускаются.

Если за один республиканский список кандидатов подано более 50% голосов избирателей, а остальные республиканские списки кандидатов получили менее 5% голосов, к распределению депутатских мандатов допускается указанный список кандидатов, а также список кандидатов, получивший наибольшее число голосов.

Депутатские мандаты распределяются между кандидатами в соответствии с порядком их размещения в республиканском списке кандидатов и рассматриваемым как порядок очередности получения депутатских мандатов.

Протокол о результатах выборов подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и другими присутствующими членами ЦИК. К протоколу прилагаются жалобы на нарушения закона, поступившие ЦИК со дня голосования и до дня составления протокола о результатах выборов, и принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения.

Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным республиканским списком кандидатов, осуществляется ЦИК ДНР в течение трех недель со дня голосования.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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