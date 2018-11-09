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Громкие шпионские скандалы в мире в 2017-2018 годах

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© AFP 2018 / Samuel KubaniПолицейские в Вене. Архивное фотоПолицейские в Вене. Архивное фото
© AFP 2018 / Samuel Kubani

2018

9 ноября в Австрии задержали экс-полковника вооруженных сил страны, его подозревают в шпионаже в пользу России. По данным СМИ, военный из Зальцбурга начал работать на Москву в 1990-е годы и получил за это 300 тысяч евро. Он должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальную информацию о ряде высокопоставленных военных. Каждые две недели он контактировал с российской стороной с человеком по имени "Юрий".

В октябре в Латвии по подозрению в шпионаже в пользу России был задержан и арестован пожилой гражданин Олек Бурак, который до выхода на пенсию являлся начальником отдела учета огнестрельного оружия Информационного центра МВД Латвии. Он был известен как один из лучших экспертов-оружейников в республике, который создал уникальную систему учета "огнестрела" — тринадцать тысяч образцов. Известно также, что Бурак служил в Афганистане и у него есть сын-инвалид первой группы.

9 октября полиция Индии арестовала одного из технических сотрудников российско-индийского совместного предприятия BrahMos Aerospace по обвинению в шпионаже в пользу Пакистана. Сотрудник отдела технических исследований Нишант Агравал проработал в компании четыре года, он обвиняется в передаче засекреченной информации Службе межведомственной разведки Пакистана, а также ведомствам ряда других стран.

16 июля в США была по обвинению шпионаже была задержана проживающая в Соединенных Штатах гражданка РФ Мария Бутина. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".

25 мая четырем сотрудникам главного управления внешней безопасности (DGSE) минобороны Франции были предъявлены обвинения в шпионаже. По данным СМИ, французские разведчики были завербованы спецслужбами Китая и осуществляли шпионаж в его пользу. Обвиняемые были задержаны еще в декабре 2017 года в ходе расследования, проводимого главным управлением внутренней безопасности (DGSI) МВД — ведомством, исполняющим роль контрразведки в Пятой республике.

В апреле по запросу США в Бельгии по обвинении в экономическом шпионаже был арестован сотрудник министерства внутренней безопасности КНР. Сю Яньцзюнь, также известный под именами Цю Хуэй и Чжан Хуэй, обвиняется в сговоре с целью совершения экономического шпионажа и кражи торговых секретов у ряда американских компаний, связанных с космической и авиационной отраслью. По данным Минюста США, мужчина является "сотрудником китайской разведки" и занимает пост заместителя одного из отделов управления безопасности провинции Цзянсу. По утверждению Минюста США, он начал вести разведдеятельность против американских компаний, как на территории США, так и за пределами страны по меньшей мере в конце 2013 года. 9 октября Сю Яньцзюнь был экстрадирован из Бельгии в США.

11 февраля в Симферополе ФСБ задержала гражданина Украины Константина Давыденко по подозрению в шпионаже. По данным Службы безопасности, он "целенаправленно собирал" по заданию спецслужб сведения, составляющие государственную тайну. Давыденко передавал Киеву информацию о частях Росгвардии и сотрудниках ФСБ, утечка которой за рубеж могла нанести ущерб безопасности России.

2017

21 декабря Служба безопасности Украины сообщила о задержании "шпиона", который по заданию якобы российских спецслужб с помощью специального оборудования занимался сбором информации о деятельности правительственных органов. В ведомстве считают, что полученные данные он отправлял кураторам через электронные каналы связи. Представитель правительства в Верховной раде Вадим Денисенко заявил, что задержанным является помощник премьера Украины Владимира Гройсмана Станислав Ежов. Сам Гройсман заявил, что Ежов не имел доступа к гостайне. 22 декабря Станислав Ежов был арестован. В августе 2018 года суд Киева начал рассматривать его уголовное дело.

19 декабря Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже. По данным СМИ, Берга задержали в Москве сотрудники ФСБ при получении документов, которые содержат секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России. Передавал ему эти документы якобы россиянин Алексей Житнюк, которого суд также арестовал по обвинению в государственной измене. Сообщалось, что Житнюк передавал информацию агентам Центрального разведывательного управления США через посредника.

19 декабря полиция безопасности Латвии заявила о задержании гражданина республики Юрийса Стилве по подозрению в шпионаже в пользу России. Были проведены обыски, задержанного подозревали в сборе информации о военных объектах Национальных вооруженных сил и ситуации в латвийско-российской приграничной зоне, а также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Стилве признал свою вину. 6 августа 2018 года суд в Латвии приговорил его к трем годам заключения условно.

25 октября КГБ Белоруссии был задержан кадровый сотрудник главного управления разведки министерства обороны Украины Павел Шаройко. По версии белорусского КГБ, Шаройко "создал агентурную сеть из числа граждан Белоруссии, которая за денежные вознаграждения выполняла задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере". В отношении Шаройко было возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж". 24 мая 2018 года Коллегия по уголовным делам Верховного суда Белоруссии приговорила Павла Шаройко более восьми годам лишения свободы. В связи с делом Шаройко сотрудника украинского посольства Игоря Скворцова объявили в Белоруссии персоной нон грата за "несовместимую с дипломатическим статусом деятельность". Киев в ответ выслал белорусского дипломата.

19 июля Служба госбезопасности Азербайджана заявила, что раскрыла шпионскую сеть, пытавшуюся узнать планы действия армии и правоохранительных органов страны. По данным пресс-службы ведомства, был задержан Мухтар Ягубов, пытавшийся вывезти на носителях информации данные, собранные путем шпионажа.

В Баку и других районах страны были также задержаны члены преступной группы. Также была обнаружена и изъята переписка с иностранными спецслужбами, и выявлена деятельность группы по попытке войти в связь с чиновниками, общественными деятелями, внедриться в другие круги Азербайджана, которая осуществлялась по поручению зарубежных спецслужб.

В конце июня в США бывшему офицеру ЦРУ Кевину Мэллори было предъявлено обвинения в шпионаже в пользу КНР. В 2017 году он дважды посещал Китай. Согласно материалам дела, бывший офицер передал китайским спецслужбам три документа, два из которых были секретные, еще один — "совершенно секретный". По информации ФБР, всего Мэллори мог передать китайской стороне до восьми секретных документов. 9 июня 2018 года присяжные признали Кевина Мэллори виновным в шпионаже в пользу Китая.

В мае стало известно, что что полиция Франкфурта-на-Майне (Германия) задержала гражданина Швейцарии, который, предположительно, вел на территории ФРГ шпионскую деятельность в пользу иностранного государства. По информации прокуратуры, 54-летний Даниэль М. работал в Германии с 2012 года и добывал информацию о финансовом и банковском секторе. 9 ноября Гражданин Швейцарии Даниэль М. приговорен в высшем земельном суде немецкого города Франкфурт-на-Майне к одному году и 10 месяцам заключения условно за шпионаж; с него также взыскали 25 тысяч евро.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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